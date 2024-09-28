Тур: 5.
1:1
Второй тайм: 83'
0'
0:1
14' ГолГиусис Христос
1:1
48' ГолJoao Sidonio
60' Желтая карточкаДжорджевич Лука
65' Желтая карточкаГиусис Христос
69' Вторая желтая карточкаГиусис Христос
Ход матча
14'
0:1
48'
1:1
60'
65'
69'
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ферье МорганНападающий
-
-
-
43 Joao Sidonio
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
71 Lucas Andrey
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Martins
- Основной состав
-
93 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Шимич СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Бакич ДушанНападающий
-
-
-
22 Sadok Yeddes
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
Омония Арадиппу
Кармиотисса
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниор Таварес
|1
|0.2
|Michael Simoes Domingues2
|1
|0.2
|Joao Sidonio
|1
|0.2
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Посо Хосе
|1
|0.2
|Цмилянич Борис
|1
|0.2
|Гиусис Христос
|1
|0.2
|Стоянович Лука
|1 (1)
|0.2
Карточки
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Вронтис Стилианос
|2
|0
|Гиоата Жером
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Alexandros Theocharous
|1
|0
|Niko Havelka
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиусис Христос
|1
|1
|Думбия Абубакар
|2
|0
|Ковачевич Боян
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Квирквия Мате
|1
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Цмилянич Борис
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Кукалаш Ставрош
|1
|0
|Imrane Daouda Bamba
|1
|0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кармиотисса
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Омония Арадиппу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
2
1
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кармиотисса
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Арадиппу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0
АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3
Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4
Результаты матчей
Омония Арадиппу
Кармиотисса
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Омония Арадиппу
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|13.
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|3
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1