  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Брест
1:0
Перерыв
Тулуза
0'
19' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
1:0
21' Гол
Бальде Мама
34' Желтая карточка
Перейра-Лаже Матиаш
1:0
35' Не забитый пенальти
Абухляль Закария
36' Красная карточка
Эрик Рой
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Ле Кардинал Жюльен

Ход матча

19'
 
Кассерес Кристиан
21'
Бальде Мама
(Перейра-Лаже Матиаш)
1:0
34'
Перейра-Лаже Матиаш
 
35'
1:0
Абухляль Закария
36'
Эрик Рой
 
44'
Ле Кардинал Жюльен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 205 Количество передач 230
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 112
Брест 61.6% (69)
X 25% (28)
Тулуза 13.4% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брест
Ничья
Тулуза
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
12
Зогбе
Люк
3
Н'Диайе
Ньякат
25
Ле
Кардинал
Жюльен
22
Айдара
Массадио
8
Маньетти
Уго
28
Мартен
Жонас
26
Перейра-Лаже
Матиаш
9
Думбия
Камори
14
Бальде
Мама
34
Салах
Ибрагим
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
2
Николайсен
Расмус
4
Крессвел
Чарли
17
Суасо
Габриэль
6
Umit
Akdag
8
Сьерро
Венсан
23
Кассерес
Кристиан
10
Гбоо
Янн
7
Абухляль
Закария
80
Бабика
Шави
Брест
4-3-3
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Брест
Тулуза

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.83
1.71

Среднее время на гол

108
52

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1
1.38

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 2 (2) 0.4
Камара Махди 2 0.4
Ажорк Людовик 1 0.2
Бальде Мама 1 0.2
Лала Кенни 1 (1) 0.2
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабика Шави 3 0.6
Гбоо Янн 1 0.2
Сидибе Джибриль 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амави Жордан 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Эрик Рой 0 1
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 2 0
Кассерес Кристиан 2 0
Магри Франк 0 1
Кинг Джошуа 1 0
Мартинес Карлес 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0

Результаты матчей

Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Брест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
67%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0
Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1
Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0
Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0

Результаты матчей

Брест
Тулуза

Точный счет

1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брест
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Нант
 1:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брест
 1:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Осер
 1:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
13.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
14.
Тулуза
 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
17.
Анже
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18.
Монпелье
 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
4.
Брест
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Тулуза
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Нант
 1:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Осер
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Монпелье
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Анже
 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Осер
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Тулуза
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Анже
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Брест
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Монпелье
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (2)
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Монпелье Нзингула Рабби 3
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
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  • Первый тайм
  • 53'
    Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Контроль мяча: Брест: 47%, Тулуза: 53%.
  • 53'
    Суасо Габриэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 53'
    Брест пытается что-то создать.
  • 53'
    Айдара Массадио ослабляет давление, выбив мяч.
  • 52'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.4% пользователей.
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    Прогнозы 112
    Брест 61.6% (69)
    X 25% (28)
    Тулуза 13.4% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Тулуза
    3.40
    3.80
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    7.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:0 Тулуза

    Исход игры
    Брест
    61.6% (69)
    Ничья
    25% (28)
    Тулуза
    13.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.29% (57)
    Меньше
    47.71% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    38.4% (43)
    1:1 Ничья
    22.3% (25)
    1:0 Брест
    20.5% (23)
    1:2 Тулуза
    8% (9)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Тулуза
    1.8% (2)
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