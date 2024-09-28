Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Миттельштедт Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

88' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Вольфсбург

83' Энтони Руо из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Баку Ридле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Тактическая замена. Сванберг Маттиас уходит с поля и его заменяет Астер Вранкс

76' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Вольфсбург

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Г О О О О Л - Эль-Амин Амура Мохамед забивает с правой ноги!

68' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Кулиеракис Костас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

58' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Вольфсбург

56' Миттельштедт Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

56' Ридер Фабиан пробил со штрафного прямо в стенку

55' Арнольд Максимилиан получил желтую карточку от судьи

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Штиллер Ангело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Вольфсбург

52' Левелинг Джейми из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.