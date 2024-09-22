Первый тайм

5' Удаление у "Марселя"! Снова справа в обороне нарушил правила Леонардо Балерди. На этот раз уронил он Александра Ляказетта - и получил вторую жёлтую карточку. Зато теперь не отомстит ему на поле сегодня Толиссо.

4' Корентен Толиссо теперь уже сам фолит. На чужой половине поля действовал он не по правилам в отношении Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

3' Кажется, всё-таки не потребуется вынужденная замена Толиссо, хотя были опасения на этот счёт.

2' Абнер подал штрафной удар слева, и Александр Ляказетт выполнил головой безадресную скидку из положения "вне игры".

1' Медицинская помощь оказывается полузащитнику "Лиона" Корентену Толиссо.

1' Жёлтая карточка уже показана в матче. Корентен Толиссо заработал для хозяев штрафной удар на левом полуфланге. Сфолил Леонардо Балерди - и получил предупреждение.