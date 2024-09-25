Тур: 5. Стадион: Альянц Арена.
-
Главный тренер: Компани Венсан
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- Травмирован
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Главный тренер: Алонсо Хаби
История личных встреч
Бавария
Байер Л
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
37 матчей
56.8%
21.6%
21.6%
21 победа 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.9%
45.9%
8.2%
17 побед 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.7%
51.4%
18.9%
11 побед 19 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
2.29
1.75
Среднее время на гол
39
51
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.45
0.82
Среднее время на гол
62
109
Всего голов
68
49
Голов в среднем за матч
1.84
1.32
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
48
67
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (2)
|1.25
|Олисе Майкл
|3
|0.75
|Мусиала Джамал
|3
|0.75
|Гнабри Серж
|2
|0.5
|Мюллер Томас
|1
|0.25
|Коман Кингсли
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|4 (1)
|1
|Бонифасе Виктор
|3
|0.75
|Джака Гранит
|1
|0.25
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.25
|Фримпонг Жереми
|1
|0.25
|Та Джонатан
|1
|0.25
|Террье Мартен
|1
|0.25
|Инкапье Пьеро
|1
|0.25
|Гарсия Алеш
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|2
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Павлович Александр
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
12
5
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Байер Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
17%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
2
14%
2
14%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0
Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0
Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3
Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1
Результаты матчей
Бавария
Байер Л
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:3
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бавария
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|4
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|3
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|3
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|Вольфсбург
|Зесигер Седрик
|3
Прогнозы на матч Бавария - Байер Л
Исход игры
Бавария
87% (40)
Ничья
6.5% (3)
Байер Л
6.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
81.4% (35)
Меньше
18.6% (8)
Обе команды забьют
Да
81.4% (35)
Нет
18.6% (8)
Популярный счёт
2:1 Бавария
47.8% (22)
2:0 Бавария
13% (6)
3:1 Бавария
8.7% (4)
2:3 Байер Л
4.3% (2)
3:2 Бавария
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
1:0 Бавария
4.3% (2)
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