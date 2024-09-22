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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лион
0:0
Первый тайм: 5'
Марсель
0'
1' Желтая карточка
Балерди Леонардо

Ход матча

1'
 
Балерди Леонардо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 110
Лион 20% (22)
X 22.7% (25)
Марсель 57.3% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Марсель
3.75
3.95
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2.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
7
Верету
Жордан
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
16
Абнер
9
Орбан
Гифт
10
Ляказетт
Александр
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
5
Балерди
Леонардо
19
Кондогбия
Жоффрей
20
Брассье
Лилиан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
51
Коне
Исмаэль
11
Арит
Амин
44
Луис
Энрике
I
9
Ваи
Элье
10
Гринвуд
Мэйсон
Лион
3-5-2
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Лион
Марсель

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

38 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.2%
42.1%
23.7%
13 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.9%
50%
21.1%
11 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.65
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.44
1.05

Среднее время на гол

62
85

Всего голов

59
48

Голов в среднем за матч

1.55
1.26

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

57
71

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 2 0.4
Толиссо Корентен 1 0.2
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.2
Ляказетт Александр 0 0
Фофана Малик 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 5 (1) 1
Луис Энрике I 3 0.6
Арит Амин 1 0.2
Мопе Нил 1 0.2
Ваи Элье 1 (1) 0.2
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толиссо Корентен 1 0
Мата Клинтон 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Адриэлсон 1 0
Абнер 1 0
Орбан Гифт 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 2 1
Брассье Лилиан 2 0
Де Дзерби Роберто 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Балерди Леонардо 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Роу Джонатан 1 0

Результаты матчей

Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Марсель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
75%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0
Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1
Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5
Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1

Результаты матчей

Лион
Марсель

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лион
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Марсель
 0:0 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брест
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
13.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Лион
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
15.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 15 4
16.
Осер
 Заявка 5 1 0 4 5 - 12 3
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Марсель
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Лион
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
17.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (2)
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Монпелье Нзингула Рабби 3
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Жёлтая и сразу красная
    5'
    Удаление у "Марселя"! Снова справа в обороне нарушил правила Леонардо Балерди. На этот раз уронил он Александра Ляказетта - и получил вторую жёлтую карточку. Зато теперь не отомстит ему на поле сегодня Толиссо.
  • Фол, нарушение
    4'
    Корентен Толиссо теперь уже сам фолит. На чужой половине поля действовал он не по правилам в отношении Пьера-Эмиля Хёйбьерга.
  • 3'
    Кажется, всё-таки не потребуется вынужденная замена Толиссо, хотя были опасения на этот счёт.
  • Офсайд
    2'
    Абнер подал штрафной удар слева, и Александр Ляказетт выполнил головой безадресную скидку из положения "вне игры".
  • Травма, повреждение
    1'
    Медицинская помощь оказывается полузащитнику "Лиона" Корентену Толиссо.
  • Желтая карточка
    1'
    Жёлтая карточка уже показана в матче. Корентен Толиссо заработал для хозяев штрафной удар на левом полуфланге. Сфолил Леонардо Балерди - и получил предупреждение.
  • 1'
    "Лион" играет в белой форме, а у "Марселя" оранжево-синяя расцветка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лион 0:0 Марсель

Исход игры
Лион
19.6% (22)
Ничья
23.2% (26)
Марсель
57.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (75)
Меньше
30.56% (33)
Обе команды забьют
Да
91.67% (99)
Нет
8.33% (9)
Популярный счёт
1:2 Марсель
42% (47)
1:1 Ничья
21.4% (24)
2:1 Лион
13.4% (15)
1:3 Марсель
7.1% (8)
1:0 Лион
4.5% (5)
2:3 Марсель
2.7% (3)
0:1 Марсель
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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