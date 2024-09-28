  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Герач Тимо
Фрайбург
0:2
Второй тайм: 55'
Санкт-Паули
0'
0:1
12' Гол
Саад Элиас
35' Желтая карточка
Гинтер Маттиас
0:1
41' Не забитый пенальти
Грифо Винченцо
44' Желтая карточка
Кюблер Лукас
0:2
45' Гол
Афолайян Оладапо
53' Желтая карточка
Эггештайн Йоханнес

Ход матча

12'
0:1
Саад Элиас
(Эггештайн Йоханнес)
35'
Гинтер Маттиас
 
41'
Грифо Винченцо
0:1
44'
Кюблер Лукас
 
45'
0:2
Афолайян Оладапо
(Саад Элиас)
46'
 
Меткалф Коннор
Бухальфа Карло
46'
Вайсхаупт Ноа
Динкчи Эрен
 
53'
 
Эггештайн Йоханнес

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 317 Количество передач 130
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 115
Фрайбург 93.9% (108)
X 2.6% (3)
Санкт-Паули 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Санкт-Паули
8.50
Реклама, bettery.ru
6.20
Реклама, zenit.win
5.70
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
16
Бухальфа
Карло
7
Ирвайн
Джексон
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
Фрайбург
4-2-3-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Фрайбург
Санкт-Паули

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

К
2:1
ТМК
3:0
Б2
4:3
Б2
1:0
ТМК
0:0
Б
2:2
Б
1:3
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
5:0
Б2
2:0

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.09
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 2 0.4
Адаму Чуквубике 2 0.4
Кюблер Лукас 2 0.4
Доан Рицу 2 0.4
Хёлер Лукас 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 1 0.2
Афолайян Оладапо 1 0.2
Бухальфа Карло 1 0.2
Эггештайн Йоханнес 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адаму Чуквубике 2 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 2 0
Александр Блессин 1 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Рицка Ларс 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
0
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
3
38%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0
Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3
Санкт-Паули
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2
Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Санкт-Паули

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
1
1.5
2
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Фрайбург
 0:2 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Штутгарт
 1:1 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
11.
Майнц
 0:1 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Боруссия М
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Аугсбург
 0:3 Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Штутгарт
 1:1 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Аугсбург
 0:3 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
15.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
16.
Майнц
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Боруссия М
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Майнц
 0:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Штутгарт
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Фрайбург
 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 4
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 3
Майнц Кор Доминик 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 62% завершится победой Фрайбург.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.61. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.61 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Фрайбург 93.9% (108)
    X 2.6% (3)
    Санкт-Паули 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Санкт-Паули
    8.50
    Реклама, bettery.ru
    6.20
    Реклама, zenit.win
    5.70
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фрайбург 0:2 Санкт-Паули онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 0:2 Санкт-Паули

    Исход игры
    Фрайбург
    93.9% (108)
    Ничья
    2.6% (3)
    Санкт-Паули
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    47.32% (53)
    Нет
    52.68% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    34.8% (40)
    2:0 Фрайбург
    27% (31)
    1:0 Фрайбург
    16.5% (19)
    3:1 Фрайбург
    7% (8)
    3:0 Фрайбург
    6.1% (7)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Санкт-Паули
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фрайбург
    Санкт-Паули
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный