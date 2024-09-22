  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Анже
1:1
Конец матча
Нант
0'
0:1
18' Гол
Лепенан Йоанн
1:1
24' Пенальти
Абделли Химад
32' Желтая карточка
Дуглас Гомес
45' Желтая карточка
Аллевина Джим
54' Желтая карточка
Дюверн Жан-Кевин
67' Желтая карточка
Мохамед Мостафа
87' Желтая карточка
Паллуа Николя
90'+5

Ход матча

18'
0:1
Лепенан Йоанн
(Саймон Мозес)
24'
Абделли Химад
1:1
32'
 
Дуглас Гомес
45'
Аллевина Джим
 
54'
 
Дюверн Жан-Кевин
60'
 
Томас Сорба
Кадевере Тино
61'
 
Коцца Николя
Дюверн Жан-Кевин
61'
 
Мохамед Мостафа
Дуглас Гомес
67'
 
Мохамед Мостафа
70'
Sidiki Cherif
Эль-Мелали Фарид
 
75'
Белкдим Яссин
Аолу Жан-Эде
 
76'
Аллевина Джим
Бамба Дьенг
 
76'
Леполь Эстебан
Ферхат Зинедин
 
82'
 
Ассумани Демен
Аблин Маттис
82'
 
Гбамен Жан-Филипп
Чиривелья Педро
84'
Рао-Лисоа Лилиан
Аркус Карлан
 
87'
 
Паллуа Николя

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 479 Количество передач 469
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Анже 9.9% (11)
X 29.7% (33)
Нант 60.4% (67)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фофана
Яхья
2
Аркус
Карлан
24
Emmanuel
Biumla
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
93
Белькебла
Арис
6
Аолу
Жан-Эде
18
Аллевина
Джим
10
Абделли
Химад
28
Эль-Мелали
Фарид
99
Бамба
Дьенг
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
10
Кадевере
Тино
8
Лепенан
Йоанн
27
Саймон
Мозес
39
Аблин
Маттис
Анже
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Анже
Нант

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
68.8%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

34 матча

32.4%
26.5%
41.1%
11 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
10 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
0:1
Л1
1:0
К
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:3
Л1
1:1
ТМК
1:2
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
ТМК
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
ТМС
1:3
ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
1:0
КЛ
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
1:1

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.06
1

Среднее время на гол

85
90

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
0.94

Среднее время на гол

68
95

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.18
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

76
92

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 2 (2) 0.4
Бамба Дьенг 1 0.2
Анин Флоран 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 (1) 0.4
Дуглас Гомес 1 0.2
Мохамед Мостафа 1 0.2
Лепенан Йоанн 1 0.2
Аблин Маттис 1 0.2
Bahereba Guirassy 1 0.2
Кадевере Тино 0 0
Чиривелья Педро 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Анин Флоран 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Лефор Жордан 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Белкдим Яссин 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 2 0
Коко Маркус 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Зезе Натан 1 0

Результаты матчей

Анже
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Анже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
2
Анже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1
Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1 Гренобль - Анже 0:0 Анже - Лаваль 1:1 Конкарно - Анже 2:4 Анже - Амьен 1:3
Нант
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0
Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2 Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0

