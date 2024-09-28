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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 21300
Рапид Вена
1:1
Конец матча
ЛАСК
0'
1:0
27' Гол
Бургшталлер Гвидо
1:1
46' Гол
Жуль Роберт
50' Желтая карточка
Любичич Марин
58' Желтая карточка
Стойкович Филип
86' Желтая карточка
Ро Яо Серж-Филипп
90'+4
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
17
Mamadou
Sangare
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
7
Бельо
Дион
Дрене
28
Зибенхандль
Йорг
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
4
Таловеров
Максим
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
8
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
9
Любичич
Марин
Рапид Вена
4-4-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
ЛАСК

29 матчей

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.6%
31%
10.4%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

42 матча

52.4%
26.2%
21.4%
22 победы 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.5%
40.5%
19%
17 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.2%
31%
23.8%
19 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

Б
5:0
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:2
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
К
2:1
КА
0:0
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
5:0
Б(M
1:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
3:3
Б(M
4:1
Б(M
0:2
Б(M
1:1
Б(M
5:0
Б(M
2:5
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
4:4

Голы

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

2.1
1.62

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.43
0.81

Среднее время на гол

63
111

Всего голов

74
51

Голов в среднем за матч

1.76
1.21

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
13
Больше 31%
Меньше 69%
29
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

51
74

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 3 0.38
Янссон Исак 2 0.25
Бургшталлер Гвидо 1 0.13
Ауэр Йонас 1 0.13
Зайдль Маттиас 1 0.13
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.13
Освальд Мориц 1 0.13
Nikolaus Wurmbrand 1 0.13
Гргич Лукас 0 0
Mamadou Sangare 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Benjamin Boeckle 0 0
Ланг Кристоф 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 4 (2) 0.5
Жуль Роберт 2 0.25
Бериша Валон 1 0.13
Цирайс Филипп 1 0.13
Богард Мелайро 1 0.13
Тауи Адиль 1 0.13
Стойкович Филип 0 0
Энтруп Максимилиан 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Sangare 4 0
Болла Бендегуз 3 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Гргич Лукас 2 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Янссон Исак 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Benjamin Boeckle 1 0
Кайгин Деннис 1 0
Robert Klauss 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 2 0
Цирайс Филипп 2 0
Стойкович Филип 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Тауи Адиль 2 0
Хорват Саша 0 1
Бериша Валон 1 0
Белло Джордж 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Таловеров Максим 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ЛАСК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

2
5
Рапид Вена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
ЛАСК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
100%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

11
11
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
6
55%
4
36%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
2
22%
6
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2
Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5
ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2

Результаты матчей

Рапид Вена
ЛАСК

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
2.
Рапид Вена
 8 4 3 1 11 - 9 15
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Вольфсбергер
 7 4 1 2 18 - 10 13
5.
Блау-Вайсс Линц
 8 4 1 3 11 - 12 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 3 3 10 - 11 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Альтах
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 8 2 1 5 10 - 15 7
10.
Хартберг
 6 1 3 2 6 - 8 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 2 4 4 - 9 5
12.
Гразер
 7 0 4 3 10 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Хартберг
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
4.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
6.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 4 1 0 3 4 - 8 3
9.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 4 (1)
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 4
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 4
Аустрия Вена Фитц Доминик 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Болла Бендегуз сделал результативную передачу.
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