Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Майнц

47' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Майнка Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Каси Антони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Хайденхайм

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Кауфманн Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Кауфманн Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Дорш Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фёренбах Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Дорш Никлас из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Мвене Филлипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Хайденхайм

25' Видмер Сильван из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хон Хён-Сок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Майнц

18' ШТАНГА! Так было близко к голу - Пирингер Марвин нанес удар в каркас ворот!

17' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Команда Хайденхайм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Пирингер Марвин забивает с правой ноги!

15' Фёренбах Йонас из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Сано Каису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Майнц

12' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Ваннер Пауль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Дорш Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Шёппнер Ян нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

8' Пирингер Марвин нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

7' Дорш Никлас из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Ханче-Ольсен Андреас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Удар от ворот произведет Майнц

6' Шёппнер Ян не смог попасть в створ ударом издали

5' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Дорш Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Майнц начинает с центра поля