Ушел от соперника по флангу Дэвис и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

В центре поля Андриху на ногу наступил в силовой борьбе Гнабри, но судья тут же назначил штрафной удар.

Отобрал мяч на фланге Фримпонг и по флангу отдал на ход Бонифасе, но того опередил Павлович и вынес сферу в аут.

Накрутил соперника на фланге Дэвис и прострелил вдоль ворот на Киммиха, но тот не смог пробить в борьбе против Андриха.

Зацепился за мяч Бонифасе и сбросил головой на Вирца, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

Гримальдо прострелил с фланга в центр штрафной на Вирца, но того грамотно от мяча Мин-Чжэ оттеснил.

В центре поля руками уложил на газон Мусиалу в силовой борьбе Инкапье. Штрафной удар исполнят мюнхенцы.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Отдавал пас в штрафную соперника Мусиала на ход Геррейру, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Диагональ исполнял Киммих на правый фланг, куда забегал Олисе, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.

Идеальный пас с фланга вырезал Кейн на дальнюю штангу, где пробил с лету с угла вратарской Гнабри. Гостей выручила штанга, а добивание все того же Гнабри приняла на себя перекладина.

По флангу отдавал пас Гнабри на ход Кейну, но тот не смог оторваться от опеки защитника и потерял мяч.

С левого фланга Дэвис отдал в центр на Киммиха, но тому в силовой борьбе Джака не позволил пробить.

Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

Ничего интересного в добавленное время не произошло. Судья отправил команды на перерыв!

Получил по ногам в центре поля Киммих в борьбе против Андриха. судья расценил этот фол на желтую карточку.

Мог убегать на ворота соперника Вирц после заброса от Андриха, но проиграл он борьбу за мяч Упамекано.

Киммих отобрал мяч в центре поля и забросил вперед на ход Кейну, но этот пас перехватил Тапсоба.

По флангу у бежал Гнабри в атаку и покатил поперек на Мусиалу, но тот в касание пробил выше перекладины.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Террье на ход Бонифасе, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

Отобрал сферу Павлович в центре поля и диагональ исполнил на Олисе, но тому добраться до мяча не дали защитники.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Александр Павлович! Смогли сравнять счёт футболисты "Баварии". После паса от Геррейру подхватил снаряд перед линией штрафной Павлович и с лету пробил точно в дальнюю девятку, без шансов для вратаря.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Павлович на ход Гнабри, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Ушел от соперника по флангу Киммих и выдал пас в штрафную на ход Кейну, но тому пробить не позволили защитники.

На фланге Гнабри подтолкнул соперника руками в силовой борьбе. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

32' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Роберт Андрих! Удалось неожиданно открыть счёт в матче "Байеру". После неудачного выноса защитников выиграл подбор Андрих и пробил с лету с дальней дистанции, отправив снаряд в дальний нижний угол ворот.

31' Прорывался на скорости Вирц по флангу и подал в центр штрафной, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

30' Перед чужой штрафной снова получил по ногам Мусиала, но судья проглядел этот эпизод и не назначил штрафной удар.

29' После сольного прохода с дальней дистанции попытался в девятку закрутить Олисе, но мяч стал легкой добычей для вратаря.

28' Ушел от соперника Олисе по флангу и подал на дальнюю штангу, но здесь Фримпонг не позволил пробить головой Дэвису.

27' Слишком активно оспаривал решение арбитра Компани и в итоге тоже был наказан желтой карточкой.

26' Упамекано откровенно сбивал соперника в центре поля, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

25' Со штрафного попытался Мусиала закрутить в ближнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

24' Перед чужой штрафной Мусиала получил по ногам в борьбе против Та. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

23' Прорывался Киммих по центру к штрафной соперника и отдал вперед на Олисе, но тот пробить так и не смог.

22' С угла поля навесил Геррейру в центр штрафной, но на выходе Градецки спокойно забрал сферу в свои руки.

21' Выиграл подбор у штрафной соперника Олисе и пробил по воротам в касание. Мяч полетел немного неточно.

20' Проникающий пас исполнял Павлович в штрафную на ход Олисе, но перехватил в подкате теперь уже Тапсоба.

19' Сместился с фланга в центр Геррейру и отдал поперек на Гнабри, но этот пас перехватил Та в подкате.

18' С дальней дистанции Гнабри пробил после скидки от Кейна, но на пути мяча оказался Джака в подкате.

17' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Мусиала на ход Кейну, но того от мяча оттеснил корпусом Тапсоба.

16' В центре поля оказался на газоне Вирц в борьбе против Мусиалы. Штрафной удар исполнять будут гости.

15' Разыграли угловой хозяева, после чего пробил с острого угла Мусиала, но точности ему явно не хватило.

14' Пробивал из пределов штрафной теперь уже Гнабри после паса от Дэвиса, но на пути мяча оказался Тапсоба.

13' С дальней дистанции пробивал по воротам Геррейру после паса от Дэвиса, но мяч застрял в гуще защитников.

12' С левого фланга навесил в центр штрафной Киммих на ход Кейну, но тот пробить не смог в борьбе с двумя защитниками.

11' Сместился с правого фланга Геррейру и пробил в ближний угол, но справился Градецки без особых проблем.

10' С угла поля Киммих навесил на линию вратарской, но мяч головой отправил выше перекладины Мин-Чжэ.

9' Мусиала наступил сопернику на ногу в центре поля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Байера".

8' Ушел от соперника по флангу Вирц и прострелил в центр штрафной, но на выходе Нойер перехватил мяч.

7' Сместился с правого фланга Вирц в центр и отдал поперек на Бонифасе, но тому пробить защитники не позволили.

6' В центре поля получил по ногам Террье в борьбе против Павловича. Штрафной удар исполнять будут гости.

5' Джака диагональ исполнил в штрафную соперника на ход Вирцу, но того опередил Мин-Чжэ и вынес мяч в аут.

4' Отличным пасом Геррейру искал в штрафной соперника Кейна, но тому пробить не позволил вышедший из ворот Градецки.

3' По флангу отдавал пас Геррейру на ход Олисе, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

2' Гости будут играть сегодня в белых цветах, хозяева выбрали себе необычный серый комплект формы.