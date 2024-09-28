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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 5.
Омония Арадиппу
1:1
Конец матча
Кармиотисса
0'
0:1
14' Гол
Гиусис Христос
1:1
48' Гол
Joao Sidonio
60' Желтая карточка
Джорджевич Лука
66' Желтая карточка
Гиусис Христос
69' Вторая желтая карточка
Гиусис Христос
90' Желтая карточка
Квирквия Мате
90'+12
Омония Арадиппу
Кармиотисса

История личных встреч

Омония Арадиппу
Кармиотисса

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
0:1
ВД
1:0
ВД
5:2
ВД
1:0
ВД
1:3
ВД
1:0
ВД
0:2
ВД
2:1

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниор Таварес 1 0.2
Michael Simoes Domingues2 1 0.2
Joao Sidonio 1 0.2
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Посо Хосе 1 0.2
Цмилянич Борис 1 0.2
Гиусис Христос 1 0.2
Стоянович Лука 1 (1) 0.2

Карточки

Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 3 0
Вронтис Стилианос 2 0
Гиоата Жером 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Alexandros Theocharous 1 0
Niko Havelka 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиусис Христос 1 1
Квирквия Мате 2 0
Думбия Абубакар 2 0
Ковачевич Боян 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Шимич Стефан 1 0
Цмилянич Борис 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Хочко Дени 1 0
Делмиро 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Кукалаш Ставрош 1 0
Imrane Daouda Bamba 1 0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кармиотисса
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Омония Арадиппу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кармиотисса
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
1
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кармиотисса
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Арадиппу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0
АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3
Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4

Результаты матчей

Омония Арадиппу
Кармиотисса

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Омония Арадиппу
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
АПОЭЛ
 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Анортосис
 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Омония Арадиппу
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Кармиотисса
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Аполлон
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Эносис
 4 1 0 3 1 - 7 3
13.
Неа Саламина
 5 1 0 4 7 - 15 3
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
8.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
11.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Омония Арадиппу
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
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    • 48'
      Г О О О О Л - Joao Sidonio бьет в цель!
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    • Первый тайм
    • 49'
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    • 14'
      Г О О О О Л - Гиусис Христос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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