Тур: 5.
2:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
27' Желтая карточкаОфори Ричард
45' Желтая карточкаNicolas Andereggen
1:0
45' ГолСтилиану Мариос
2:0
55' ГолДе Ириондо Мануэль
2:1
66' ПенальтиЛопеш Рафаэл
2:2
90' ГолХрисостому Андреас
90' Желтая карточкаJulian Bonetto
90' Желтая карточкаХрисостому Андреас
90' Желтая карточкаБаханак Патрик
90' Желтая карточкаФлорес Лукас
90' Желтая карточкаИлиев Атанас
90'+15
Ход матча
27'
45'
1:0
55'
66'
2:1
90'
90'
90'
90'
90'
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
93 Баре ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Jalil Saadi
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
История личных встреч
Этникос Ахна
Анортосис
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 16 побед
30 матчей
6.7%
16.7%
76.6%
2 победы 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.87
0.8
Среднее время на гол
103
112
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
2.47
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
50
32
Голов в среднем за матч
1.67
1.07
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|3
|0.6
|Гонсалес Пабло II
|1
|0.2
|Офори Ричард
|1
|0.2
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.2
|Стилиану Мариос
|1
|0.2
|Липски Патрик
|1
|0.2
|Julian Bonetto
|1
|0.2
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|4 (1)
|0.8
|Хрисостому Андреас
|1
|0.2
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Ричард
|3
|0
|Панайоту Панайотис
|1
|1
|Де Ириондо Мануэль
|2
|0
|Julian Bonetto
|2
|0
|Брено Родригес
|1
|0
|Гонсалес Пабло II
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Jalil Saadi
|1
|0
|Флорес Лукас
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Danil Paroutis
|1
|1
|Мугаби Бевис
|2
|0
|Хрисостому Андреас
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Илиев Атанас
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
|Хрисопулос Константинос
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Этникос Ахна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
1
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0
Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1
Анортосис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0
Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
Результаты матчей
Этникос Ахна
Анортосис
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
14
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|3
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1