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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 5.
Омония Арадиппу
1:1
Второй тайм: 83'
Кармиотисса
0'
0:1
14' Гол
Гиусис Христос
1:1
48' Гол
Joao Sidonio
60' Желтая карточка
Джорджевич Лука
65' Желтая карточка
Гиусис Христос
69' Вторая желтая карточка
Гиусис Христос

Ход матча

14'
0:1
Гиусис Христос
48'
Joao Sidonio
1:1
60'
 
Джорджевич Лука
61'
 
Бакич Душан
Джорджевич Лука
65'
 
Гиусис Христос
66'
 
Кукалаш Ставрош
Неофуту Андреас III
66'
 
Грэдинару Рэзван
Антониу Минас
69'
 
Гиусис Христос
71'
Giorgos Pontikos
Анастасиу Костас
 
73'
 
Квирквия Мате
Посо Хосе
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Омония Арадиппу
Ничья
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Омония Арадиппу
Кармиотисса

История личных встреч

Омония Арадиппу
Кармиотисса

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
0:1
ВД
1:0
ВД
5:2
ВД
1:0
ВД
1:3
ВД
1:0
ВД
0:2
ВД
2:1

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниор Таварес 1 0.2
Michael Simoes Domingues2 1 0.2
Joao Sidonio 1 0.2
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Посо Хосе 1 0.2
Цмилянич Борис 1 0.2
Гиусис Христос 1 0.2
Стоянович Лука 1 (1) 0.2

Карточки

Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 3 0
Вронтис Стилианос 2 0
Гиоата Жером 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Alexandros Theocharous 1 0
Niko Havelka 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиусис Христос 1 1
Думбия Абубакар 2 0
Ковачевич Боян 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Квирквия Мате 1 0
Шимич Стефан 1 0
Цмилянич Борис 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Хочко Дени 1 0
Делмиро 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Кукалаш Ставрош 1 0
Imrane Daouda Bamba 1 0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кармиотисса
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Омония Арадиппу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
1
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кармиотисса
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Арадиппу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0
АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3
Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4

Результаты матчей

Омония Арадиппу
Кармиотисса

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Омония Арадиппу
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
АПОЭЛ
 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Этникос Ахна
 2:1 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 8 6
8.
Омония Арадиппу
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Кармиотисса
 1:1 5 1 2 2 4 - 8 5
10.
Аполлон
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Анортосис
 1:2 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
Эносис
 4 1 0 3 1 - 7 3
13.
Неа Саламина
 5 1 0 4 7 - 15 3
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Анортосис
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Этникос Ахна
 2:1 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Омония Арадиппу
 1:1 3 0 2 1 1 - 4 2
9.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Кармиотисса
 1:1 3 0 1 2 2 - 7 1
11.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Кармиотисса
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Этникос Ахна
 2:1 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Омония Арадиппу
 1:1 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Анортосис
 1:2 3 0 1 2 2 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Г О О О О Л - Гиусис Христос бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Омония Арадиппу
Ничья
Кармиотисса
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