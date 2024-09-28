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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Карпаты
1:3
Конец матча
Полесье
35
Кемкин
Александр
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
47
Педросо
Жан
44
Сакив
Тарас
23
Альварес
Пабло
20
Очеретько
Олег
8
Чачуа
Амбросий
7
Yevgen
Pidlepenets
10
Невес
Игор
37
Bruno
Roberto
23
Волынец
Евгений
15
Михайличенко
Богдан
34
Vialle
44
Чоботенко
Сергей
29
Artem
Smolyakov
60
Maksym
Melnychenko
11
Гуцуляк
Алексей
95
Мустафаев
Эмиль
55
Крушиньский
Борис
7
Назаренко
Александр
9
Эрнандес
Луйфер
Карпаты
Полесье

История личных встреч

Карпаты
Полесье

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 3 0.38
Artur Shakh 2 0.25
Yevgen Pidlepenets 1 0.13
Мирошниченко Денис 1 0.13
Полегенько Павел 1 0.13
Сакив Тарас 1 0.13
Очеретько Олег 1 0.13
Клименко Владислав 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 7 (2) 1
Гуцуляк Алексей 5 0.71
Крушиньский Борис 1 0.14
Чоботенко Сергей 1 0.14
Леднeв Богдан 1 0.14
Caua Paixao 1 0.14
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0

Карточки

Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 3 0
Адамюк Владимир 1 1
Костенко Ян 1 1
Альварес Пабло 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Кемкин Александр 1 0
Очеретько Олег 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуцуляк Алексей 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Vialle 2 0
Бабенко Руслан 1 0
Чоботенко Сергей 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Макуана Бени 1 0
Caua Paixao 1 0

Результаты матчей

Карпаты
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Полесье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Карпаты
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Полесье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
8
Карпаты
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
16
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
20%
2
13%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
4
29%
1
20%
16-30
3
21%
3
60%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карпаты
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1
ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2
Полесье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0
Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1

Результаты матчей

Карпаты
Полесье

Точный счет

1:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Карпаты
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 7 6 1 0 13 - 5 19
2.
Полесье
 7 5 2 0 16 - 5 17
3.
Динамо Киев
 6 5 1 0 11 - 3 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
ЛНЗ Черкасcы
 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Рух Львов
 6 3 2 1 13 - 3 11
7.
Кривбасс
 7 3 2 2 6 - 7 11
8.
Заря
 7 3 0 4 6 - 9 9
9.
Ворскла
 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Карпаты
 8 2 2 4 10 - 14 8
11.
Черноморец Од
 8 2 1 5 4 - 9 7
12.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
13.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Верес
 8 1 3 4 7 - 12 6
15.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
16.
Оболонь
 7 0 2 5 2 - 18 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
6.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
8.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Карпаты
 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Верес
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 4 2 0 2 3 - 4 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Александрия Смирный Евгений 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Крушиньский Борис сделал результативную передачу.
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