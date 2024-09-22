Тур: 5. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Вернис Матьё
0'
0:1
18' ГолЛепенан Йоанн
1:1
24' ПенальтиАбделли Химад
32' Желтая карточкаДуглас Гомес
45' Желтая карточкаАркус Карлан
Ход матча
18'
0:1
24'
1:1
32'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
239 Количество передач 300
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фофана
Яхья
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
99
Бамба
Дьенг
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лефор ЖорданЗащитник
-
26 Анин ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
-
16 Зинга МелвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Полузащитник
-
22 Томас СорбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Louis Leroux
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анже
Нант
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
68.8%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
34 матча
32.4%
26.5%
41.1%
11 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
10 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.06
1
Среднее время на гол
85
90
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.31
0.94
Среднее время на гол
68
95
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.18
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
76
92
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абделли Химад
|2 (2)
|0.4
|Бамба Дьенг
|1
|0.2
|Анин Флоран
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.4
|Дуглас Гомес
|1
|0.2
|Мохамед Мостафа
|1
|0.2
|Лепенан Йоанн
|1
|0.2
|Аблин Маттис
|1
|0.2
|Bahereba Guirassy
|1
|0.2
|Кадевере Тино
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Анин Флоран
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Белкдим Яссин
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коко Маркус
|2
|0
|Дуглас Гомес
|2
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
Результаты матчей
Анже
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Анже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
2
Анже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1
Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4 Анже - Амьен 1:3
Нант
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0
Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0
Результаты матчей
Анже
Нант
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Анже
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|14.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|17.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (2)
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Ницца
|Гессан Эванн
|3 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|3
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|3
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анже 1:1 Нант
Исход игры
Анже
9.9% (11)
Ничья
29.7% (33)
Нант
60.4% (67)
Тотал 2.5
Больше
36.7% (40)
Меньше
63.3% (69)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
0:1 Нант
27% (30)
1:2 Нант
26.1% (29)
1:1 Ничья
23.4% (26)
2:1 Анже
6.3% (7)
0:0 Ничья
4.5% (5)
1:0 Анже
3.6% (4)
0:2 Нант
3.6% (4)
1:3 Нант
2.7% (3)
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