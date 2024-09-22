Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

44' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Норден Арно и попал в перекладину!

44' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

43' Осер остается без одного игрока, потому что Жубал Мендес уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

42' Жубал Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Адамс Акор пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем

39' Кулибали Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Траоре Хамед нанес удар головой, но Димитри Берто спокойно отбил мяч.

37' Акпа Клеман из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Нзингула Рабби совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Жубал Мендес нанес удар головой, но Димитри Берто спокойно отбил мяч.

31' Траоре Хамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Матч возобновлен

30' Осер остается без одного игрока, потому что Траоре Хамед уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

29' Траоре Хамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Иссуфу Янис получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Иссуфу Янис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Осер

18' Г О О О О Л - Траоре Хамед забивает ударом с правой ноги!

16' Удар от ворот произведет Осер

14' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фаяд Халил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Монпелье начинает с центра поля