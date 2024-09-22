Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Мальдини Даниэль пробует нанести удар издали, но Федерико Равалья держит все под контролем

43' Г О О О О Л - Джурич Милан II первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

43' Равалья Федерико взял и забрал мяч на выходе

42' Иццо Армандо получил желтую карточку от судьи

40' Удар от ворот произведет Монца

39' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хорошую попытку сделал Кастро Сантьяго . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Урбаньски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Монца

30' Де Сильвестри Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Монца

23' Ликояннис Хараламбос из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Удар от ворот произведет Монца

21' Одгор Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Равалья Федерико взял и забрал мяч на выходе

20' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Карбони Андреа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Удар от ворот произведет Монца

17' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

16' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Болонья

12' Бьянко Алессандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Мальдини Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Перейра Педру II нанес удар головой, но Федерико Равалья спокойно отбил мяч.

8' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Мальдини Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хорошую попытку сделал Ндой Дан . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Эбишер Мишель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Болонья начинает с центра поля

1' Судья начинает матч