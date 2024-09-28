  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 5.
Этникос Ахна
2:2
Конец матча
Анортосис
0'
19' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
27' Желтая карточка
Офори Ричард
45' Желтая карточка
Nicolas Andereggen
1:0
45' Гол
Стилиану Мариос
2:0
55' Гол
Де Ириондо Мануэль
2:1
66' Пенальти
Лопеш Рафаэл
2:2
90' Гол
Хрисостому Андреас
90' Желтая карточка
Julian Bonetto
90' Желтая карточка
Хрисостому Андреас
90' Желтая карточка
Баханак Патрик
90' Желтая карточка
Флорес Лукас
90' Желтая карточка
Илиев Атанас
90'+15
Этникос Ахна
Анортосис

История личных встреч

Этникос Ахна
Анортосис

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

6.7%
16.7%
76.6%
2 победы 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
5:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
5:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.87
0.8

Среднее время на гол

103
112

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

2.47
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

50
32

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 3 0.6
Гонсалес Пабло II 1 0.2
Офори Ричард 1 0.2
Де Ириондо Мануэль 1 0.2
Стилиану Мариос 1 0.2
Липски Патрик 1 0.2
Julian Bonetto 1 0.2
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 4 (1) 0.8
Хрисостому Андреас 1 0.2

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Ричард 3 0
Панайоту Панайотис 1 1
Де Ириондо Мануэль 2 0
Julian Bonetto 2 0
Брено Родригес 1 0
Гонсалес Пабло II 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Липски Патрик 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Баханак Патрик 1 0
Jalil Saadi 1 0
Флорес Лукас 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danil Paroutis 1 1
Мугаби Бевис 2 0
Хрисостому Андреас 2 0
Кику Франсишку 1 0
Илиев Атанас 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Младжович Боян 1 0
Хрисопулос Константинос 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Этникос Ахна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
1
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0
Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1
Анортосис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0
Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0

Результаты матчей

Этникос Ахна
Анортосис

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
АПОЭЛ
 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Анортосис
 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Омония Арадиппу
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Кармиотисса
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Аполлон
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Эносис
 4 1 0 3 1 - 7 3
13.
Неа Саламина
 5 1 0 4 7 - 15 3
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
8.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
11.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Омония Арадиппу
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Этникос Ахна 2:2 Анортосис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный