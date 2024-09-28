Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Хак Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

86' ШТАНГА! Так было близко к голу - Вертессен Йорбе нанес удар в каркас ворот!

86' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали

82' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Плеа Алассан получил желтую карточку от судьи

80' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Вертессен Йорбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Нгуму Натан получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Нгуму Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Кверфельд Леопольд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Хак Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Холлербах Бенедикт получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Холлербах Бенедикт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Скалли Джозеф получил желтую карточку от судьи

69' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Штёгер Кевин получает желтую карточку за нырок

66' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Вертессен Йорбе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Лейте Диогу получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Лейте Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Итакура Ко получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Итакура Ко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Кверфельд Леопольд тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

55' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Чжон Ву-Ён навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля