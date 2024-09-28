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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Рапид Бухарест
0:0
Второй тайм: 90+'
Оцелул Галац
0'
58' Желтая карточка
Доринель Мунтеану
70' Желтая карточка
Кяйт Маттиас
85' Желтая карточка
Грамени Константин

Ход матча

50'
 
Stipe Juric
Cristian Chira
58'
 
Доринель Мунтеану
61'
 
Джурич Василие
Alexandru Pop
66'
Эммерс Сиан
Хасани Флорент
 
66'
Ямбор Тимотей
Borisav Burmaz
 
70'
Кяйт Маттиас
 
72'
Миковши Клаудиу
Петрила Клаудиу
 
79'
Грамени Константин
Кристенсен Тобиас
 
79'
Оня Рэзван
Поп Рареш
 
85'
Грамени Константин
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Оцелул Галац
5.50
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Все Коэффициенты
1
Сигрист
Бенджамин
23
Маня
Кристьян
21
Cristian
Ignat
5
Пашкану
Александру
24
Борза
Себастьян
17
Кристенсен
Тобиас
4
Кяйт
Маттиас
55
Поп
Рареш
8
Хасани
Флорент
10
Петрила
Клаудиу
11
Borisav
Burmaz
32
Iustin
Popescu
27
David
Maftei
31
Живулич
Диего
5
Nikola
Stevanovic
28
Гонсалвес
66
Ламейра
Жоао
23
Cristian
Chira
21
Teles
7
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
11
Alexandru
Pop
Рапид Бухарест
Оцелул Галац

История личных встреч

Рапид Бухарест
Оцелул Галац

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
Л2С1
0:3
Л2С1
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:0
ДА
4:0
ДА
2:1
ДА
0:1

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.5

Среднее время на гол

101
180

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.29
0.59

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
153

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поп Рареш 3 0.27
Петрила Клаудиу 2 (1) 0.18
Браун Кристофер 2 0.18
Хасани Флорент 1 0.09
Рахмани Альбион 1 (1) 0.09
Блажек Филип 1 0.09
Пашкану Александру 1 0.09
Папо Джейсон 1 0.09
Кристенсен Тобиас 0 0
Ямбор Тимотей 0 0
Luka Gojkovic 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 3 0.3
Alexandru Pop 3 0.3
Stipe Juric 2 0.2
Фредерик 1 0.1
Yuri Cisotti 1 0.1
David Maftei 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Ignat 3 0
Сэпунару Кристиан 2 0
Luka Gojkovic 0 1
Neil Lennon 1 0
Браун Кристофер 1 0
Громада Якуб 1 0
Маня Кристьян 1 0
Кяйт Маттиас 1 0
Блажек Филип 1 0
Marius Sumudica 1 0
Мендеш Диогу 1 0
Якоб Паул 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Айоани Михай 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Папо Джейсон 1 0
Поп Рареш 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Борза Себастьян 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Omar El Sawy 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikola Stevanovic 2 1
Доринель Мунтеану 3 0
Живулич Диего 2 0
Желев Милен 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Yuri Cisotti 1 0
Stipe Juric 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Iustin Popescu 1 0
Джурич Василие 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
1
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
4
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Оцелул Галац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
17%
2
20%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Оцелул Галац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0
Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Оцелул Галац

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Оцелул Галац
 0:0 10 4 6 0 10 - 4 18
3.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 12 - 8 18
4.
Динамо Бухарест
 11 4 5 2 20 - 14 17
5.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
6.
ЧФР Клуж
 10 4 3 3 19 - 14 15
7.
Политехника Яссы
 11 4 2 5 11 - 15 14
8.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
9.
Рапид Бухарест
 0:0 11 2 7 2 12 - 13 13
10.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
УТА Арад
 11 2 6 3 10 - 12 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Униря Слобозия
 10 3 2 5 9 - 13 11
14.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
6.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 14 - 12 10
7.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
9.
Оцелул Галац
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
14.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 0:0 5 0 4 1 5 - 7 4
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Оцелул Галац
 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
12.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
13.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
14.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Джурич Василие не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 91'
    Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 91'
    Juri Cisotti нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Teles нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 90'
    Оцелул Галац пытается что-то создать.
  • 90'
    Cristian Ignat ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рапид Бухарест
    Ничья
    Оцелул Галац
    5.50
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    Рапид Бухарест
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