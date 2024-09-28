Тур: 5. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 31500 Главный судья: Экснер Флориан
0:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаХанче-Ольсен Андреас
0:1
15' ГолПирингер Марвин
28' Вторая желтая карточкаХанче-Ольсен Андреас
48' Желтая карточкаТраоре Омар Хактаб
49' Желтая карточкаДженц Мориц
49' Желтая карточкаМайнка Патрик
56' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
56' Желтая карточкаБо Энриксен
61' Желтая карточкаКор Доминик
77' Желтая карточкаПирингер Марвин
78' Undefined phrase: football_event_Дорш Никлас
80' Красная карточкаДорш Никлас
0:2
86' ГолШёппнер Ян
90'+7
Ход матча
15'
49'
49'
56'
56'
61'
77'
78'
80'
86'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
388 Количество передач 395
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
14
Хон
Хён-Сок
39
Дорш
Никлас
10
Ваннер
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зиб АрминдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ваннер ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Феллер ФранкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Майнц
Хайденхайм
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|3
|0.6
|Амири Надим
|2 (1)
|0.4
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.2
|Лайч Максим
|1
|0.2
|Зиб Арминдо
|1
|0.2
|Видмер Сильван
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|2
|0.4
|Ваннер Пауль
|2 (1)
|0.4
|Шёппнер Ян
|2
|0.4
|Бройниг Максимилиан
|2 (1)
|0.4
|Бек Адриан
|1
|0.2
|Шенца Лео
|1
|0.2
|Хонсак Матиас
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Конте Сирлорд
|0
|0
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|4
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|2
|1
|Амири Надим
|1
|1
|Видмер Сильван
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
|Дженц Мориц
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Траоре Омар Хактаб
|2
|0
|Дорш Никлас
|0
|1
|Майнка Патрик
|1
|0
|Хонсак Матиас
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
4
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хайденхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
4
40%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
4
40%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3
Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0
Хайденхайм
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Майнц 1:1
Результаты матчей
Майнц
Хайденхайм
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Майнц
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
41
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|14 - 10
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|7.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 3
|9
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (4)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|4 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4 (1)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:2 Хайденхайм
Исход игры
Майнц
70.8% (80)
Ничья
19.5% (22)
Хайденхайм
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
76.79% (86)
Нет
23.21% (26)
Популярный счёт
2:1 Майнц
47.8% (54)
1:1 Ничья
15.9% (18)
1:0 Майнц
11.5% (13)
2:0 Майнц
8.8% (10)
1:2 Хайденхайм
6.2% (7)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:1 Хайденхайм
2.7% (3)
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