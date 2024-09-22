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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Фраппар Стефани
Монако
 
Позже
Гавр

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 112
Монако 97.3% (109)
X 2.7% (3)
Гавр 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
Ничья
Гавр
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16
Кён
Филипп
4
Тезе
Джордан
17
Синго
Вилфред
5
Керер
Тило
12
Кайо
Энрике
18
Минамино
Такуми
88
Магасса
Сунгуту
15
Камара
Ламин
10
Головин
Александр
9
Балогун
Фоларин
21
Иленикена
Джордж
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
22
Сальмье
Йоанн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
27
Опери
Кристофер
10
Касимир
Хосуэ
14
Кузяев
Далер
94
Туре
Абдулайе
5
Таргаллин
Уссама
8
Кехта
Ясин
Монако
4-4-2
Гавр
5-4-1

История личных встреч

Монако
Гавр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
2:2
Л1
0:1
Л1
2:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Закария Денис 2 0.5
Камара Ламин 1 0.25
Вандерсон V 1 0.25
Минамино Такуми 1 0.25
Керер Тило 1 0.25
Бен-Сегир Элисс 1 0.25
Кайо Энрике 0 0
Аклиуш Магнес 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 2 (2) 0.5
Льорис Готье 1 0.25
Н'диайе Рассул 1 0.25
Санганте Аруна 1 0.25
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 1 1
Эмболо Брель 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Вандерсон V 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касимир Хосуэ 2 0
Санганте Аруна 2 0
Льорис Готье 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гавр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
2
Монако
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2
Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2
Гавр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4
Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1

Результаты матчей

Монако
Гавр

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Монако
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
5.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Нант
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Ницца
 Заявка 5 2 1 2 14 - 6 7
8.
Ренн
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Лилль
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Страсбург
 Заявка 5 1 3 1 11 - 10 6
12.
Тулуза
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Лион
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 1 0 4 1 - 15 3
17.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 1 3 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
4.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Страсбург
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Тулуза
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Нант
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
16.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Реймс
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
11.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Лион
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
15.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (2)
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Ницца Гессан Эванн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Ланс Ласкари Реми Лебо 3
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В стартовом поединке игрового дня чемпионата Франции нас ждет противостояние "Монако" и "Гавра". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Гавр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2024, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Фраппар Стефани

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монако - Гавр

Исход игры
Монако
97.3% (108)
Ничья
2.7% (3)
Гавр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
42.59% (46)
Нет
57.41% (62)
Популярный счёт
2:0 Монако
44.1% (49)
2:1 Монако
27% (30)
3:1 Монако
9.9% (11)
1:0 Монако
7.2% (8)
3:0 Монако
4.5% (5)
3:2 Монако
1.8% (2)
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