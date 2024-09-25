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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 45
Бавария 86.7% (39)
X 6.7% (3)
Байер Л 6.7% (3)
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Бавария
Ничья
Байер Л
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Бавария
Байер Л

История личных встреч

Бавария
Байер Л

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

37 матчей

56.8%
21.6%
21.6%
21 победа 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.9%
45.9%
8.2%
17 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.7%
51.4%
18.9%
11 побед 19 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:2
К
2:4
Б
2:4
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
К
2:6
Б
1:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:0
К
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
5:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
К
4:2
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

2.29
1.75

Среднее время на гол

39
51

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.45
0.82

Среднее время на гол

62
109

Всего голов

68
49

Голов в среднем за матч

1.84
1.32

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (2) 1.25
Олисе Майкл 3 0.75
Мусиала Джамал 3 0.75
Гнабри Серж 2 0.5
Мюллер Томас 1 0.25
Коман Кингсли 0 0
Боэ Саша 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 4 (1) 1
Бонифасе Виктор 3 0.75
Джака Гранит 1 0.25
Гримальдо Алехандро 1 0.25
Фримпонг Жереми 1 0.25
Та Джонатан 1 0.25
Террье Мартен 1 0.25
Инкапье Пьеро 1 0.25
Гарсия Алеш 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 2 0
Кейн Гарри 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Павлович Александр 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фримпонг Жереми 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Белосьян Женуэль 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

12
5
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
17%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0
Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0
Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3
Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1

Результаты матчей

Бавария
Байер Л

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:3
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бавария
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
1
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
3
1
2
2
3.5
2
2
2
2
4.5
1
3
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Штутгарт
 Заявка 4 2 1 1 12 - 8 7
8.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
10.
Майнц
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Аугсбург
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 8 - 9 3
14.
Боруссия М
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
16.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 4
Весь список

Топ нарушителей
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 3
Майнц Кор Доминик 3
Вольфсбург Зесигер Седрик 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 45
    Бавария 86.7% (39)
    X 6.7% (3)
    Байер Л 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Байер Л
    1.76
    4.50
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    Прогнозы на матч Бавария - Байер Л

    Исход игры
    Бавария
    87% (40)
    Ничья
    6.5% (3)
    Байер Л
    6.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.4% (35)
    Меньше
    18.6% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    47.8% (22)
    2:0 Бавария
    13% (6)
    3:1 Бавария
    8.7% (4)
    2:3 Байер Л
    4.3% (2)
    3:2 Бавария
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    1:0 Бавария
    4.3% (2)
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