Тур: 11. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Andrei Antonie
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаГеорге Валентин
49' Undefined phrase: football_event_Перейра Илдеберту
1:0
50' ГолСоарес Гильерме
56' Желтая карточкаRobert Mihai Silaghi
68' Желтая карточкаРаца Вадим
74' Желтая карточкаAlin Roman II
79' Желтая карточкаЛасуре Даниэль
90' Желтая карточкаНистор Дан
90' Желтая карточкаRares Ispas
90'+5
Ход матча
25'
50'
1:0
68'
74'
79'
90'
90'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
24
Раду
Бобок
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Попа ДэвидНападающий
-
-
-
-
-
99 Tailson
-
Главный тренер: Сэндои Эмил
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Политехника Яссы
Университатя Клуж
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бордеяну Михай
|3
|0.27
|Teixeira Goncalo
|2
|0.18
|Alin Roman II
|1
|0.09
|Камбери Флориан
|1
|0.09
|Самайоа Николас
|1
|0.09
|Tailson
|1
|0.09
|Соарес Гильерме
|1
|0.09
|Stefan Stefanovici
|1
|0.09
|Andrei Gheorghita
|0
|0
|Тодороски Тодор
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|5 (5)
|0.45
|Vladislav Blanuta
|4
|0.36
|Тьям Мамаду
|3
|0.27
|Бик Овидиу
|1
|0.09
|Перейра Илдеберту
|1
|0.09
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.09
|Попеску Овидиу
|1
|0.09
|Раца Вадим
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Rares Ispas
|3
|0
|Tailson
|3
|0
|Andrei Gheorghita
|3
|0
|Anthony da Silva III
|2
|0
|Самайоа Николас
|2
|0
|Фернандес Хесус
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Alin Roman II
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Атанаскоски Давид
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Роберт Мишкович
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Раца Вадим
|3
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Симон Габриэл
|3
|0
|Гертмонас Эдвинас
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Перейра Илдеберту
|1
|0
|Тьям Мамаду
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Ласуре Даниэль
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
|Robert Mihai Silaghi
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
1
Политехника Яссы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Университатя Клуж
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
8
Политехника Яссы
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Университатя Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
17%
1
6%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
25%
1
6%
76-90
Пропущено
14
6
10 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
5
36%
1
17%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2
ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1
Университатя Клуж
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2
Университатя Клуж - Сепси 3:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2
Результаты матчей
Политехника Яссы
Университатя Клуж
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
43
14
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
38
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|4
|1
|16 - 6
|22
|2.
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|3.
|9
|4
|5
|0
|10 - 4
|17
|4.
|11
|4
|5
|2
|20 - 14
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|6.
|1:3
|10
|4
|3
|3
|19 - 14
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|12 - 13
|12
|11.
|3:1
|11
|2
|6
|3
|10 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|16.
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|6.
|1:3
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|9.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|12.
|3:1
|6
|0
|6
|0
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|2.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|7.
|3:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|1:3
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|13.
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4