Тур: 11. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Петреску Раду
0'
0:1
12' ГолКостаче Ионуц
44' Желтая карточкаСимао Роша
1:1
48' ГолТахцидис Панайотис
51' Желтая карточкаКостаче Ионуц
52' Желтая карточкаБобен Матия
56' Желтая карточкаФика Алин
56' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
1:2
64' ГолОмонди Эрик
71' Желтая карточкаДжокович Дамьян
1:3
78' ГолJordan Attah Kadiri
90'+5
Ход матча
12'
0:1
44'
48'
51'
52'
56'
64'
1:2
71'
71'
71'
78'
Владение мячом
21
Попа
Михай
42
Бобен
Матия
13
Симао
Роша
82
Фика
Алин
10
Дяк
Чиприан
29
Триф
Разван
31
Рыпэ
Корнел
24
Омонди
Эрик
- Основной состав
-
21 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
13 Симао РошаЗащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
-
23 Якоб ФлавиусЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
86 Кун ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Рыпэ КорнелПолузащитник
-
24 Омонди ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Жори ДаниэльНападающий
-
14 Гезали ЛаминНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
История личных встреч
ЧФР Клуж
УТА Арад
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|4
|0.4
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.2
|Тахцидис Панайотис
|2
|0.2
|Паун-Александру Константин
|2
|0.2
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.2
|Михаэль Петер
|2
|0.2
|Нкололо Бени
|1
|0.1
|Кореница Меритон
|1
|0.1
|Джокович Дамьян
|1
|0.1
|Болгадо Леонардо
|1
|0.1
|Robert Filip
|1
|0.1
|Симао Роша
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Постолаки Вирджилиу
|0
|0
|Фика Алин
|0
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
|Мохаммед Камара
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костаче Ионуц
|2
|0.18
|Педру Жоау II
|2 (2)
|0.18
|Омонди Эрик
|1
|0.09
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.09
|Бенга Александру
|1
|0.09
|Эзекиль Имох
|1
|0.09
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.09
|Кымпану Георге
|1
|0.09
|Фабри Андрей
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|5
|1
|Дан Петреску
|2
|1
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Robert Filip
|1
|0
|Симао Роша
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|4
|0
|Костаче Ионуц
|3
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Михай Кристиан
|2
|0
|Конте Ибраима
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Kouya Mabea
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Mircea Rednic
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
2
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
УТА Арад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
ЧФР Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
УТА Арад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
14
6
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
2
14%
2
33%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
3
38%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
19
10
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
6
32%
1
10%
46-60
4
21%
3
30%
61-75
3
16%
3
30%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
5
36%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0
ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1 ФКСБ - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1
Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
УТА Арад
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 67%
0:0
2 раза 33%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
52
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
21
23
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
74
73
29
46
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|4
|1
|16 - 6
|22
|2.
|0:0
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|3.
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|20 - 14
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|19 - 14
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|9.
|0:0
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|11.
|11
|2
|6
|3
|10 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|16.
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|9.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|12.
|6
|0
|6
|0
|4 - 4
|6
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|2.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|13.
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4