Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Бордеяну Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Симон Габриэл не смог попасть в створ ударом издали

36' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Гуэ Самюэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Рарес Испас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Камбери Флориан не смог попасть в створ ударом издали

26' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Георге Валентин получил желтую карточку от судьи

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Георге Валентин упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

21' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Гуэ Самюэль не смог попасть в створ ударом издали

11' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Тьям Мамаду бьет со штрафного в створ, но Хесус Фернандес держит все под контролем

6' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре