  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Бавария
1:1
Второй тайм: 56'
Байер Л
0'
23' Желтая карточка
Упамекано Дайо
23' Желтая карточка
Алонсо Хаби
0:1
31' Гол
Андрих Роберт
32' Желтая карточка
Андрих Роберт
1:1
39' Гол
Павлович Александр

Ход матча

23'
Упамекано Дайо
 
23'
 
Алонсо Хаби
31'
0:1
Андрих Роберт
(Джака Гранит)
32'
 
Андрих Роберт
39'
Павлович Александр
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 361 Количество передач 154
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 129
Бавария 85.3% (110)
X 10.1% (13)
Байер Л 4.7% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Байер Л
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1
Нойер
Мануэль
22
Геррейру
Рафаэл
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
45
Павлович
Александр
17
Олисе
Майкл
42
Мусиала
Джамал
7
Гнабри
Серж
9
Кейн
Гарри
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
11
Террье
Мартен
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
Бавария
4-2-3-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Бавария
Байер Л

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

37 матчей

56.8%
21.6%
21.6%
21 победа 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.9%
45.9%
8.2%
17 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.7%
51.4%
18.9%
11 побед 19 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:2
К
2:4
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
К
2:6
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:0
К
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
5:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
К
4:2
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

2.29
1.75

Среднее время на гол

39
51

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.45
0.82

Среднее время на гол

62
109

Всего голов

68
49

Голов в среднем за матч

1.84
1.32

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (2) 1
Олисе Майкл 3 0.6
Мусиала Джамал 3 0.6
Гнабри Серж 2 0.4
Мюллер Томас 1 0.2
Павлович Александр 1 0.2
Коман Кингсли 0 0
Боэ Саша 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 4 (1) 0.8
Бонифасе Виктор 3 0.6
Джака Гранит 1 0.2
Гримальдо Алехандро 1 0.2
Фримпонг Жереми 1 0.2
Андрих Роберт 1 0.2
Та Джонатан 1 0.2
Террье Мартен 1 0.2
Инкапье Пьеро 1 0.2
Гарсия Алеш 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 3 0
Кейн Гарри 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Павлович Александр 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Белосьян Женуэль 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

12
5
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
17%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0
Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0
Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3
Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1