Результаты матчей

Анже
Нант

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Анже
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брест
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
13.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 15 4
16.
Осер
 Заявка 5 1 0 4 5 - 12 3
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
15.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
17.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (2)
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Монпелье Нзингула Рабби 3
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Анже: 50%, Нант: 50%.
  • 95'
    Анже пытается что-то создать.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Белкдим Яссин из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лепенан Йоанн
  • 94'
    Коцца Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Анже начинает контратаку
  • 94'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Нант пытается что-то создать.
  • 94'
    Гбамен Жан-Филипп из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Ферхат Зинедин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Анже начинает контратаку
  • 92'
    Лефор Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Нант пытается что-то создать.
    • 92'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Ферхат Зинедин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Амьен-Аду Кельвен из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Sidiki Cherif.
    • 90'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Анже: 50%, Нант: 50%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 90'
      Ассумани Демен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Анин Флоран из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Рао-Лисоа Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Нант начинает контратаку
    • 89'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 87'
      Паллуа Николя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 87'
      Безумный фол. Паллуа Николя грубо играет против соперника. Пострадал Ферхат Зинедин
    • 87'
      Анже пытается что-то создать.
    • 87'
      Нант пытается что-то создать.
    • 87'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 86'
      Анже пытается что-то создать.
    • 86'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Нант пытается что-то создать.
    • 85'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Контроль мяча: Анже: 50%, Нант: 50%.
    • 85'
      Анже начинает контратаку
    • 85'
      Нант начинает контратаку
    • 85'
      Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Тактическая замена. Аркус Карлан уходит с поля и его заменяет Рао-Лисоа Лилиан
    • 84'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Тактическая замена. Чиривелья Педро уходит с поля и его заменяет Гбамен Жан-Филипп
    • 82'
      Тактическая замена. Аблин Маттис уходит с поля и его заменяет Ассумани Демен
    • 82'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 82'
      Нант пытается что-то создать.
    • 82'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 81'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Анже: 49%, Нант: 51%.
    • 80'
      Судья сигнализирует, что Аблин Маттис из команды Нант поставил подножку. Пострадал Emmanuel Biumla
    • 79'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Хорошую попытку сделал Ферхат Зинедин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 79'
      Анже пытается что-то создать.
    • 79'
      Саймон Мозес из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Анже пытается что-то создать.
    • 78'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Анже пытается что-то создать.
    • 77'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Коцца Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Анже пытается что-то создать.
    • 76'
      Тактическая замена. Бамба Дьенг уходит с поля и его заменяет Леполь Эстебан
    • 76'
      Тактическая замена. Аллевина Джим уходит с поля и его заменяет Ферхат Зинедин
    • 75'
      Тактическая замена. Аолу Жан-Эде уходит с поля и его заменяет Белкдим Яссин
    • 75'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Анже пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Анже: 47%, Нант: 53%.
    • 75'
      Анже контролирует мяч.
    • 74'
      Паллуа Николя возвращается на поле.
    • 74'
      Матч возобновлен
    • 74'
      Нант остается без одного игрока, потому что Паллуа Николя уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
    • 73'
      Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 73'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 73'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 72'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 72'
      Emmanuel Biumla успешно блокирует удар.
    • 72'
      Томас Сорба нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      Нант пытается что-то создать.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 71'
      Анже пытается что-то создать.
    • 70'
      Тактическая замена. Эль-Мелали Фарид уходит с поля и его заменяет Sidiki Cherif
    • 70'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Нант: 54%.
    • 70'
      Лефор Жордан из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Аблин Маттис.
    • 69'
      Анже пытается что-то создать.
    • 67'
      Мохамед Мостафа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 67'
      Мохамед Мостафа наказан за толчок Фофана Яхья
    • 67'
      Хорошую попытку сделал Мохамед Мостафа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 67'
      Emmanuel Biumla из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Анже пытается что-то создать.
    • 67'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Лефор Жордан из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Нант пытается что-то создать.
    • 65'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Нант: 54%.
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Анин Флоран
    • 64'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 62'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Аолу Жан-Эде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Саймон Мозес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Тактическая замена. Дуглас Гомес уходит с поля и его заменяет Мохамед Мостафа
    • 61'
      Тактическая замена. Дюверн Жан-Кевин уходит с поля и его заменяет Коцца Николя
    • 60'
      Тактическая замена. Кадевере Тино уходит с поля и его заменяет Томас Сорба
    • 60'
      Emmanuel Biumla успешно блокирует удар.
    • 60'
      Саймон Мозес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Нант: 54%.
    • 60'
      Emmanuel Biumla выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Нант начинает контратаку
    • 59'
      Анже начинает контратаку
    • 59'
      Emmanuel Biumla выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Нант пытается что-то создать.
    • 59'
      Нант контролирует мяч.
    • 58'
      Анже пытается что-то создать.
    • 58'
      Анже пытается что-то создать.
    • 58'
      Дуглас Гомес из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Кастеллетто Жан-Шарль наказан за толчок Бамба Дьенг
    • 56'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Анже пытается что-то создать.
    • 55'
      Анже пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Анже: 44%, Нант: 56%.
    • 54'
      Дюверн Жан-Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 54'
      Безумный фол. Дюверн Жан-Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Аллевина Джим
    • 54'
      Анже начинает контратаку
    • 54'
      Emmanuel Biumla выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Нант пытается что-то создать.
    • 54'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Анже пытается что-то создать.
    • 53'
      Бамба Дьенг задерживает мяч рукой
    • 53'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Аркус Карлан
    • 51'
      Нант пытается что-то создать.
    • 51'
      Амьен-Аду Кельвен из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Эль-Мелали Фарид.
    • 50'
      Нант пытается что-то создать.
    • 50'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Анже: 44%, Нант: 56%.
    • 49'
      Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Нант начинает контратаку
    • 49'
      Анже пытается что-то создать.
    • 49'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Анже пытается что-то создать.
    • 48'
      Нант начинает контратаку
    • 47'
      Анже пытается что-то создать.
    • 47'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Нант пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Анже 9.9% (11)
    X 29.7% (33)
    Нант 60.4% (67)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 1:1 Нант

    Исход игры
    Анже
    9.9% (11)
    Ничья
    29.7% (33)
    Нант
    60.4% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    0:1 Нант
    27% (30)
    1:2 Нант
    26.1% (29)
    1:1 Ничья
    23.4% (26)
    2:1 Анже
    6.3% (7)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    1:0 Анже
    3.6% (4)
    0:2 Нант
    3.6% (4)
    1:3 Нант
    2.7% (3)
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