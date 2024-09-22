Тур: 5. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Масса Давиде
0'
18' Желтая карточкаКарбони Андреа
0:1
24' ГолУрбаньски Кацпер
42' Желтая карточкаИццо Армандо
1:1
43' ГолДжурич Милан
52' Желтая карточкаЛукуми Джон
1:2
80' ГолКастро Сантьяго
85' Желтая карточкаМари Пабло
86' Желтая карточкаКастро Сантьяго
90'+5
Ход матча
18'
24'
42'
43'
1:1
52'
80'
1:2
85'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
366 Количество передач 535
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
47
Мота
Дани
26
Лукуми
Джон
21
Одгор
Йенс
11
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
-
20 Форсон ОмариПолузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Неста Алессандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсНападающий
- Нападающий
-
11 Ндой ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Болонья
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
360
120
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джурич Милан II
|2
|0.4
|Мота Дани
|1
|0.2
|Мальдини Даниэль
|1
|0.2
|Иццо Армандо
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Сантьяго
|2
|0.4
|Урбаньски Кацпер
|1
|0.2
|Айлинг Самуэль
|1
|0.2
|Фаббьян Джованни
|1
|0.2
|Орсолини Риккардо
|1 (1)
|0.2
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|3
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Неста Алессандро
|1
|0
|Кальдирола Лука
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|2
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0
Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0
Болонья
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0
Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0
Результаты матчей
Монца
Болонья
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Монца
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 0
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|19.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|3
|Верона
|Москера Даниэль
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|3
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Фиорентина
|Мандрагора Роландо
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 1:2 Болонья
Исход игры
Монца
23.1% (27)
Ничья
52.1% (61)
Болонья
24.8% (29)
Тотал 2.5
Больше
30.36% (34)
Меньше
69.64% (78)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (54)
1:2 Болонья
15.4% (18)
2:1 Монца
11.1% (13)
1:0 Монца
10.3% (12)
0:1 Болонья
9.4% (11)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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