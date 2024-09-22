Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Аллевина Джим тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

44' Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Анже

36' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Нант

35' Аолу Жан-Эде не смог попасть в створ ударом издали

34' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Рефери не любит споров - именно за это Дуглас Гомес сейчас получил желтую

31' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Нант

25' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Г О О О О О Л - Абделли Химад из команды Анже забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.

23' После проверки VAR судья изменил решение - Анже пробьет пенальти!

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Анже

21' Удар от ворот произведет Нант

21' Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Г О О О О Л - Лепенан Йоанн записал гол на свой счет!

18' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Нант

13' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Нант

11' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Нант

10' Аолу Жан-Эде не смог попасть в створ ударом издали

8' Саймон Мозес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Саймон Мозес . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Удар от ворот произведет Анже

7' Амьен-Аду Кельвен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лефор Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Анже

1' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Анже начинает с центра поля