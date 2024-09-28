Тур: 11. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Конец матча
0'
58' Желтая карточкаДоринель Мунтеану
70' Желтая карточкаКяйт Маттиас
85' Желтая карточкаГрамени Константин
90'+7
Ход матча
70'
79'
Владение мячом
55
Поп
Рареш
27
David
Maftei
28
Гонсалвес
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
7
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Айоани МихайВратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
-
36 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
-
66 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
27 David MafteiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
7 ФредерикНападающий
-
30 Yuri CisottiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Рапид Бухарест
Оцелул Галац
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.89
0.5
Среднее время на гол
101
180
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.29
0.59
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
153
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поп Рареш
|3
|0.27
|Петрила Клаудиу
|2 (1)
|0.18
|Браун Кристофер
|2
|0.18
|Хасани Флорент
|1
|0.09
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.09
|Блажек Филип
|1
|0.09
|Пашкану Александру
|1
|0.09
|Папо Джейсон
|1
|0.09
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
|Ямбор Тимотей
|0
|0
|Luka Gojkovic
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живулич Диего
|3
|0.3
|Alexandru Pop
|3
|0.3
|Stipe Juric
|2
|0.2
|Фредерик
|1
|0.1
|Yuri Cisotti
|1
|0.1
|David Maftei
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Ignat
|3
|0
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Luka Gojkovic
|0
|1
|Neil Lennon
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Marius Sumudica
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Bogdan Ungureanu
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikola Stevanovic
|2
|1
|Доринель Мунтеану
|3
|0
|Живулич Диего
|2
|0
|Желев Милен
|2
|0
|Jonathan Cisse
|2
|0
|Yuri Cisotti
|1
|0
|Stipe Juric
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Iustin Popescu
|1
|0
|Джурич Василие
|1
|0
|Mihai Adascalitei
|1
|0
|Танасе Рэзван
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Оцелул Галац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
1
Рапид Бухарест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Оцелул Галац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
4
Рапид Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Оцелул Галац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
17%
2
20%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Оцелул Галац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0
Униреа Бранистеа - Оцелул Галац 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Оцелул Галац
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
47
37
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4