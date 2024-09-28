  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Вольфсбург
1:1
Второй тайм: 56'
Штутгарт
0'
1:0
20' Гол
Винд Йонас
24' Желтая карточка
Каразор Атакан
1:0
32' Не забитый пенальти
Мийо Энцо
1:1
32' Гол
Мийо Энцо
45' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
55' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан

Ход матча

20'
Винд Йонас
(Эль-Амин Амура Мохамед)
1:0
24'
 
Каразор Атакан
32'
1:0
Мийо Энцо
32'
1:1
Мийо Энцо
45'
Борнаув Себастьян
 
55'
Арнольд Максимилиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Прогнозы 114
Вольфсбург 17.5% (20)
X 24.6% (28)
Штутгарт 57.9% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Штутгарт
4.60
Реклама, bettery.ru
3.87
Реклама, melbet.ru
3.95
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
4
Кулиеракис
Костас
11
Томаш
Тьягу
27
Арнольд
Максимилиан
32
Сванберг
Маттиас
16
Каминьски
Якуб
23
Винд
Йонас
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
32
Ридер
Фабиан
8
Мийо
Энцо
18
Левелинг
Джейми
9
Демирович
Эрмедин
Вольфсбург
4-4-2
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Штутгарт

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

30 матчей

56.7%
10%
33.3%
17 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
3:1

Голы

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

2.2
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

60
32

Голов в среднем за матч

2
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
25

Среднее время на гол

45
84

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борнаув Себастьян 2 0.4
Майер Ловро 2 (1) 0.4
Арнольд Максимилиан 1 0.2
Сванберг Маттиас 1 0.2
Винд Йонас 1 0.2
Баку Ридле 1 0.2
Эль-Амин Амура Мохамед 0 0
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 4 0.8
Мийо Энцо 3 0.6
Ундав Дениз 3 0.6
Ридер Фабиан 1 0.2
Туре Эль Билал 1 0.2
Левелинг Джейми 1 0.2
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 3 0
Зесигер Седрик 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Герхардт Янник 0 1
Грабара Камиль 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Виммер Патрик 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Фишер Килиан 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Мийо Энцо 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Вольфсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
8
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
4
33%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2
Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1
Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Штутгарт

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Фрайбург
 0:2 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Штутгарт
 1:1 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
11.
Майнц
 0:1 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Боруссия М
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Аугсбург
 0:3 Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Штутгарт
 1:1 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Аугсбург
 0:3 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
15.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
16.
Майнц
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Боруссия М
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Майнц
 0:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Штутгарт
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Фрайбург
 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 4
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 3
Майнц Кор Доминик 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Демирович Эрмедин из команды Штутгарт в офсайде
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 114
    Вольфсбург 17.5% (20)
    X 24.6% (28)
    Штутгарт 57.9% (66)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Штутгарт
    4.60
    Реклама, bettery.ru
    3.87
    Реклама, melbet.ru
    3.95
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вольфсбург 1:1 Штутгарт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Штутгарт

    Исход игры
    Вольфсбург
    17.5% (20)
    Ничья
    24.6% (28)
    Штутгарт
    57.9% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.22% (85)
    Меньше
    24.78% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    93.81% (106)
    Нет
    6.19% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    44.7% (51)
    1:1 Ничья
    18.4% (21)
    2:1 Вольфсбург
    12.3% (14)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    1:3 Штутгарт
    5.3% (6)
    2:3 Штутгарт
    3.5% (4)
    0:1 Штутгарт
    2.6% (3)
    1:0 Вольфсбург
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вольфсбург
    Штутгарт
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный