Тур: 5. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Яблонски Свен
2:2
Конец матча
0'
1:0
20' ГолВинд Йонас
24' Желтая карточкаКаразор Атакан
1:0
32' Не забитый пенальтиМийо Энцо
1:1
32' ГолМийо Энцо
45' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
55' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
63' Вторая желтая карточкаКаразор Атакан
2:1
68' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
79' Желтая карточкаЭль-Амин Амура Мохамед
90' Желтая карточкаВранкс Астер
90' Желтая карточкаКулиеракис Костас
2:2
90' ГолУндав Дениз
90'+10
Ход матча
20'
24'
32'
1:0
32'
1:1
57'
63'
68'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
234 Количество передач 581
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Томаш
Тьягу
23
Винд
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Томаш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
-
18 Вавро ДенисЗащитник
-
33 Одогу ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
24 Дардай БенсеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Чейс АнриеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисНападающий
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Штутгарт
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
16.7%
11.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
30 матчей
56.7%
10%
33.3%
17 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.3%
20%
36.7%
13 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
20
Голов в среднем за матч
2.2
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
60
32
Голов в среднем за матч
2
1.07
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
Среднее время на гол
45
84
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борнаув Себастьян
|2
|0.4
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.4
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.2
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.2
|Винд Йонас
|1
|0.2
|Сванберг Маттиас
|1
|0.2
|Баку Ридле
|1
|0.2
|Виммер Патрик
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|4
|0.8
|Демирович Эрмедин
|4
|0.8
|Мийо Энцо
|3
|0.6
|Ридер Фабиан
|1
|0.2
|Туре Эль Билал
|1
|0.2
|Левелинг Джейми
|1
|0.2
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Нюбель Александр
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Герхардт Янник
|0
|1
|Грабара Камиль
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
|Каминьски Якуб
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|2
|1
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Вольфсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
8
Вольфсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
8
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
3
38%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
4
29%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2
Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1
Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Штутгарт
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|7.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:2 Штутгарт
Исход игры
Вольфсбург
17.5% (20)
Ничья
24.6% (28)
Штутгарт
57.9% (66)
Тотал 2.5
Больше
75.22% (85)
Меньше
24.78% (28)
Обе команды забьют
Да
93.81% (106)
Нет
6.19% (7)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
44.7% (51)
1:1 Ничья
18.4% (21)
2:1 Вольфсбург
12.3% (14)
2:2 Ничья
5.3% (6)
1:3 Штутгарт
5.3% (6)
2:3 Штутгарт
3.5% (4)
0:1 Штутгарт
2.6% (3)
1:0 Вольфсбург
2.6% (3)
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