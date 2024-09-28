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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Вольфсбург
2:2
Конец матча
Штутгарт
0'
1:0
20' Гол
Винд Йонас
24' Желтая карточка
Каразор Атакан
1:0
32' Не забитый пенальти
Мийо Энцо
1:1
32' Гол
Мийо Энцо
45' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
55' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
63' Вторая желтая карточка
Каразор Атакан
2:1
68' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
79' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
90' Желтая карточка
Вранкс Астер
90' Желтая карточка
Кулиеракис Костас
2:2
90' Гол
Ундав Дениз
90'+10

Ход матча

20'
Винд Йонас
(Эль-Амин Амура Мохамед)
1:0
24'
 
Каразор Атакан
32'
1:0
Мийо Энцо
32'
1:1
Мийо Энцо
45'
Борнаув Себастьян
 
55'
Арнольд Максимилиан
 
57'
 
Ундав Дениз
Мийо Энцо
63'
 
Каразор Атакан
65'
Баку Ридле
Томаш Тьягу
 
68'
Эль-Амин Амура Мохамед
(Винд Йонас)
2:1
71'
 
Фюрих Крис
Ридер Фабиан
71'
 
Туре Эль Билал
Демирович Эрмедин
79'
Эль-Амин Амура Мохамед
 
80'
Вранкс Астер
Сванберг Маттиас
 
86'
 
Вольтемаде Ник
Левелинг Джейми
86'
Бехренс Кевин
Эль-Амин Амура Мохамед
 
86'
 
Штенцель Паскаль
Вагноман Жоша
87'
Эзкан Салих
Арнольд Максимилиан
 
90'
Вранкс Астер
 
90'
Кулиеракис Костас
 
90'
2:2
Ундав Дениз
(Миттельштедт Максимилиан)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 234 Количество передач 581
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Вольфсбург 17.5% (20)
X 24.6% (28)
Штутгарт 57.9% (66)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
4
Кулиеракис
Костас
11
Томаш
Тьягу
27
Арнольд
Максимилиан
32
Сванберг
Маттиас
16
Каминьски
Якуб
23
Винд
Йонас
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
29
Руо
Антони
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
32
Ридер
Фабиан
8
Мийо
Энцо
18
Левелинг
Джейми
9
Демирович
Эрмедин
Вольфсбург
4-4-2
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Штутгарт

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

30 матчей

56.7%
10%
33.3%
17 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
3:1

Голы

Всего голов

33
20

Голов в среднем за матч

2.2
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

60
32

Голов в среднем за матч

2
1.07

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
25

Среднее время на гол

45
84

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борнаув Себастьян 2 0.4
Майер Ловро 2 (1) 0.4
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.2
Арнольд Максимилиан 1 0.2
Винд Йонас 1 0.2
Сванберг Маттиас 1 0.2
Баку Ридле 1 0.2
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 4 0.8
Демирович Эрмедин 4 0.8
Мийо Энцо 3 0.6
Ридер Фабиан 1 0.2
Туре Эль Билал 1 0.2
Левелинг Джейми 1 0.2
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Зесигер Седрик 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Герхардт Янник 0 1
Грабара Камиль 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Виммер Патрик 1 0
Каминьски Якуб 1 0
Фишер Килиан 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 2 1
Вагноман Жоша 2 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Мийо Энцо 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Вольфсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
8
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
3
38%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
4
29%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2
Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1
Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Штутгарт

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:1 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
4.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Боруссия М
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
14.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Бавария
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 1:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:1 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 94'
      Ундав Дениз нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 94'
      Кулиеракис Костас получил желтую карточку от судьи
    • 93'
      Судья сигнализирует, что Кулиеракис Костас из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Ундав Дениз
    • 92'
      Астер Вранкс получил желтую карточку от судьи
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Астер Вранкс из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Энтони Руо
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Туре Эль Билал из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Астер Вранкс
    • 91'
      Контроль мяча: Вольфсбург: 30%, Штутгарт: 70%.
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Вольфсбург 17.5% (20)
    X 24.6% (28)
    Штутгарт 57.9% (66)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Штутгарт

    Исход игры
    Вольфсбург
    17.5% (20)
    Ничья
    24.6% (28)
    Штутгарт
    57.9% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.22% (85)
    Меньше
    24.78% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    93.81% (106)
    Нет
    6.19% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    44.7% (51)
    1:1 Ничья
    18.4% (21)
    2:1 Вольфсбург
    12.3% (14)
    2:2 Ничья
    5.3% (6)
    1:3 Штутгарт
    5.3% (6)
    2:3 Штутгарт
    3.5% (4)
    0:1 Штутгарт
    2.6% (3)
    1:0 Вольфсбург
    2.6% (3)
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