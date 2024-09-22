Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

53' Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

46' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' После проверки VAR рефери поменял решение - Тулуза не будет бить пенальти!

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Тулуза

43' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Julien Le Cardinal нанес удар головой, но Guillaume Restes спокойно отбил мяч.

41' Umit Akdag выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Брест

41' Абухляль Закария из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

40' Julien Le Cardinal из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Зогбе Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Брест

36' УДАЛЕНИЕ! - Эрик Рой удален за устное оскорбление в адрес судьи

35' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Абухляль Закария бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

34' Перейра-Лаже Матиаш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' После проверки VAR судья изменил решение - Тулуза пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Тулуза

32' Гбоо Янн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

27' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

26' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

26' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

25' Удар от ворот произведет Брест

24' Хорошую попытку сделал Абухляль Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Удар от ворот произведет Брест

23' Julien Le Cardinal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Г О О О О Л - Бальде Мама наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

20' Зогбе Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Салах Ибрагим пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

15' Сьерро Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Julien Le Cardinal ослабляет давление, выбив мяч.

10' Julien Le Cardinal выиграл воздушное противоборство у Бабика Шави

9' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

8' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Перейра-Лаже Матиаш получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Перейра-Лаже Матиаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Брест

5' Гбоо Янн из команды Тулуза наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

5' Матч возобновлен

3' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Брест начинает с центра поля