Результаты матчей

Бавария
Байер Л

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:3
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бавария
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
1
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
3
1
2
2
3.5
2
2
2
2
4.5
1
3
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:1 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
4.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Боруссия М
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
14.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Бавария
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 1:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:1 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    В центре поля руками уложил на газон Мусиалу в силовой борьбе Инкапье. Штрафной удар исполнят мюнхенцы. 
  • 56'
    Гримальдо прострелил с фланга в центр штрафной на Вирца, но того грамотно от мяча Мин-Чжэ оттеснил.
  • 55'
    Зацепился за мяч Бонифасе и сбросил головой на Вирца, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
  • 54'
    Накрутил соперника на фланге Дэвис и прострелил вдоль ворот на Киммиха, но тот не смог пробить в борьбе против Андриха.
  • 53'
    Отобрал мяч на фланге Фримпонг и по флангу отдал на ход Бонифасе, но того опередил Павлович и вынес сферу в аут.
  • 52'
    В центре поля Андриху на ногу наступил в силовой борьбе Гнабри, но судья тут же назначил штрафной удар.
  • 51'
    Ушел от соперника по флангу Дэвис и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 50'
    По флангу отдавал пас Гнабри на ход Кейну, но тот не смог оторваться от опеки защитника и потерял мяч.
  • Штанга
    49'
    Идеальный пас с фланга вырезал Кейн на дальнюю штангу, где пробил с лету с угла вратарской Гнабри. Гостей выручила штанга, а добивание все того же Гнабри приняла на себя перекладина.
  • 48'
    Диагональ исполнял Киммих на правый фланг, куда забегал Олисе, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за пределы поля.
  • 47'
    Отдавал пас в штрафную соперника Мусиала на ход Геррейру, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего интересного в добавленное время не произошло. Судья отправил команды на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    С левого фланга Дэвис отдал в центр на Киммиха, но тому в силовой борьбе Джака не позволил пробить.
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    • 43'
      На фланге Гнабри подтолкнул соперника руками в силовой борьбе. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 42'
      Ушел от соперника по флангу Киммих и выдал пас в штрафную на ход Кейну, но тому пробить не позволили защитники.
    • 41'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Павлович на ход Гнабри, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Александр Павлович! Смогли сравнять счёт футболисты "Баварии". После паса от Геррейру подхватил снаряд перед линией штрафной Павлович и с лету пробил точно в дальнюю девятку, без шансов для вратаря.
    • 38'
      Отобрал сферу Павлович в центре поля и диагональ исполнил на Олисе, но тому добраться до мяча не дали защитники.
    • 37'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Террье на ход Бонифасе, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
    • 36'
      По флангу у бежал Гнабри в атаку и покатил поперек на Мусиалу, но тот в касание пробил выше перекладины.
    • 35'
      Киммих отобрал мяч в центре поля и забросил вперед на ход Кейну, но этот пас перехватил Тапсоба.
    • 34'
      Мог убегать на ворота соперника Вирц после заброса от Андриха, но проиграл он борьбу за мяч Упамекано.
    • Желтая карточка
      33'
      Получил по ногам в центре поля Киммих в борьбе против Андриха. судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Роберт Андрих! Удалось неожиданно открыть счёт в матче "Байеру". После неудачного выноса защитников выиграл подбор Андрих и пробил с лету с дальней дистанции, отправив снаряд в дальний нижний угол ворот.
    • Угловой
      31'
      Прорывался на скорости Вирц по флангу и подал в центр штрафной, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 30'
      Перед чужой штрафной снова получил по ногам Мусиала, но судья проглядел этот эпизод и не назначил штрафной удар.
    • 29'
      После сольного прохода с дальней дистанции попытался в девятку закрутить Олисе, но мяч стал легкой добычей для вратаря.
    • 28'
      Ушел от соперника Олисе по флангу и подал на дальнюю штангу, но здесь Фримпонг не позволил пробить головой Дэвису.
    • Желтая карточка
      27'
      Слишком активно оспаривал решение арбитра Компани и в итоге тоже был наказан желтой карточкой.
    • Желтая карточка
      26'
      Упамекано откровенно сбивал соперника в центре поля, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 25'
      Со штрафного попытался Мусиала закрутить в ближнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
    • 24'
      Перед чужой штрафной Мусиала получил по ногам в борьбе против Та. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
    • 23'
      Прорывался Киммих по центру к штрафной соперника и отдал вперед на Олисе, но тот пробить так и не смог.
    • 22'
      С угла поля навесил Геррейру в центр штрафной, но на выходе Градецки спокойно забрал сферу в свои руки.
    • 21'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Олисе и пробил по воротам в касание. Мяч полетел немного неточно.
    • 20'
      Проникающий пас исполнял Павлович в штрафную на ход Олисе, но перехватил в подкате теперь уже Тапсоба.
    • 19'
      Сместился с фланга в центр Геррейру и отдал поперек на Гнабри, но этот пас перехватил Та в подкате.
    • 18'
      С дальней дистанции Гнабри пробил после скидки от Кейна, но на пути мяча оказался Джака в подкате.
    • 17'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Мусиала на ход Кейну, но того от мяча оттеснил корпусом Тапсоба.
    • 16'
      В центре поля оказался на газоне Вирц в борьбе против Мусиалы. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 15'
      Разыграли угловой хозяева, после чего пробил с острого угла Мусиала, но точности ему явно не хватило.
    • 14'
      Пробивал из пределов штрафной теперь уже Гнабри после паса от Дэвиса, но на пути мяча оказался Тапсоба.
    • 13'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Геррейру после паса от Дэвиса, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 12'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Киммих на ход Кейну, но тот пробить не смог в борьбе с двумя защитниками.
    • 11'
      Сместился с правого фланга Геррейру и пробил в ближний угол, но справился Градецки без особых проблем.
    • 10'
      С угла поля Киммих навесил на линию вратарской, но мяч головой отправил выше перекладины Мин-Чжэ.
    • 9'
      Мусиала наступил сопернику на ногу в центре поля. Штрафной удар исполнять будут игроки "Байера".
    • 8'
      Ушел от соперника по флангу Вирц и прострелил в центр штрафной, но на выходе Нойер перехватил мяч.
    • 7'
      Сместился с правого фланга Вирц в центр и отдал поперек на Бонифасе, но тому пробить защитники не позволили.
    • 6'
      В центре поля получил по ногам Террье в борьбе против Павловича. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 5'
      Джака диагональ исполнил в штрафную соперника на ход Вирцу, но того опередил Мин-Чжэ и вынес мяч в аут.
    • 4'
      Отличным пасом Геррейру искал в штрафной соперника Кейна, но тому пробить не позволил вышедший из ворот Градецки.
    • 3'
      По флангу отдавал пас Геррейру на ход Олисе, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 2'
      Гости будут играть сегодня в белых цветах, хозяева выбрали себе необычный серый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Второй тайм
    • 56'
      Инкапье Пьеро наказан за толчок Мусиала Джамал
    • 55'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Бавария: 71%, Байер Л: 29%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 54'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 54'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Гнабри Серж из команды Бавария поставил подножку. Пострадал Андрих Роберт
    • 53'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 52'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Та Джонатан из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 51'
      Бавария контролирует мяч.
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Контроль мяча: Бавария: 70%, Байер Л: 30%.
    • 50'
      Бавария контролирует мяч.
    • 49'
      Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет Байер Л
    • 49'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гнабри Серж и попал в перекладину!
    • 49'
      Сантиметры! Удар с лета нанес Гнабри Серж, но попал в штангу!
    • 49'
      Кейн Гарри из команды Бавария своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 48'
      Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Бавария совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Бавария контролирует мяч.
    • 47'
      Андрих Роберт успешно блокирует удар.
    • 47'
      Дэвис Альфонсо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Андрих Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Бавария пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 1:1 Байер Л

    Исход игры
    Бавария
    84.2% (112)
    Ничья
    9.8% (13)
    Байер Л
    6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.96% (96)
    Меньше
    15.04% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85.84% (97)
    Нет
    14.16% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    45.1% (60)
    3:2 Бавария
    9% (12)
    2:0 Бавария
    6% (8)
    3:1 Бавария
    5.3% (7)
    1:0 Бавария
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    4:2 Бавария
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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