Тур: 5. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Шлагер Даниэль
1:0
Конец матча
0'
55' Желтая карточкаКверфельд Леопольд
67' Желтая карточкаШтёгер Кевин
69' Желтая карточкаСкалли Джозеф
81' Желтая карточкаПлеа Алассан
1:0
90' ГолЧванчара Томаш
90'+9
Ход матча
67'
69'
81'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
608 Количество передач 341
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
19
Нгуму
Натан
14
Плеа
Алассан
19
Хаберер
Яник
15
Роте
Том
13
Шефер
Андраш
11
Чжон
Ву-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
-
27 Райц РоккоПолузащитник
-
13 Фукуда ШиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникЗащитник
-
15 Роте ТомЗащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
24 Сков РобертПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скарке ТимНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Унион Берлин
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.33
Среднее время на гол
75
67
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|2
|0.4
|Онора Франк
|1
|0.2
|Плеа Алассан
|1
|0.2
|Эльведи Нико
|1
|0.2
|Чванчара Томаш
|1
|0.2
|Штёгер Кевин
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|1
|0.2
|Чжон Ву-Ён
|1
|0.2
|Холлербах Бенедикт
|1
|0.2
|Роте Том
|1
|0.2
|Скарке Тим
|0
|0
|Сибачо Жордан
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Духи Данило
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Чжон Ву-Ён
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Роте Том
|1
|0
|Babak Keyhanfar
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Боруссия М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3
Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0
Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1
Результаты матчей
Боруссия М
Унион Берлин
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|7.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Боруссия М
61.1% (69)
Ничья
32.7% (37)
Унион Берлин
6.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
37.2% (42)
1:1 Ничья
25.7% (29)
1:0 Боруссия М
15% (17)
2:0 Боруссия М
7.1% (8)
2:2 Ничья
4.4% (5)
1:2 Унион Берлин
4.4% (5)
3:2 Боруссия М
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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