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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Andrei Antonie
Политехника Яссы
0:0
Перерыв
Университатя Клуж
0'
25' Желтая карточка
Георге Валентин

Ход матча

25'
Георге Валентин
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Политехника Яссы
Ничья
Университатя Клуж
3.85
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2.65
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Все Коэффициенты
88
Фернандес
Хесус
30
Тодороски
Тодор
42
Соарес
Гильерме
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
5
Гуэ
Самюэль
37
Бордеяну
Михай
11
Георге
Валентин
10
Alin
Roman
II
20
Stefan
Stefanovici
22
Камбери
Флориан
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
94
Бик
Овидиу
98
Симон
Габриэл
7
Robert
Mihai
Silaghi
10
Нистор
Дан
99
Перейра
Илдеберту
93
Тьям
Мамаду
Политехника Яссы
Университатя Клуж

История личных встреч

Политехника Яссы
Университатя Клуж

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
0:2
ЛI
2:0
ДА
3:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 3 0.27
Teixeira Goncalo 2 0.18
Камбери Флориан 1 0.09
Alin Roman II 1 0.09
Самайоа Николас 1 0.09
Tailson 1 0.09
Stefan Stefanovici 1 0.09
Andrei Gheorghita 0 0
Тодороски Тодор 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 5 (5) 0.45
Vladislav Blanuta 4 0.36
Тьям Мамаду 3 0.27
Бик Овидиу 1 0.09
Перейра Илдеберту 1 0.09
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.09
Попеску Овидиу 1 0.09
Раца Вадим 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 4 0
Tailson 3 0
Andrei Gheorghita 3 0
Anthony da Silva III 2 0
Самайоа Николас 2 0
Rares Ispas 2 0
Фернандес Хесус 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Георге Валентин 1 0
Атанаскоски Давид 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Роберт Мишкович 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Matei Tanasa 1 0
Luca Mihai 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Овидиу 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Симон Габриэл 3 0
Раца Вадим 2 0
Гертмонас Эдвинас 2 0
Бик Овидиу 2 0
Кипчу Александру 1 0
Перейра Илдеберту 1 0
Тьям Мамаду 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Раду Бобок 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorin Codrea 1 0
Dorinel Oancea 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
1
Политехника Яссы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
8
Политехника Яссы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Университатя Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
18%
1
6%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
27%
1
6%
76-90

Пропущено

14
5
10 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
5
36%
1
20%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2
ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2
Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2

Результаты матчей

Политехника Яссы
Университатя Клуж

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 0:0 11 6 5 0 16 - 5 23
2.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 12 - 8 18
3.
Оцелул Галац
 9 4 5 0 10 - 4 17
4.
Динамо Бухарест
 11 4 5 2 20 - 14 17
5.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
6.
ЧФР Клуж
 9 4 3 2 18 - 11 15
7.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
8.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
9.
Рапид Бухарест
 10 2 6 2 12 - 13 12
10.
Политехника Яссы
 0:0 11 3 3 5 10 - 15 12
11.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
12.
Униря Слобозия
 10 3 2 5 9 - 13 11
13.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
14.
УТА Арад
 10 1 6 3 7 - 11 9
15.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 0:0 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
6.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
8.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Политехника Яссы
 0:0 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
14.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 0:0 7 3 4 0 8 - 3 13
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
7.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
9.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
10.
Политехника Яссы
 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
12.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
13.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
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