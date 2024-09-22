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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Брест
2:0
Конец матча
Тулуза
0'
19' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
1:0
21' Гол
Бальде Мама
34' Желтая карточка
Перейра-Лаже Матиаш
1:0
35' Не забитый пенальти
Абухляль Закария
36' Красная карточка
Эрик Рой
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Ле Кардинал Жюльен
2:0
90' Гол
Февр Ромен
90'+5

Ход матча

19'
 
Кассерес Кристиан
21'
Бальде Мама
(Перейра-Лаже Матиаш)
1:0
34'
Перейра-Лаже Матиаш
 
35'
1:0
Абухляль Закария
36'
Эрик Рой
 
44'
Ле Кардинал Жюльен
 
63'
 
Зайц Миха
Кассерес Кристиан
64'
 
Кинг Джошуа
Абухляль Закария
64'
 
Доннум Арон
Суасо Габриэль
66'
Февр Ромен
Думбия Камори
 
66'
Ажорк Людовик
Бальде Мама
 
66'
Сима Абдалла
Салах Ибрагим
 
74'
Камара Махди
Мартен Жонас
 
78'
 
Магри Франк
Крессвел Чарли
82'
Амави Жордан
Айдара Массадио
 
86'
 
Jaydee Canvot
Umit Akdag
90'
Февр Ромен
(Сима Абдалла)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 361 Количество передач 471
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Брест 61.6% (69)
X 25% (28)
Тулуза 13.4% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
12
Зогбе
Люк
3
Н'Диайе
Ньякат
25
Ле
Кардинал
Жюльен
22
Айдара
Массадио
8
Маньетти
Уго
28
Мартен
Жонас
26
Перейра-Лаже
Матиаш
9
Думбия
Камори
14
Бальде
Мама
34
Салах
Ибрагим
50
Ресте
Гийом
19
Сидибе
Джибриль
2
Николайсен
Расмус
4
Крессвел
Чарли
17
Суасо
Габриэль
6
Umit
Akdag
8
Сьерро
Венсан
23
Кассерес
Кристиан
10
Гбоо
Янн
7
Абухляль
Закария
80
Бабика
Шави
Брест
4-3-3
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Брест
Тулуза

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.83
1.71

Среднее время на гол

108
52

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1
1.38

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
65

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 2 (2) 0.4
Камара Махди 2 0.4
Ажорк Людовик 1 0.2
Бальде Мама 1 0.2
Февр Ромен 1 0.2
Лала Кенни 1 (1) 0.2
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Сима Абдалла 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабика Шави 3 0.6
Гбоо Янн 1 0.2
Сидибе Джибриль 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амави Жордан 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Эрик Рой 0 1
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 2 0
Кассерес Кристиан 2 0
Магри Франк 0 1
Кинг Джошуа 1 0
Мартинес Карлес 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0

Результаты матчей

Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2
Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
60%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0
Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1
Тулуза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0
Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2 Ренн - Тулуза 1:2 Тулуза - Страсбург 0:0 Клермон - Тулуза 0:3 Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0

Результаты матчей

Брест
Тулуза

Точный счет

1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брест
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брест
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
13.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 15 4
16.
Осер
 Заявка 5 1 0 4 5 - 12 3
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
13.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
15.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
17.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (2)
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Монпелье Нзингула Рабби 3
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Брест заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Брест: 43%, Тулуза: 57%.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Зайц Миха из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Маньетти Уго
  • 94'
    Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Брест пытается что-то создать.
  • 94'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Сидибе Джибриль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Брест контролирует мяч.
  • 91'
    Февр Ромен из команды Брест разыграл угловой с левого угла.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Брест: 43%, Тулуза: 57%.
  • 91'
    Jaydee Canvot ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Брест начинает контратаку
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    Прогнозы 112
    Брест 61.6% (69)
    X 25% (28)
    Тулуза 13.4% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 2:0 Тулуза

    Исход игры
    Брест
    61.6% (69)
    Ничья
    25% (28)
    Тулуза
    13.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.29% (57)
    Меньше
    47.71% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    38.4% (43)
    1:1 Ничья
    22.3% (25)
    1:0 Брест
    20.5% (23)
    1:2 Тулуза
    8% (9)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Тулуза
    1.8% (2)
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