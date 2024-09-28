Тур: 8. Стадион: Альянц. Зрители: 21300
1:1
Конец матча
0'
1:0
27' ГолБургшталлер Гвидо
1:1
46' ГолЖуль Роберт
50' Желтая карточкаЛюбичич Марин
58' Желтая карточкаСтойкович Филип
86' Желтая карточкаРо Яо Серж-Филипп
90'+4
Ход матча
27'
46'
1:1
50'
58'
61'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофНападающий
-
22 Янссон ИсакНападающий
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Рапид Вена
ЛАСК
29 матчей
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.6%
31%
10.4%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
42 матча
52.4%
26.2%
21.4%
22 победы 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
40.5%
40.5%
19%
17 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.2%
31%
23.8%
19 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
2.1
1.62
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.43
0.81
Среднее время на гол
63
111
Всего голов
74
51
Голов в среднем за матч
1.76
1.21
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
51
74
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|3
|0.38
|Янссон Исак
|2
|0.25
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.13
|Ауэр Йонас
|1
|0.13
|Зайдль Маттиас
|1
|0.13
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.13
|Освальд Мориц
|1
|0.13
|Nikolaus Wurmbrand
|1
|0.13
|Гргич Лукас
|0
|0
|Mamadou Sangare
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Benjamin Boeckle
|0
|0
|Ланг Кристоф
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.5
|Жуль Роберт
|2
|0.25
|Бериша Валон
|1
|0.13
|Цирайс Филипп
|1
|0.13
|Богард Мелайро
|1
|0.13
|Тауи Адиль
|1
|0.13
|Стойкович Филип
|0
|0
|Энтруп Максимилиан
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Sangare
|4
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Benjamin Boeckle
|1
|0
|Кайгин Деннис
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|2
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Тауи Адиль
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ЛАСК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
2
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
2
5
Рапид Вена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
ЛАСК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
100%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
11
11
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
6
55%
4
36%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
6
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2
Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5
ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2
Результаты матчей
Рапид Вена
ЛАСК
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
26
17
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|4 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|4
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|4
|Аустрия Вена
|Фитц Доминик
|4