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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Экснер Флориан
Майнц
0:1
Второй тайм: 54'
Хайденхайм
0'
6' Желтая карточка
Ханче-Ольсен Андреас
0:1
15' Гол
Пирингер Марвин
29' Вторая желтая карточка
Ханче-Ольсен Андреас
48' Желтая карточка
Траоре Омар Хактаб
49' Желтая карточка
Дженц Мориц
49' Желтая карточка
Майнка Патрик

Ход матча

6'
Ханче-Ольсен Андреас
 
15'
0:1
Пирингер Марвин
(Фёренбах Йонас)
29'
Ханче-Ольсен Андреас
 
32'
Бель Штефан
Хон Хён-Сок
 
48'
 
Траоре Омар Хактаб
49'
Дженц Мориц
 
49'
 
Майнка Патрик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 113
Майнц 70.8% (80)
X 19.5% (22)
Хайденхайм 9.7% (11)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
25
Ханче-Ольсен
Андреас
3
Дженц
Мориц
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
31
Кор
Доминик
14
Хон
Хён-Сок
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
23
Траоре
Омар
Хактаб
19
Фёренбах
Йонас
39
Дорш
Никлас
3
Шёппнер
Ян
10
Ваннер
Пауль
18
Пирингер
Марвин
29
Кауфманн
Миккель
Майнц
3-4-2-1
Хайденхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Майнц
Хайденхайм

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 3 0.6
Амири Надим 2 (1) 0.4
Чхэ-Сон Ли II 1 0.2
Лайч Максим 1 0.2
Зиб Арминдо 1 0.2
Видмер Сильван 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 2 0.4
Ваннер Пауль 2 (1) 0.4
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.4
Бек Адриан 1 0.2
Шёппнер Ян 1 0.2
Шенца Лео 1 0.2
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Кор Доминик 3 0
Амири Надим 1 1
Видмер Сильван 2 0
Мвене Филлипп 1 0
Каси Антони 1 0
Бо Энриксен 1 0
Рисс Лассе 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хонсак Матиас 1 0
Гимбер Бенедикт 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Пирингер Марвин 1 0
Траоре Омар Хактаб 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
4
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
4
50%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
38%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3
Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0
Хайденхайм
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1

Результаты матчей

Майнц
Хайденхайм

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Майнц
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 3 0 1 13 - 9 9
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Фрайбург
 0:2 Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Штутгарт
 1:1 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
11.
Майнц
 0:1 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 5 1 1 3 9 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Боруссия М
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Аугсбург
 0:3 Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Штутгарт
 1:1 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Аугсбург
 0:3 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
15.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
16.
Майнц
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17.
Боруссия М
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Хайденхайм
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
РБ Лейпциг
 3:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Майнц
 0:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Штутгарт
 1:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Фрайбург
 0:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Боруссия М
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Санкт-Паули
 2:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 4
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 3
Майнц Кор Доминик 3
Весь список
  • 52'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 52'
    Матч возобновлен
  • 51'
    Кауфманн Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 51'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Дженц Мориц выиграл воздушное противоборство у Кауфманн Миккель.
  • 50'
    Контроль мяча: Майнц: 53%, Хайденхайм: 47%.
  • 49'
    Рефери не любит споров - именно за это Майнка Патрик сейчас получил желтую
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Шёппнер Ян наказан за толчок Сано Каису
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 113
    Майнц 70.8% (80)
    X 19.5% (22)
    Хайденхайм 9.7% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Ничья
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    Где смотреть матч Майнц 0:1 Хайденхайм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:1 Хайденхайм

    Исход игры
    Майнц
    70.8% (80)
    Ничья
    19.5% (22)
    Хайденхайм
    9.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (86)
    Нет
    23.21% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    47.8% (54)
    1:1 Ничья
    15.9% (18)
    1:0 Майнц
    11.5% (13)
    2:0 Майнц
    8.8% (10)
    1:2 Хайденхайм
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Хайденхайм
    2.7% (3)
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