Тур: 5. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Зиберт Даниэль
4:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолШешко Беньямин
2:0
15' ГолШешко Беньямин
2:0
27' Не забитый пенальтиГоувелеув Джеффри
42' Желтая карточкаЗайвальд Николас
3:0
46' ГолОпенда Лои
4:0
57' ГолСимонс Хави
78' Желтая карточкаОниика Фрэнк
83' Желтая карточкаМатсима Крислен
90'+3
Ход матча
11'
1:0
15'
2:0
27'
42'
46'
3:0
57'
4:0
78'
78'
78'
83'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
550 Количество передач 367
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Раум
Давид
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Симонс ХавиПолузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гебель ВиггоПолузащитник
-
19 Андре СилваПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кудосу ХенриПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Аугсбург
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.9
1.7
Среднее время на гол
47
52
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.1
0.8
Среднее время на гол
81
112
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|3
|0.6
|Шешко Беньямин
|2
|0.4
|Симонс Хави
|1
|0.2
|Нуса Антонио
|1
|0.2
|Кампль Кевин
|1
|0.2
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|2
|0.4
|Титц Филлип
|1
|0.2
|Вольф Мариус
|1
|0.2
|Реджбекай Элвис
|1
|0.2
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.2
|Yusuf Kabadayi
|1
|0.2
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|1
|1
|Айдара Амаду
|2
|0
|Орбан Вилли
|0
|1
|Кампль Кевин
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эссанд Самюэль
|2
|1
|Гоувелеув Джеффри
|3
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Матсима Крислен
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
5
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
2
14
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
6
43%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1
Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0
Аугсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0
Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Аугсбург
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|7.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 4:0 Аугсбург
Исход игры
РБ Лейпциг
95.6% (109)
Ничья
2.6% (3)
Аугсбург
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.46% (61)
Меньше
45.54% (51)
Обе команды забьют
Да
50.89% (57)
Нет
49.11% (55)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
34.2% (39)
2:1 РБ Лейпциг
27.2% (31)
3:1 РБ Лейпциг
15.8% (18)
1:0 РБ Лейпциг
7.9% (9)
3:0 РБ Лейпциг
4.4% (5)
3:2 РБ Лейпциг
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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