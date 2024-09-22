Тур: 5. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Батта Флоран
0'
19' Желтая карточкаКассерес Кристиан
1:0
21' ГолБальде Мама
34' Желтая карточкаПерейра-Лаже Матиаш
1:0
35' Не забитый пенальтиАбухляль Закария
36' Красная карточкаЭрик Рой
44' Undefined phrase: football_event_Ле Кардинал Жюльен
Ход матча
21'
35'
1:0
36'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
205 Количество передач 230
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
12
Зогбе
Люк
28
Мартен
Жонас
14
Бальде
Мама
50
Ресте
Гийом
10
Гбоо
Янн
80
Бабика
Шави
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
-
17 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
-
21 Февр РоменНападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
-
80 Бабика ШавиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
13 Кинг ДжошуаНападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
История личных встреч
Брест
Тулуза
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
0.83
1.71
Среднее время на гол
108
52
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1
1.38
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
65
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|2 (2)
|0.4
|Камара Махди
|2
|0.4
|Ажорк Людовик
|1
|0.2
|Бальде Мама
|1
|0.2
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.2
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабика Шави
|3
|0.6
|Гбоо Янн
|1
|0.2
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амави Жордан
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Эрик Рой
|0
|1
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|2
|0
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|Магри Франк
|0
|1
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Мартинес Карлес
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Результаты матчей
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Брест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
67%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0
Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1
Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0
Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0
Результаты матчей
Брест
Тулуза
Точный счет
1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брест
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|14.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|17.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (2)
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Ницца
|Гессан Эванн
|3 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|3
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|3
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:0 Тулуза
Исход игры
Брест
61.6% (69)
Ничья
25% (28)
Тулуза
13.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (57)
Меньше
47.71% (52)
Обе команды забьют
Да
74.31% (81)
Нет
25.69% (28)
Популярный счёт
2:1 Брест
38.4% (43)
1:1 Ничья
22.3% (25)
1:0 Брест
20.5% (23)
1:2 Тулуза
8% (9)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:1 Тулуза
1.8% (2)
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