Тур: 8. Стадион: Украина.
0'
0:1
18' ГолКрушиньский Борис
1:1
19' ГолМирошниченко Денис
25' Желтая карточкаКрушиньский Борис
1:2
45' ГолГуцуляк Алексей
1:3
70' ГолНазаренко Александр
90'+5
Ход матча
18'
19'
45'
70'
47
Педросо
Жан
44
Сакив
Тарас
10
Невес
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Костенко ЯнНападающий
- Нападающий
-
33 Artur Shakh
-
16 Artur Ryabov
-
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Jerry Yoka
-
-
90 Caua Paixao
-
Главный тренер: Imad Ashur
История личных встреч
Карпаты
Полесье
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|3
|0.38
|Artur Shakh
|2
|0.25
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.13
|Мирошниченко Денис
|1
|0.13
|Полегенько Павел
|1
|0.13
|Сакив Тарас
|1
|0.13
|Очеретько Олег
|1
|0.13
|Клименко Владислав
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|7 (2)
|1
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.71
|Крушиньский Борис
|1
|0.14
|Чоботенко Сергей
|1
|0.14
|Леднeв Богдан
|1
|0.14
|Caua Paixao
|1
|0.14
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Карточки
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Адамюк Владимир
|1
|1
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Кемкин Александр
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Vialle
|2
|0
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
Результаты матчей
Карпаты
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Полесье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Карпаты
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Полесье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
8
Карпаты
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
16
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
20%
2
13%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
4
29%
1
20%
16-30
3
21%
3
60%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карпаты
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1
ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2
Полесье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0
Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1
Результаты матчей
Карпаты
Полесье
Точный счет
1:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Карпаты
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
43
17
34
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|Александрия
|Смирный Евгений
|3