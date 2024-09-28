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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Рапид Бухарест
0:0
Конец матча
Оцелул Галац
0'
58' Желтая карточка
Доринель Мунтеану
70' Желтая карточка
Кяйт Маттиас
85' Желтая карточка
Грамени Константин
90'+7
1
Сигрист
Бенджамин
23
Маня
Кристьян
21
Cristian
Ignat
5
Пашкану
Александру
24
Борза
Себастьян
17
Кристенсен
Тобиас
4
Кяйт
Маттиас
55
Поп
Рареш
8
Хасани
Флорент
10
Петрила
Клаудиу
11
Borisav
Burmaz
32
Iustin
Popescu
27
David
Maftei
31
Живулич
Диего
5
Nikola
Stevanovic
28
Гонсалвес
66
Ламейра
Жоао
23
Cristian
Chira
21
Teles
7
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
11
Alexandru
Pop
Рапид Бухарест
Оцелул Галац

История личных встреч

Рапид Бухарест
Оцелул Галац

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
Л2С1
0:3
Л2С1
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
0:0
ДА
0:0
ДА
3:0
ДА
4:0
ДА
2:1
ДА
0:1

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.5

Среднее время на гол

101
180

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.29
0.59

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
153

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поп Рареш 3 0.27
Петрила Клаудиу 2 (1) 0.18
Браун Кристофер 2 0.18
Хасани Флорент 1 0.09
Рахмани Альбион 1 (1) 0.09
Блажек Филип 1 0.09
Пашкану Александру 1 0.09
Папо Джейсон 1 0.09
Кристенсен Тобиас 0 0
Ямбор Тимотей 0 0
Luka Gojkovic 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 3 0.3
Alexandru Pop 3 0.3
Stipe Juric 2 0.2
Фредерик 1 0.1
Yuri Cisotti 1 0.1
David Maftei 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Ignat 3 0
Сэпунару Кристиан 2 0
Luka Gojkovic 0 1
Neil Lennon 1 0
Браун Кристофер 1 0
Громада Якуб 1 0
Маня Кристьян 1 0
Кяйт Маттиас 1 0
Блажек Филип 1 0
Marius Sumudica 1 0
Мендеш Диогу 1 0
Якоб Паул 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Айоани Михай 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Папо Джейсон 1 0
Грамени Константин 1 0
Поп Рареш 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Борза Себастьян 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Omar El Sawy 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikola Stevanovic 2 1
Доринель Мунтеану 3 0
Живулич Диего 2 0
Желев Милен 2 0
Jonathan Cisse 2 0
Yuri Cisotti 1 0
Stipe Juric 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Iustin Popescu 1 0
Джурич Василие 1 0
Mihai Adascalitei 1 0
Танасе Рэзван 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
1
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
4
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Оцелул Галац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
17%
2
20%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Оцелул Галац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0
Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Оцелул Галац

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 10 - 4 18
3.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 12 - 8 18
4.
Динамо Бухарест
 11 4 5 2 20 - 14 17
5.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
6.
ЧФР Клуж
 10 4 3 3 19 - 14 15
7.
Политехника Яссы
 11 4 2 5 11 - 15 14
8.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
9.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
10.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
УТА Арад
 11 2 6 3 10 - 12 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Униря Слобозия
 10 3 2 5 9 - 13 11
14.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
6.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 14 - 12 10
7.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
9.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
14.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
12.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
13.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
14.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Весь список
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