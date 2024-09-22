  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Монпелье
3:2
Конец матча
Осер
0'
0:1
18' Гол
Траоре Хамед
33' Желтая карточка
Нзингула Рабби
48' Желтая карточка
Овусу Элиша
57' Желтая карточка
Синайоко Лассин
61' Желтая карточка
Диоманде Синали
1:1
65' Гол
Адамс Акор
65' Желтая карточка
Омерагич Бечир
66' Желтая карточка
Перрен Гаэтан
2:1
71' Гол
Модибо Саньян
2:2
72' Гол
Онаиву Адо
3:2
75' Гол
Адамс Акор
76' Желтая карточка
Адамс Акор
90'+7

Ход матча

18'
0:1
Траоре Хамед
27'
Кулибали Танги
Иссуфу Янис
 
33'
Нзингула Рабби
 
44'
 
Равелсон Райан
Жубал Мендес
46'
Тшато Энзо
Минкарелли Дэвин Лукас
 
48'
 
Овусу Элиша
57'
 
Синайоко Лассин
61'
 
Диоманде Синали
64'
 
Онаиву Адо
Айе Флориан
64'
 
Перрен Гаэтан
Траоре Хамед
65'
Адамс Акор
(Саванье Тежи)
1:1
65'
Омерагич Бечир
 
66'
 
Перрен Гаэтан
70'
Куяте Кики
Омерагич Бечир
 
71'
Туре Бирама
Фаяд Халил
 
71'
Модибо Саньян
(Сако Фалае)
2:1
72'
2:2
Онаиву Адо
(Перрен Гаэтан)
75'
Адамс Акор
(Саванье Тежи)
3:2
76'
Адамс Акор
 
82'
 
Бейр Телониус
Хувер Ки-Джана
82'
 
Жоли Поль
Дануа Кевин
88'
Хазри Вахби
Саванье Тежи
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 244 Количество передач 176
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Монпелье 68.1% (77)
X 25.7% (29)
Осер 6.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Берто
Димитри
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
5
Модибо
Саньян
21
Минкарелли
Дэвин
Лукас
19
Нзингула
Рабби
22
Фаяд
Халил
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
39
Иссуфу
Янис
8
Адамс
Акор
16
Леон
Донован
20
Диоманде
Синали
4
Жубал
Мендес
3
Ошо
Гэбриэл
23
Хувер
Ки-Джана
92
Акпа
Клеман
25
Траоре
Хамед
27
Дануа
Кевин
42
Овусу
Элиша
17
Синайоко
Лассин
19
Айе
Флориан
Монпелье
4-2-3-1
Осер
5-4-1

История личных встреч

Монпелье
Осер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.6
Саванье Тежи 1 (1) 0.2
Модибо Саньян 1 0.2
Сако Фалае 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перрен Гаэтан 1 0.2
Равелсон Райан 1 0.2
Онаиву Адо 1 0.2
Траоре Хамед 1 0.2
Кулибали Лассо 1 0.2
Леон Донован 0 0
Жоли Поль 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзингула Рабби 3 0
Ферри Жордан 2 0
Модибо Саньян 2 0
Хазри Вахби 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Шотар Жорис 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0
Джодич Стефан 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хувер Ки-Джана 1 1
Жубал Мендес 2 0
Овусу Элиша 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Онаиву Адо 0 1
Равелсон Райан 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Диоманде Синали 1 0
Жоли Поль 1 0

Результаты матчей

Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Осер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Монпелье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Осер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

0
2
Монпелье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Осер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
7%
2
18%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1
Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2
Осер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1
Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0 Аяччо - Осер 0:1 Осер - Кан 2:1

Результаты матчей

Монпелье
Осер

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Монако
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Марсель
 0:0 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брест
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
13.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Лион
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
15.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 15 4
16.
Осер
 Заявка 5 1 0 4 5 - 12 3
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
18.
Анже
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
4.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
6.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Марсель
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Лион
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
17.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Анже
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
17.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (2)
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Монпелье Нзингула Рабби 3
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Монпелье: 54%, Осер: 46%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Монпелье
  • 96'
    Осер пытается что-то создать.
  • 96'
    Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Нзингула Рабби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Осер пытается что-то создать.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Монпелье 68.1% (77)
    X 25.7% (29)
    Осер 6.2% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 3:2 Осер

    Исход игры
    Монпелье
    68.1% (77)
    Ничья
    25.7% (29)
    Осер
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.73% (47)
    Меньше
    57.27% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    38.1% (43)
    1:1 Ничья
    24.8% (28)
    1:0 Монпелье
    22.1% (25)
    2:0 Монпелье
    5.3% (6)
    0:1 Осер
    3.5% (4)
    1:2 Осер
    2.7% (3)
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