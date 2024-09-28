Меритон Кореница навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Меритон Кореница навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда УТА Арад имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Меритон Кореница не смог попасть в створ ударом издали

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Педру Жоау II бьет со штрафного в створ, но Михай Попа держит все под контролем

44' Симао Роша совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Луи Мунтяну из команды ЧФР Клуж не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Меритон Кореница из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

41' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

40' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Конте Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

39' Михай Попа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Омонди Эрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

38' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Шанс! Луи Мунтяну из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо

32' Михай Попа взял и забрал мяч на выходе

30' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

28' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

28' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

25' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

25' George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хорошую попытку сделал Фика Алин . Удар в створ, но вратарь начеку

20' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Меритон Кореница не смог попасть в створ ударом издали

18' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

16' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Омонди Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

9' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хорошую попытку сделал Костаче Ионуц . Удар в створ, но вратарь начеку

5' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

4' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тахцидис Панайотис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Триф Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола