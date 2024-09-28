Тур: 5. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Экснер Флориан
0:1
Второй тайм: 54'
0'
6' Желтая карточкаХанче-Ольсен Андреас
0:1
15' ГолПирингер Марвин
29' Вторая желтая карточкаХанче-Ольсен Андреас
48' Желтая карточкаТраоре Омар Хактаб
49' Желтая карточкаДженц Мориц
49' Желтая карточкаМайнка Патрик
Ход матча
15'
49'
49'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
14
Хон
Хён-Сок
39
Дорш
Никлас
10
Ваннер
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зиб АрминдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ваннер ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Феллер ФранкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Майнц
Хайденхайм
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|3
|0.6
|Амири Надим
|2 (1)
|0.4
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.2
|Лайч Максим
|1
|0.2
|Зиб Арминдо
|1
|0.2
|Видмер Сильван
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|2
|0.4
|Ваннер Пауль
|2 (1)
|0.4
|Бройниг Максимилиан
|2 (1)
|0.4
|Бек Адриан
|1
|0.2
|Шёппнер Ян
|1
|0.2
|Шенца Лео
|1
|0.2
|Хонсак Матиас
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Конте Сирлорд
|0
|0
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ханче-Ольсен Андреас
|2
|1
|Кор Доминик
|3
|0
|Амири Надим
|1
|1
|Видмер Сильван
|2
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хонсак Матиас
|1
|0
|Гимбер Бенедикт
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Пирингер Марвин
|1
|0
|Траоре Омар Хактаб
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
4
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
4
50%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3
Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0
Хайденхайм
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1
Результаты матчей
Майнц
Хайденхайм
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Майнц
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|3:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 9
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|0:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|9.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|11.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|13.
|2:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|0:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|7.
|0:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|2:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|15.
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|3:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|3
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|3
|Майнц
|Кор Доминик
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:1 Хайденхайм
Исход игры
Майнц
70.8% (80)
Ничья
19.5% (22)
Хайденхайм
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
2:1 Майнц
47.8% (54)
1:1 Ничья
15.9% (18)
1:0 Майнц
11.5% (13)
2:0 Майнц
8.8% (10)
1:2 Хайденхайм
6.2% (7)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:1 Хайденхайм
2.7% (3)
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