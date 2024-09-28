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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
ЛНЗ Черкасcы
1:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
1:0
42' Гол
Francis Momoh
45' Желтая карточка
Олейник Денис
51' Желтая карточка
Джарджу Мозес
69' Желтая карточка
Хобленко Алексей
81' Желтая карточка
Халайла Осама
1:1
82' Гол
Янаков Денис
90' Желтая карточка
Путря Илья
90'+8
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
5
Салиху
Хайдин
34
Муравский
Назарий
11
Пасич
Геннадий
10
Бойко
Виталий
55
Ноникашвили
Шота
23
Топалов
Дмитрий
15
Яшари
Мухаррем
16
Олейник
Денис
22
Francis
Momoh
12
Аньягбосо
Кингсли
2
Бутко
Богдан
86
Удод
Данило
39
Yevgeniy
Skyba
6
Caio
Gomes
16
Белошевский
Богдан
44
Джарджу
Мозес
11
Попов
Кирилл
I
34
Luka
Latsabidze
28
Габелок
Артём
9
Хобленко
Алексей
ЛНЗ Черкасcы
Черноморец Од

История личных встреч

ЛНЗ Черкасcы
Черноморец Од

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
54

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 2 (1) 0.25
Пасич Геннадий 2 0.25
Francis Momoh 2 0.25
Тилль Оливье 1 0.13
Топалов Дмитрий 1 0.13
Бойко Виталий 0 0
Путря Илья 0 0
Mollo Bessala 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутко Богдан 1 0.13
Хобленко Алексей 1 0.13
Янаков Денис 1 0.13
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.13
Ермаков Виталий 0 0
Попов Кирилл I 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 3 0
Mollo Bessala 3 0
Бойко Виталий 2 0
Тилль Оливье 2 0
Путря Илья 2 0
Топалов Дмитрий 2 0
Олейник Денис 1 0
Халайла Осама 1 0
Муравский Назарий 1 0
Кучеренко Евгений 1 0
Салиху Хайдин 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петряк Иван 2 0
Удод Данило 2 0
Кисель Ярослав 2 0
Бутко Богдан 1 0
Шпорн Йон 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Вечный Ян 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Джарджу Мозес 1 0
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Черноморец Од
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1
ЛНЗ Черкасcы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
2
ЛНЗ Черкасcы
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Черноморец Од
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
1
11%
3
33%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1
ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
Черноморец Од

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкасcы
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 5 19
2.
Динамо Киев
 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Полесье
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Рух Львов
 6 3 2 1 13 - 3 11
7.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
8.
Заря
 7 3 0 4 6 - 9 9
9.
Ворскла
 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Карпаты
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Черноморец Од
 8 2 1 5 4 - 9 7
12.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
13.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Верес
 8 1 3 4 7 - 12 6
15.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
16.
Оболонь
 7 0 2 5 2 - 18 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
6.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
8.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Верес
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
4.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 4 2 0 2 3 - 4 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 4 (1)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Александрия Смирный Евгений 3
Весь список
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    • 48'
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    • 42'
      Г О О О О Л - Фрэнсис Момох бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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