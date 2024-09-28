  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
ЧФР Клуж
1:3
Конец матча
УТА Арад
0'
0:1
12' Гол
Костаче Ионуц
44' Желтая карточка
Симао Роша
1:1
48' Гол
Тахцидис Панайотис
51' Желтая карточка
Костаче Ионуц
52' Желтая карточка
Бобен Матия
56' Желтая карточка
Фика Алин
56' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
1:2
64' Гол
Омонди Эрик
71' Желтая карточка
Джокович Дамьян
1:3
78' Гол
Jordan Attah Kadiri
90'+5
21
Попа
Михай
3
Абейд
Али
42
Бобен
Матия
4
Болгадо
Леонардо
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
88
Джокович
Дамьян
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Мунтяну
Луис
17
Кореница
Меритон
1
Robert
Dimitrie
Popa
6
Пулоло
Флоран
15
Конте
Ибраима
29
Триф
Разван
77
Кымпану
Георге
97
Хрездац
Денис
8
Педру
Жоау
II
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
31
Рыпэ
Корнел
24
Омонди
Эрик
19
Костаче
Ионуц
ЧФР Клуж
УТА Арад

История личных встреч

ЧФР Клуж
УТА Арад

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
1:3
С
2:1
С
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 4 0.4
Бирлигея Даниэль 2 0.2
Тахцидис Панайотис 2 0.2
Паун-Александру Константин 2 0.2
Дяк Чиприан 2 (1) 0.2
Михаэль Петер 2 0.2
Нкололо Бени 1 0.1
Кореница Меритон 1 0.1
Джокович Дамьян 1 0.1
Болгадо Леонардо 1 0.1
Robert Filip 1 0.1
Симао Роша 0 0
Могос Василе 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Фика Алин 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Мохаммед Камара 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костаче Ионуц 2 0.18
Педру Жоау II 2 (2) 0.18
Омонди Эрик 1 0.09
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.09
Бенга Александру 1 0.09
Эзекиль Имох 1 0.09
Jordan Attah Kadiri 1 0.09
Кымпану Георге 1 0.09
Фабри Андрей 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Цука Рави 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 5 1
Дан Петреску 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Тахцидис Панайотис 2 0
Айети Арлинд 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Крешич Антон 1 0
Бобен Матия 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Фика Алин 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Robert Filip 1 0
Симао Роша 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 4 0
Костаче Ионуц 3 0
Цука Рави 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Михай Кристиан 2 0
Конте Ибраима 1 0
Педру Жоау II 1 0
Триф Разван 1 0
Kouya Mabea 1 0
Кымпану Георге 1 0
Mircea Rednic 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
2
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
УТА Арад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
ЧФР Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
УТА Арад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
2
14%
2
33%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

19
10
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
6
32%
1
10%
46-60
4
21%
3
30%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
5
36%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0
ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1 ФКСБ - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1
Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
УТА Арад

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 67%
0:0
2 раза 33%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
1
1.5
2
3
1
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
3
1.5
2
9
4
6
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Оцелул Галац
 0:0 10 4 6 0 10 - 4 18
3.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 12 - 8 18
4.
Динамо Бухарест
 11 4 5 2 20 - 14 17
5.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
6.
ЧФР Клуж
 10 4 3 3 19 - 14 15
7.
Политехника Яссы
 11 4 2 5 11 - 15 14
8.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
9.
Рапид Бухарест
 0:0 11 2 7 2 12 - 13 13
10.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
УТА Арад
 11 2 6 3 10 - 12 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Униря Слобозия
 10 3 2 5 9 - 13 11
14.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
6.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 14 - 12 10
7.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
9.
Оцелул Галац
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
14.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 0:0 5 0 4 1 5 - 7 4
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Оцелул Галац
 0:0 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
12.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
13.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
14.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Пулоло Флоран из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 91'
      Контроль мяча: ЧФР Клуж: 66%, УТА Арад: 34%.
    • 91'
      Жори Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Жори Даниэль из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Камора Мауру
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Хрездац Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 1:3 УТА Арад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный