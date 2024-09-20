Тур: 5. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Бастьен Бенуа
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Марсель
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
38 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.2%
42.1%
23.7%
13 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.9%
50%
21.1%
11 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.65
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.44
1.05
Среднее время на гол
62
85
Всего голов
59
48
Голов в среднем за матч
1.55
1.26
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
57
71
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Гифт
|2
|0.5
|Толиссо Корентен
|1
|0.25
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.25
|Ляказетт Александр
|0
|0
|Фофана Малик
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|5 (1)
|1.25
|Луис Энрике I
|3
|0.75
|Арит Амин
|1
|0.25
|Мопе Нил
|1
|0.25
|Ваи Элье
|1 (1)
|0.25
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Адриэлсон
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|2
|1
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Де Дзерби Роберто
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Роу Джонатан
|1
|0
Результаты матчей
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Марсель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
0
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Лион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Марсель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
75%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0
Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1
Марсель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5
Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1
Результаты матчей
Лион
Марсель
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лион
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|3 (2)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Тулуза
|Бабика Шави
|3
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Ницца
|Данте Бонфим
|2
Прогнозы на матч Лион - Марсель
Исход игры
Лион
21.1% (8)
Ничья
23.7% (9)
Марсель
55.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (24)
Меньше
33.33% (12)
Обе команды забьют
Да
88.89% (32)
Нет
11.11% (4)
Популярный счёт
1:2 Марсель
39.5% (15)
1:1 Ничья
21.1% (8)
2:1 Лион
10.5% (4)
1:3 Марсель
5.3% (2)
2:3 Марсель
5.3% (2)
1:0 Лион
5.3% (2)
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