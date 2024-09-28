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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Кривбасс
0:1
Второй тайм: 64'
Александрия
0'
18' Желтая карточка
Калюжный Иван
22' Желтая карточка
Бизимана Джихад
34' Желтая карточка
Микитишин Артур
0:1
45' Гол
Филиппов Александр
50' Желтая карточка
Смирный Евгений

Ход матча

18'
 
Калюжный Иван
22'
Бизимана Джихад
 
34'
Микитишин Артур
 
45'
0:1
Филиппов Александр
(Juan Alvina)
50'
 
Смирный Евгений
60'
 
Козак Артём
Джеовани
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Александрия
8.80
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4.50
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3.05
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Все Коэффициенты
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
3
Романчук
Александр
II
15
Драмбаев
Aлександр
21
Кузык
Денис
8
Бизимана
Джихад
27
_Matteo
Amoroso
97
По
Жан-Морель
14
Лунёв
Максим
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
33
Juan
Alvina
6
Ковалец
Кирилл
55
Смирный
Евгений
23
Джеовани
9
Филиппов
Александр
Кривбасс
Александрия

История личных встреч

Кривбасс
Александрия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ВД
1:1
ПД
1:1
ВД
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 1 0.14
Кожушко Олег 1 0.14
Созах Даниэль 1 0.14
Yegor Tverdokhlib 1 0.14
Аду Принс 1 0.14
Стецков Тимур 1 (1) 0.14
Кузык Денис 0 0
Лунёв Максим 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 4 (1) 0.57
Ковалец Кирилл 3 0.43
Juan Alvina 2 0.29
Джеовани 1 0.14
Шабанов Артём 1 0.14
Miguel II 1 0.14
Калюжный Иван 1 0.14
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шулянский Артём 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 3 0
Романчук Александр II 1 1
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Микитишин Артур 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Bandeira 1 0
_Matteo Amoroso 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирный Евгений 3 0
Калюжный Иван 2 0
Мартынюк Александр 1 0
Шабанов Артём 1 0
Филиппов Александр 1 0
Скорко Данил 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
9
Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Александрия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1
Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1
Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3
Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2

Результаты матчей

Кривбасс
Александрия

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 1:0 7 6 1 0 13 - 5 19
2.
Динамо Киев
 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Полесье
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 1 2 20 - 8 13
5.
Рух Львов
 6 3 2 1 13 - 3 11
6.
ЛНЗ Черкасcы
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Кривбасс
 0:1 7 3 2 2 6 - 7 11
8.
Заря
 7 3 0 4 6 - 9 9
9.
Ворскла
 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Карпаты
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 3 - 8 6
13.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Верес
 8 1 3 4 7 - 12 6
15.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
16.
Оболонь
 7 0 2 5 2 - 18 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 1:0 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
6.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
8.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Кривбасс
 0:1 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Верес
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 1:0 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Шахтёр Донецк
 4 2 1 1 11 - 5 7
4.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Кривбасс
 0:1 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 4 2 0 2 3 - 4 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 4 (1)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Александрия Филиппов Александр 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
Кривбасс Бизимана Джихад 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Джеовани уходит с поля. Козак Артём выходит вместо него
  • 50'
    Смирный Евгений получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Александрия
8.80
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Александрия
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