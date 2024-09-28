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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
РБ Лейпциг
3:0
Второй тайм: 56'
Аугсбург
0'
1:0
11' Гол
Шешко Беньямин
2:0
15' Гол
Шешко Беньямин
2:0
27' Не забитый пенальти
Гоувелеув Джеффри
42' Желтая карточка
Зайвальд Николас
3:0
46' Гол
Опенда Лои

Ход матча

11'
Шешко Беньямин
(Опенда Лои)
1:0
15'
Шешко Беньямин
(Раум Давид)
2:0
27'
2:0
Гоувелеув Джеффри
42'
Зайвальд Николас
 
46'
Опенда Лои
(Симонс Хави)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 276 Количество передач 201
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 114
РБ Лейпциг 95.6% (109)
X 2.6% (3)
Аугсбург 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Аугсбург
7.00
5.35
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Нуса
Антонио
13
Зайвальд
Николас
8
Айдара
Амаду
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
22
Лабрович
Недилько
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
13
Яннулис
Димитрис
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
РБ Лейпциг
4-4-2
Аугсбург
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Аугсбург

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:2
Б
3:0
Б
3:2
Б
3:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
К
1:2
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
К
0:2
К
0:1

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.9
1.7

Среднее время на гол

47
52

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.8

Среднее время на гол

81
112

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 3 0.6
Шешко Беньямин 2 0.4
Нуса Антонио 1 0.2
Кампль Кевин 1 0.2
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Симонс Хави 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 0.4
Титц Филлип 1 0.2
Вольф Мариус 1 0.2
Реджбекай Элвис 1 0.2
Шлоттербек Кевен 1 0.2
Yusuf Kabadayi 1 0.2
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 1
Айдара Амаду 2 0
Орбан Вилли 0 1
Кампль Кевин 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эссанд Самюэль 2 1
Гоувелеув Джеффри 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Яннулис Димитрис 1 0
Титц Филлип 1 0
Варгас Рубен 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Энгельс Арне 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аугсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1
Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0
Аугсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0
Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Аугсбург

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Фрайбург
 0:2 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Штутгарт
 1:1 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
11.
Майнц
 0:1 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Боруссия М
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Аугсбург
 0:3 Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Штутгарт
 1:1 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Аугсбург
 0:3 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
15.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
16.
Майнц
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Боруссия М
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Майнц
 0:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Штутгарт
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Фрайбург
 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 4
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Топ нарушителей
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 3
Майнц Кор Доминик 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Аугсбург.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.43. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.43 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 114
    РБ Лейпциг 95.6% (109)
    X 2.6% (3)
    Аугсбург 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Аугсбург
    7.00
    5.35
    6.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:0 Аугсбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    95.6% (109)
    Ничья
    2.6% (3)
    Аугсбург
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    50.89% (57)
    Нет
    49.11% (55)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    34.2% (39)
    2:1 РБ Лейпциг
    27.2% (31)
    3:1 РБ Лейпциг
    15.8% (18)
    1:0 РБ Лейпциг
    7.9% (9)
    3:0 РБ Лейпциг
    4.4% (5)
    3:2 РБ Лейпциг
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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