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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 31500 Главный судья: Экснер Флориан
Майнц
0:2
Конец матча
Хайденхайм
0'
6' Желтая карточка
Ханче-Ольсен Андреас
0:1
15' Гол
Пирингер Марвин
28' Вторая желтая карточка
Ханче-Ольсен Андреас
48' Желтая карточка
Траоре Омар Хактаб
49' Желтая карточка
Дженц Мориц
49' Желтая карточка
Майнка Патрик
56' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
56' Желтая карточка
Бо Энриксен
61' Желтая карточка
Кор Доминик
77' Желтая карточка
Пирингер Марвин
78' Undefined phrase: football_event_
Дорш Никлас
80' Красная карточка
Дорш Никлас
0:2
86' Гол
Шёппнер Ян
90'+7

Ход матча

6'
Ханче-Ольсен Андреас
 
15'
0:1
Пирингер Марвин
(Фёренбах Йонас)
28'
Ханче-Ольсен Андреас
 
32'
Бель Штефан
Хон Хён-Сок
 
48'
 
Траоре Омар Хактаб
49'
Дженц Мориц
 
49'
 
Майнка Патрик
56'
 
Гимбер Бенедикт
56'
Бо Энриксен
 
56'
 
Бройниг Максимилиан
Кауфманн Миккель
60'
Зиб Арминдо
Каси Антони
 
61'
Кор Доминик
 
70'
 
Кербер Лука
Траоре Омар Хактаб
70'
 
Бек Адриан
Ваннер Пауль
75'
Баркок Аймен
Видмер Сильван
 
75'
Небель Пауль
Кор Доминик
 
75'
Вайпер Нельсон
Ли Чхэ-Сон
 
77'
 
Пирингер Марвин
78'
 
Дорш Никлас
80'
 
Дорш Никлас
86'
0:2
Шёппнер Ян
(Бек Адриан)
89'
 
Малони Леннард
Пирингер Марвин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 388 Количество передач 395
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Майнц 70.8% (80)
X 19.5% (22)
Хайденхайм 9.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
25
Ханче-Ольсен
Андреас
3
Дженц
Мориц
19
Каси
Антони
30
Видмер
Сильван
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
31
Кор
Доминик
14
Хон
Хён-Сок
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
23
Траоре
Омар
Хактаб
19
Фёренбах
Йонас
39
Дорш
Никлас
3
Шёппнер
Ян
10
Ваннер
Пауль
18
Пирингер
Марвин
29
Кауфманн
Миккель
Майнц
3-4-2-1
Хайденхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Майнц
Хайденхайм

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 3 0.6
Амири Надим 2 (1) 0.4
Чхэ-Сон Ли II 1 0.2
Лайч Максим 1 0.2
Зиб Арминдо 1 0.2
Видмер Сильван 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 2 0.4
Ваннер Пауль 2 (1) 0.4
Шёппнер Ян 2 0.4
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.4
Бек Адриан 1 0.2
Шенца Лео 1 0.2
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 0
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Амири Надим 1 1
Видмер Сильван 2 0
Бо Энриксен 2 0
Мвене Филлипп 1 0
Каси Антони 1 0
Дженц Мориц 1 0
Рисс Лассе 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Майнка Патрик 1 0
Хонсак Матиас 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
4
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хайденхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
4
40%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
4
40%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3
Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0
Хайденхайм
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1

Результаты матчей

Майнц
Хайденхайм

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Майнц
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
2
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:1 Заявка 5 4 1 0 17 - 4 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
4.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 10 - 7 9
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Штутгарт
 Заявка 5 2 2 1 14 - 10 8
9.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Боруссия М
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
11.
Вердер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 8 5
12.
Майнц
 Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 1 3 10 - 11 4
14.
Санкт-Паули
 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 14 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Унион Берлин
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Штутгарт
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Бавария
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Байер Л
 1:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 6 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 1 1 0 - 5 1
16.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:1 Заявка 3 3 0 0 14 - 3 9
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Майнц
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Вердер
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Боруссия Д
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Хоффенхайм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5 (4)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 4 (1)
Байер Л Вирц Флориан 4 (1)
Штутгарт Ундав Дениз 4
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Майнц Кор Доминик 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 2
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    Прогнозы 113
    Майнц 70.8% (80)
    X 19.5% (22)
    Хайденхайм 9.7% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:2 Хайденхайм

    Исход игры
    Майнц
    70.8% (80)
    Ничья
    19.5% (22)
    Хайденхайм
    9.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (86)
    Нет
    23.21% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    47.8% (54)
    1:1 Ничья
    15.9% (18)
    1:0 Майнц
    11.5% (13)
    2:0 Майнц
    8.8% (10)
    1:2 Хайденхайм
    6.2% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Хайденхайм
    2.7% (3)
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