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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
ЧФР Клуж
1:1
Второй тайм: 55'
УТА Арад
0'
0:1
12' Гол
Костаче Ионуц
44' Желтая карточка
Симао Роша
1:1
48' Гол
Тахцидис Панайотис
50' Желтая карточка
Костаче Ионуц
52' Желтая карточка
Бобен Матия

Ход матча

12'
0:1
Костаче Ионуц
(Омонди Эрик)
44'
Симао Роша
 
48'
Тахцидис Панайотис
(Кореница Меритон)
1:1
50'
 
Костаче Ионуц
52'
Бобен Матия
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
УТА Арад
2.95
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7.90
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Все Коэффициенты
21
Попа
Михай
3
Абейд
Али
42
Бобен
Матия
4
Болгадо
Леонардо
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
88
Джокович
Дамьян
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Мунтяну
Луис
17
Кореница
Меритон
1
Robert
Dimitrie
Popa
6
Пулоло
Флоран
15
Конте
Ибраима
29
Триф
Разван
77
Кымпану
Георге
97
Хрездац
Денис
8
Педру
Жоау
II
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
31
Рыпэ
Корнел
24
Омонди
Эрик
19
Костаче
Ионуц
ЧФР Клуж
УТА Арад

История личных встреч

ЧФР Клуж
УТА Арад

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
1:3
С
2:1
С
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 4 0.4
Бирлигея Даниэль 2 0.2
Паун-Александру Константин 2 0.2
Дяк Чиприан 2 (1) 0.2
Михаэль Петер 2 0.2
Тахцидис Панайотис 1 0.1
Нкололо Бени 1 0.1
Джокович Дамьян 1 0.1
Кореница Меритон 1 0.1
Болгадо Леонардо 1 0.1
Robert Filip 1 0.1
Симао Роша 0 0
Могос Василе 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Фика Алин 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Мохаммед Камара 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костаче Ионуц 2 0.18
Педру Жоау II 2 (2) 0.18
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.09
Бенга Александру 1 0.09
Эзекиль Имох 1 0.09
Кымпану Георге 1 0.09
Фабри Андрей 0 0
Омонди Эрик 0 0
Цука Рави 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 5 1
Дан Петреску 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Тахцидис Панайотис 1 0
Айети Арлинд 1 0
Крешич Антон 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Robert Filip 1 0
Симао Роша 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 4 0
Костаче Ионуц 2 0
Цука Рави 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Михай Кристиан 2 0
Конте Ибраима 1 0
Педру Жоау II 1 0
Триф Разван 1 0
Kouya Mabea 1 0
Кымпану Георге 1 0
Mircea Rednic 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
УТА Арад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
УТА Арад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

13
3
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
2
15%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

18
7
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
5
28%
1
14%
46-60
4
22%
2
29%
61-75
3
17%
2
29%
76-90

Пропущено

11
11
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
4
36%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0
ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1 ФКСБ - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1
Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
УТА Арад

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
0:0
2 раза 33%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
7
2
1.5
1
9
4
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 12 - 8 18
3.
Оцелул Галац
 9 4 5 0 10 - 4 17
4.
Динамо Бухарест
 11 4 5 2 20 - 14 17
5.
ЧФР Клуж
 1:1 10 4 4 2 19 - 12 16
6.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
7.
Политехника Яссы
 11 4 2 5 11 - 15 14
8.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
9.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
10.
Рапид Бухарест
 10 2 6 2 12 - 13 12
11.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
12.
Униря Слобозия
 10 3 2 5 9 - 13 11
13.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
14.
УТА Арад
 1:1 11 1 7 3 8 - 12 10
15.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
ЧФР Клуж
 1:1 7 3 2 2 14 - 10 11
4.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
7.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
9.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
12.
УТА Арад
 1:1 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
14.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
7.
ЧФР Клуж
 1:1 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
9.
УТА Арад
 1:1 5 1 1 3 4 - 8 4
10.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
12.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
13.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
14.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Весь список
  • 55'
    Меритон Кореница навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 55'
    Хрездац Денис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 55'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 54'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 53'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 53'
    Педру Жоау II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 52'
    Бобен Матия тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 52'
    Бобен Матия из команды ЧФР Клуж заходит слишком далеко, он валит Педру Жоау II.
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