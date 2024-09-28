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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
РБ Лейпциг
4:0
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
11' Гол
Шешко Беньямин
2:0
15' Гол
Шешко Беньямин
2:0
27' Не забитый пенальти
Гоувелеув Джеффри
42' Желтая карточка
Зайвальд Николас
3:0
46' Гол
Опенда Лои
4:0
57' Гол
Симонс Хави
78' Желтая карточка
Ониика Фрэнк
83' Желтая карточка
Матсима Крислен
90'+3

Ход матча

11'
Шешко Беньямин
(Опенда Лои)
1:0
15'
Шешко Беньямин
(Раум Давид)
2:0
27'
2:0
Гоувелеув Джеффри
42'
Зайвальд Николас
 
46'
Опенда Лои
(Симонс Хави)
3:0
57'
Симонс Хави
(Шешко Беньямин)
4:0
58'
 
Мунье Стив
Варгас Рубен
58'
 
Матсима Крислен
Шлоттербек Кевен
65'
Баумгартнер Кристоф
Нуса Антонио
 
68'
 
Йенсен Фредрик
Реджбекай Элвис
68'
 
Кудосу Хенри
Вольф Мариус
75'
Вермирен Артур
Айдара Амаду
 
75'
Хенрихс Бенджамин
Раум Давид
 
78'
 
Титц Филлип
78'
 
Ониика Фрэнк
78'
 
Yusuf Kabadayi
83'
 
Матсима Крислен
84'
Битшиабу Эль-Шадай
Люкеба Кастелло
 
84'
Юссуф Поульсен
Шешко Беньямин
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 550 Количество передач 367
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
РБ Лейпциг 95.6% (109)
X 2.6% (3)
Аугсбург 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Нуса
Антонио
13
Зайвальд
Николас
8
Айдара
Амаду
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
22
Лабрович
Недилько
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
13
Яннулис
Димитрис
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
РБ Лейпциг
4-4-2
Аугсбург
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Аугсбург

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:2
Б
3:0
Б
3:2
Б
3:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
К
1:2
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
К
0:2
К
0:1

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.9
1.7

Среднее время на гол

47
52

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.8

Среднее время на гол

81
112

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 3 0.6
Шешко Беньямин 2 0.4
Симонс Хави 1 0.2
Нуса Антонио 1 0.2
Кампль Кевин 1 0.2
Хенрихс Бенджамин 0 0
Раум Давид 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 0.4
Титц Филлип 1 0.2
Вольф Мариус 1 0.2
Реджбекай Элвис 1 0.2
Шлоттербек Кевен 1 0.2
Yusuf Kabadayi 1 0.2
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 1
Айдара Амаду 2 0
Орбан Вилли 0 1
Кампль Кевин 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эссанд Самюэль 2 1
Гоувелеув Джеффри 3 0
Реджбекай Элвис 3 0
Ониика Фрэнк 2 0
Яннулис Димитрис 1 0
Титц Филлип 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Матсима Крислен 1 0
Энгельс Арне 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

2
14
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
6
43%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1
Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0
Аугсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0
Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Аугсбург

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:1 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
4.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Боруссия М
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
14.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Бавария
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 1:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:1 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 59%, Аугсбург: 41%.
  • 93'
    РБ Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 92'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 91'
    Гоувелеув Джеффри ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Битшиабу Эль-Шадай нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    РБ Лейпциг 95.6% (109)
    X 2.6% (3)
    Аугсбург 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 4:0 Аугсбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    95.6% (109)
    Ничья
    2.6% (3)
    Аугсбург
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    50.89% (57)
    Нет
    49.11% (55)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    34.2% (39)
    2:1 РБ Лейпциг
    27.2% (31)
    3:1 РБ Лейпциг
    15.8% (18)
    1:0 РБ Лейпциг
    7.9% (9)
    3:0 РБ Лейпциг
    4.4% (5)
    3:2 РБ Лейпциг
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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