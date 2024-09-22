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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Монца
1:2
Конец матча
Болонья
0'
18' Желтая карточка
Карбони Андреа
0:1
24' Гол
Урбаньски Кацпер
42' Желтая карточка
Иццо Армандо
1:1
43' Гол
Джурич Милан
52' Желтая карточка
Лукуми Джон
1:2
80' Гол
Кастро Сантьяго
85' Желтая карточка
Мари Пабло
86' Желтая карточка
Кастро Сантьяго
90'+5

Ход матча

18'
Карбони Андреа
 
24'
0:1
Урбаньски Кацпер
(Ликояннис Хараламбос)
42'
Иццо Армандо
 
43'
Джурич Милан
1:1
46'
 
Бёкема Сэм
Казале Николо
52'
 
Лукуми Джон
71'
 
Айлинг Самуэль
Одгор Йенс
71'
Капрари Джанлука
Мота Дани
 
71'
Форсон Омари
Мальдини Даниэль
 
78'
 
Моро Никола
Урбаньски Кацпер
78'
 
Пош Штефан
Де Сильвестри Лоренцо
80'
1:2
Кастро Сантьяго
(Фройлер Ремо)
81'
Бондо Уоррен
Иццо Армандо
 
82'
Марич Мирко
Джурич Милан
 
85'
Мари Пабло
 
86'
 
Кастро Сантьяго
88'
Д'Амброзио Данило
Перейра Педру
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 366 Количество передач 535
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Монца 23.1% (27)
X 52.1% (61)
Болонья 24.8% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Турати
Стефано
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
42
Бьянко
Алессандро
14
Мальдини
Даниэль
47
Мота
Дани
11
Джурич
Милан
II
34
Равалья
Федерико
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
15
Казале
Николо
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
82
Урбаньски
Кацпер
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
21
Одгор
Йенс
9
Кастро
Сантьяго
11
Ндой
Дан
Монца
3-4-2-1
Болонья
4-3-3

История личных встреч

Монца
Болонья

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

360
120

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джурич Милан II 2 0.4
Мота Дани 1 0.2
Мальдини Даниэль 1 0.2
Иццо Армандо 0 0
Перейра Педру II 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Сантьяго 2 0.4
Урбаньски Кацпер 1 0.2
Айлинг Самуэль 1 0.2
Фаббьян Джованни 1 0.2
Орсолини Риккардо 1 (1) 0.2
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Бёкема Сэм 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 3 0
Мари Пабло 2 0
Неста Алессандро 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Мота Дани 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Карбони Андреа 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 0
Пош Штефан 1 0
Побега Томмазо 1 0
Кастро Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0
Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0
Болонья
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0
Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0

Результаты матчей

Монца
Болонья

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Монца
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Удинезе
 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
3.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 6 - 0 9
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
6.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 6 - 8 6
12.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
13.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Лечче
 Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
16.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
17.
Рома
 0:0 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
6.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
19.
Рома
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Удинезе
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Рома
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
11.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
17.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Верона Москера Даниэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Монца Иццо Армандо 3
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Лукуми Джон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Бондо Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Монца: 40%, Болонья: 60%.
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    Прогнозы 117
    Монца 23.1% (27)
    X 52.1% (61)
    Болонья 24.8% (29)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:2 Болонья

    Исход игры
    Монца
    23.1% (27)
    Ничья
    52.1% (61)
    Болонья
    24.8% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.36% (34)
    Меньше
    69.64% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (54)
    1:2 Болонья
    15.4% (18)
    2:1 Монца
    11.1% (13)
    1:0 Монца
    10.3% (12)
    0:1 Болонья
    9.4% (11)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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