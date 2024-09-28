Тур: 11. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Петреску Раду
0'
0:1
12' ГолКостаче Ионуц
44' Желтая карточкаСимао Роша
1:1
48' ГолТахцидис Панайотис
50' Желтая карточкаКостаче Ионуц
52' Желтая карточкаБобен Матия
Ход матча
12'
0:1
44'
48'
50'
52'
Владение мячом
21
Попа
Михай
42
Бобен
Матия
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
10
Дяк
Чиприан
29
Триф
Разван
31
Рыпэ
Корнел
24
Омонди
Эрик
- Основной состав
-
21 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
13 Симао РошаЗащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
-
23 Якоб ФлавиусЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
86 Кун ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Рыпэ КорнелПолузащитник
-
24 Омонди ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Жори ДаниэльНападающий
-
14 Гезали ЛаминНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
ЧФР Клуж
УТА Арад
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|4
|0.4
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.2
|Паун-Александру Константин
|2
|0.2
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.2
|Михаэль Петер
|2
|0.2
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.1
|Нкололо Бени
|1
|0.1
|Джокович Дамьян
|1
|0.1
|Кореница Меритон
|1
|0.1
|Болгадо Леонардо
|1
|0.1
|Robert Filip
|1
|0.1
|Симао Роша
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Постолаки Вирджилиу
|0
|0
|Фика Алин
|0
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
|Мохаммед Камара
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костаче Ионуц
|2
|0.18
|Педру Жоау II
|2 (2)
|0.18
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.09
|Бенга Александру
|1
|0.09
|Эзекиль Имох
|1
|0.09
|Кымпану Георге
|1
|0.09
|Фабри Андрей
|0
|0
|Омонди Эрик
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|5
|1
|Дан Петреску
|2
|1
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Robert Filip
|1
|0
|Симао Роша
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|4
|0
|Костаче Ионуц
|2
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Михай Кристиан
|2
|0
|Конте Ибраима
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Kouya Mabea
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Mircea Rednic
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
УТА Арад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
УТА Арад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
13
3
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
2
15%
1
33%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
18
7
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
5
28%
1
14%
46-60
4
22%
2
29%
61-75
3
17%
2
29%
76-90
Пропущено
11
11
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0
ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1 ФКСБ - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1
Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
УТА Арад
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
0:0
2 раза 33%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
72
19
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|4
|1
|16 - 6
|22
|2.
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|3.
|9
|4
|5
|0
|10 - 4
|17
|4.
|11
|4
|5
|2
|20 - 14
|17
|5.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|10.
|10
|2
|6
|2
|12 - 13
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|14.
|1:1
|11
|1
|7
|3
|8 - 12
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|16.
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|9.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|12.
|1:1
|6
|0
|6
|0
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|2.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|13.
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4