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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Интер Милан
 
Позже
Милан
Прогнозы 42
Интер Милан 76.2% (32)
X 14.3% (6)
Милан 9.5% (4)
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Интер Милан
Милан

История личных встреч

Интер Милан
Милан

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
16.1%
16.2%
21 победа 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 11 побед

50 матчей

56%
16%
28%
28 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

38%
38%
24%
19 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

42%
36%
22%
21 победа 18 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:2
СA
5:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2
СA
1:0
С
0:3
СA
3:2
К
3:0
К
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.86
1.17

Среднее время на гол

48
76

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

0.93
0.9

Среднее время на гол

96
99

Всего голов

66
53

Голов в среднем за матч

1.32
1.06

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
31
Больше 62%
Меньше 38%
19
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
6
Больше 12%
Меньше 88%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
47

Среднее время на гол

68
84

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 4 1
Барелла Николо 1 0.25
Дармиан Маттео 1 0.25
Дюмфрис Дензел 1 0.25
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.25
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Фраттези Давиде 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 2 (1) 0.5
Леау Рафаэл 1 0.25
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.25
Мората Альваро 1 0.25
Эрнандес Тео 1 0.25
Окафор Ноа 1 0.25
Фофана Юссуф 1 0.25
Павлович Страхинья 1 0.25
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Габбия Маттео 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0
Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0
Милан
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1
Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3

Результаты матчей

Интер Милан
Милан

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Удинезе
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Наполи
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
5.
Торино
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Эмполи
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
11.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
18.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Наполи Лукаку Ромелу 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Верона Тчатчуа Джексон 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 42
    Интер Милан 76.2% (32)
    X 14.3% (6)
    Милан 9.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан - Милан

    Исход игры
    Интер Милан
    76.2% (32)
    Ничья
    14.3% (6)
    Милан
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (32)
    Нет
    20% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    54.8% (23)
    2:0 Интер Милан
    11.9% (5)
    1:2 Милан
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    1:0 Интер Милан
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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