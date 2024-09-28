Тур: 8. Стадион: Hirnyk Stadium.
0:1
Второй тайм: 64'
0'
18' Желтая карточкаКалюжный Иван
22' Желтая карточкаБизимана Джихад
34' Желтая карточкаМикитишин Артур
0:1
45' ГолФилиппов Александр
50' Желтая карточкаСмирный Евгений
Ход матча
18'
22'
34'
45'
50'
60'
25
Bandeira
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
26
Miguel
II
33
Juan
Alvina
23
Джеовани
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Hrvoje Ilic
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Кривбасс
Александрия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|1
|0.14
|Кожушко Олег
|1
|0.14
|Созах Даниэль
|1
|0.14
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.14
|Аду Принс
|1
|0.14
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.14
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|4 (1)
|0.57
|Ковалец Кирилл
|3
|0.43
|Juan Alvina
|2
|0.29
|Джеовани
|1
|0.14
|Шабанов Артём
|1
|0.14
|Miguel II
|1
|0.14
|Калюжный Иван
|1
|0.14
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|3
|0
|Романчук Александр II
|1
|1
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Bandeira
|1
|0
|_Matteo Amoroso
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смирный Евгений
|3
|0
|Калюжный Иван
|2
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Филиппов Александр
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Александрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
9
Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Александрия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1
Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1
Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3
Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2
Результаты матчей
Кривбасс
Александрия
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
15
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|20 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|8.
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|15.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 18
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Александрия
|Филиппов Александр
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|3