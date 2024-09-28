Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Teles нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Миковши Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

86' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Грамени Константин получил желтую карточку от судьи

84' Живулич Диего оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Сигрист Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

82' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Iustin Popescu из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Грамени Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ламейра Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Игрок из команды Рапид Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Хорошую попытку сделал Teles . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Гонсалвес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Кяйт Маттиас получил желтую карточку от судьи

67' Игрок из команды Рапид Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Борза Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

63' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Джурич Василие оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Хорошую попытку сделал Стипе Юрич . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Ох, нехорошо это выглядит. Петрила Клаудиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Джурич Василие

61' Петрила Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Никола Стеванович получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Никола Стеванович на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Рефери не любит споров - именно за это Доринель Мунтеану сейчас получил желтую

56' David Maftei не смог попасть в створ ударом издали

56' Никола Стеванович выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Борисав Бурмаз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Игрок из команды Рапид Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Сигрист Бенджамин взял и забрал мяч на выходе

54' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац подал угловой слева.

51' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

49' Cristian Chira на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля