Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Патрик Остерхаге оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

49' Команда Санкт-Паули играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Фрайбург

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Г О О О О Л - Афолайян Оладапо забивает с левой ноги!

45' Матч возобновлен

44' Смит Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

41' СПАСЕНО - Грифо Винченцо пробил пенальти, но Никола Василь отбивает!

41' Матч возобновлен

41' После проверки VAR судья изменил решение - Фрайбург пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрайбург

40' Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хорошую попытку сделал Доан Рицу . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Динкчи Эрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Эггештайн Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Гинтер Маттиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

33' Треу Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Василь Никола взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

28' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.

26' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Василь Никола взял и забрал мяч на выходе

18' Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Грифо Винченцо бьет со штрафного в створ, но Никола Василь держит все под контролем

14' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

14' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Г О О О О Л - Саад Элиас забивает с левой ноги!

12' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

10' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Треу Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Санкт-Паули начинает с центра поля