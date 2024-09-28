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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Боруссия М
0:0
Второй тайм: 56'
Унион Берлин
0'
56' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд

Ход матча

46'
 
Кверфельд Леопольд
Роте Том
56'
 
Кверфельд Леопольд

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 323 Количество передач 165
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 113
Боруссия М 61.1% (69)
X 32.7% (37)
Унион Берлин 6.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия М
Ничья
Унион Берлин
2.68
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
16
Зандер
Филипп
8
Вайгль
Юлиан
19
Нгуму
Натан
7
Штёгер
Кевин
14
Плеа
Алассан
11
Кляйндинст
Тим
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
19
Хаберер
Яник
15
Роте
Том
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
11
Чжон
Ву-Ён
16
Холлербах
Бенедикт
17
Сибачо
Жордан
Боруссия М
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Унион Берлин

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
0:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 2 0.4
Онора Франк 1 0.2
Плеа Алассан 1 0.2
Эльведи Нико 1 0.2
Штёгер Кевин 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 1 0.2
Чжон Ву-Ён 1 0.2
Холлербах Бенедикт 1 0.2
Роте Том 1 0.2
Скарке Тим 0 0
Сибачо Жордан 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Итакура Ко 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Духи Данило 2 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Чжон Ву-Ён 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Кверфельд Леопольд 1 0
Роте Том 1 0
Babak Keyhanfar 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Боруссия М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3
Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0
Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1

Результаты матчей

Боруссия М
Унион Берлин

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Фрайбург
 0:2 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Штутгарт
 1:1 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
11.
Майнц
 0:1 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Боруссия М
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Аугсбург
 0:3 Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Штутгарт
 1:1 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Аугсбург
 0:3 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
15.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
16.
Майнц
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Боруссия М
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Майнц
 0:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Штутгарт
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Фрайбург
 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 4
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 3
Майнц Кор Доминик 3
Весь список
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    Прогнозы 113
    Боруссия М 61.1% (69)
    X 32.7% (37)
    Унион Берлин 6.2% (7)
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    Боруссия М
    Ничья
    Унион Берлин
    2.68
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Боруссия М
    61.1% (69)
    Ничья
    32.7% (37)
    Унион Берлин
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.56% (56)
    Меньше
    50.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    75.22% (85)
    Нет
    24.78% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    37.2% (42)
    1:1 Ничья
    25.7% (29)
    1:0 Боруссия М
    15% (17)
    2:0 Боруссия М
    7.1% (8)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    1:2 Унион Берлин
    4.4% (5)
    3:2 Боруссия М
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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