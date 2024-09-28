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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Боруссия М
1:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
55' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
67' Желтая карточка
Штёгер Кевин
69' Желтая карточка
Скалли Джозеф
81' Желтая карточка
Плеа Алассан
1:0
90' Гол
Чванчара Томаш
90'+9

Ход матча

46'
 
Кверфельд Леопольд
Роте Том
55'
 
Кверфельд Леопольд
62'
 
Вертессен Йорбе
Чжон Ву-Ён
67'
Штёгер Кевин
 
69'
Скалли Джозеф
 
72'
 
Бенеш Ласло
Холлербах Бенедикт
72'
Хак Робин
Штёгер Кевин
 
76'
Зандер Филипп
Нгуму Натан
 
76'
Чванчара Томаш
Райц Рокко
 
79'
 
Триммель Кристофер
Хаберер Яник
79'
 
Скарке Тим
Сибачо Жордан
81'
Плеа Алассан
 
90'
Фридрих Марвин
Плеа Алассан
 
90'
Чванчара Томаш
(Хак Робин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 608 Количество передач 341
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Боруссия М 61.1% (69)
X 32.7% (37)
Унион Берлин 6.2% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
16
Зандер
Филипп
8
Вайгль
Юлиан
19
Нгуму
Натан
7
Штёгер
Кевин
14
Плеа
Алассан
11
Кляйндинст
Тим
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
19
Хаберер
Яник
15
Роте
Том
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
11
Чжон
Ву-Ён
16
Холлербах
Бенедикт
17
Сибачо
Жордан
Боруссия М
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Унион Берлин

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б
0:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 2 0.4
Онора Франк 1 0.2
Плеа Алассан 1 0.2
Эльведи Нико 1 0.2
Чванчара Томаш 1 0.2
Штёгер Кевин 0 0
Хак Робин 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 1 0.2
Чжон Ву-Ён 1 0.2
Холлербах Бенедикт 1 0.2
Роте Том 1 0.2
Скарке Тим 0 0
Сибачо Жордан 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Итакура Ко 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Духи Данило 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Чжон Ву-Ён 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Роте Том 1 0
Babak Keyhanfar 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Боруссия М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3
Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0
Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1

Результаты матчей

Боруссия М
Унион Берлин

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:1 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
4.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Боруссия М
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
14.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Бавария
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 1:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:1 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
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    Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Унион Берлин пытается что-то создать.
  • 99'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Тактическая замена. Плеа Алассан уходит с поля и его заменяет Фридрих Марвин
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    Прогнозы 113
    Боруссия М 61.1% (69)
    X 32.7% (37)
    Унион Берлин 6.2% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Боруссия М
    61.1% (69)
    Ничья
    32.7% (37)
    Унион Берлин
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.56% (56)
    Меньше
    50.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    75.22% (85)
    Нет
    24.78% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    37.2% (42)
    1:1 Ничья
    25.7% (29)
    1:0 Боруссия М
    15% (17)
    2:0 Боруссия М
    7.1% (8)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    1:2 Унион Берлин
    4.4% (5)
    3:2 Боруссия М
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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