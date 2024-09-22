Тур: 5. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Хадж Хаким
0'
0:1
18' ГолТраоре Хамед
33' Желтая карточкаНзингула Рабби
48' Желтая карточкаОвусу Элиша
57' Желтая карточкаСинайоко Лассин
61' Желтая карточкаДиоманде Синали
1:1
65' ГолАдамс Акор
65' Желтая карточкаОмерагич Бечир
66' Желтая карточкаПеррен Гаэтан
2:1
71' ГолМодибо Саньян
2:2
72' ГолОнаиву Адо
3:2
75' ГолАдамс Акор
76' Желтая карточкаАдамс Акор
90'+7
Ход матча
18'
0:1
33'
48'
57'
61'
65'
1:1
65'
66'
71'
2:1
72'
2:2
75'
3:2
76'
82'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
11 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
244 Количество передач 176
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
22
Фаяд
Халил
11
Саванье
Тежи
39
Иссуфу
Янис
16
Леон
Донован
92
Акпа
Клеман
25
Траоре
Хамед
27
Дануа
Кевин
42
Овусу
Элиша
19
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
39 Иссуфу ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Туре БирамаПолузащитник
-
44 Шеннахи ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Акпа КлеманЗащитник
-
25 Траоре ХамедПолузащитник
-
27 Дануа КевинПолузащитник
-
42 Овусу ЭлишаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Жоли ПольЗащитник
-
11 Мадди ЭросПолузащитник
-
18 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Онаиву АдоНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Осер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|3
|0.6
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.2
|Модибо Саньян
|1
|0.2
|Сако Фалае
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перрен Гаэтан
|1
|0.2
|Равелсон Райан
|1
|0.2
|Онаиву Адо
|1
|0.2
|Траоре Хамед
|1
|0.2
|Кулибали Лассо
|1
|0.2
|Леон Донован
|0
|0
|Жоли Поль
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нзингула Рабби
|3
|0
|Ферри Жордан
|2
|0
|Модибо Саньян
|2
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Шотар Жорис
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
|Джодич Стефан
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хувер Ки-Джана
|1
|1
|Жубал Мендес
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Синайоко Лассин
|2
|0
|Онаиву Адо
|0
|1
|Равелсон Райан
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Диоманде Синали
|1
|0
|Жоли Поль
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Осер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Монпелье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Осер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
0
2
Монпелье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Осер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
7%
2
18%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1
Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2
Осер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1
Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0 Аяччо - Осер 0:1 Осер - Кан 2:1
Результаты матчей
Монпелье
Осер
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|11 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 15
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 15
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|17.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (2)
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Ницца
|Гессан Эванн
|3 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Ланс
|Ласкари Реми Лебо
|3
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|3
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 3:2 Осер
Исход игры
Монпелье
68.1% (77)
Ничья
25.7% (29)
Осер
6.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
68.18% (75)
Нет
31.82% (35)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
38.1% (43)
1:1 Ничья
24.8% (28)
1:0 Монпелье
22.1% (25)
2:0 Монпелье
5.3% (6)
0:1 Осер
3.5% (4)
1:2 Осер
2.7% (3)
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