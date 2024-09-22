  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Монпелье
0:1
Перерыв
Осер
0'
0:1
18' Гол
Траоре Хамед
33' Желтая карточка
Нзингула Рабби

Ход матча

18'
0:1
Траоре Хамед
27'
Кулибали Танги
Иссуфу Янис
 
33'
Нзингула Рабби
 
44'
 
Равелсон Райан
Жубал Мендес

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 244 Количество передач 176
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 113
Монпелье 68.1% (77)
X 25.7% (29)
Осер 6.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монпелье
Ничья
Осер
4.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Берто
Димитри
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
5
Модибо
Саньян
21
Минкарелли
Дэвин
Лукас
19
Нзингула
Рабби
22
Фаяд
Халил
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
39
Иссуфу
Янис
8
Адамс
Акор
16
Леон
Донован
20
Диоманде
Синали
4
Жубал
Мендес
3
Ошо
Гэбриэл
23
Хувер
Ки-Джана
92
Акпа
Клеман
25
Траоре
Хамед
42
Овусу
Элиша
27
Дануа
Кевин
17
Синайоко
Лассин
19
Айе
Флориан
Монпелье
4-2-3-1
Осер
5-4-1

История личных встреч

Монпелье
Осер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 1 0.2
Саванье Тежи 1 (1) 0.2
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Равелсон Райан 1 0.2
Перрен Гаэтан 1 0.2
Траоре Хамед 1 0.2
Кулибали Лассо 1 0.2
Леон Донован 0 0
Жоли Поль 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзингула Рабби 3 0
Ферри Жордан 2 0
Модибо Саньян 2 0
Хазри Вахби 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Куяте Кики 1 0
Шотар Жорис 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Джодич Стефан 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хувер Ки-Джана 1 1
Жубал Мендес 2 0
Онаиву Адо 0 1
Равелсон Райан 1 0
Овусу Элиша 1 0
Синайоко Лассин 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Жоли Поль 1 0

Результаты матчей

Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Осер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Монпелье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Осер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

0
2
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Осер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1
Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2
Осер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1
Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0 Аяччо - Осер 0:1 Осер - Кан 2:1

Результаты матчей

Монпелье
Осер

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Нант
 1:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брест
 1:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Осер
 1:0 Заявка 5 2 0 3 4 - 9 6
13.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
14.
Тулуза
 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
17.
Анже
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18.
Монпелье
 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
4.
Брест
 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Тулуза
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Нант
 1:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Осер
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Монпелье
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Анже
 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 1:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Осер
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Тулуза
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Анже
 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Брест
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Монпелье
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (2)
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Монпелье Нзингула Рабби 3
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
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  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Контроль мяча: Монпелье: 59%, Осер: 41%.
  • 52'
    Осер пытается что-то создать.
  • 51'
    Равелсон Райан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 51'
    Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 51'
    Акпа Клеман из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Судья сигнализирует, что Овусу Элиша из команды Осер поставил подножку. Пострадал Нзингула Рабби
  • 50'
    Осер пытается что-то создать.
  • 49'
    Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Судья сигнализирует, что Дануа Кевин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Норден Арно
  • 49'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 49'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Удар от ворот произведет Осер
  • 48'
    Адамс Акор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 48'
    Минкарелли Дэвин Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Кулибали Танги из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Диоманде Синали
    • 47'
      Айе Флориан задерживает мяч рукой
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Хувер Ки-Джана из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 45'
      Ошо Гэбриэл из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Монпелье.
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    Прогнозы 113
    Монпелье 68.1% (77)
    X 25.7% (29)
    Осер 6.2% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Осер
    4.65
    3.55
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    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Осер

    Исход игры
    Монпелье
    68.1% (77)
    Ничья
    25.7% (29)
    Осер
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.73% (47)
    Меньше
    57.27% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    38.1% (43)
    1:1 Ничья
    24.8% (28)
    1:0 Монпелье
    22.1% (25)
    2:0 Монпелье
    5.3% (6)
    0:1 Осер
    3.5% (4)
    1:2 Осер
    2.7% (3)
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