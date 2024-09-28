Тур: 8. Стадион: Ред Булл Арена. Зрители: 10027
2:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаAbubakr Barry
1:0
10' ПенальтиГлух Оскар
41' Желтая карточкаФитц Доминик
52' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
2:0
88' ГолГлух Оскар
90'+4
Ход матча
10'
1:0
41'
88'
2:0
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
21
Гуэнуш
Хаким
11
Прелец
Ник
77
Мэлоун
Морис
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Гаду Джоан
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Прелец НикПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Stephan Helm
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена
44 матча
86.4%
13.6%
38 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
20.5%
20.4%
26 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.2%
9.1%
41 победа 4 ничьи 0 побед
19 матчей
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
84.2%
15.8%
0 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
63 матча
60.3%
27%
12.7%
38 побед 17 ничьих 8 побед
Первый тайм
41.3%
39.7%
19%
26 побед 25 ничьих 12 побед
Второй тайм
65.1%
14.3%
20.6%
41 победа 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
92
48
Голов в среднем за матч
2.88
1.55
Среднее время на гол
31
58
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.23
0.72
Среднее время на гол
73
125
Всего голов
130
71
Голов в среднем за матч
2.06
1.13
Тотал матчей
2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
54
Больше 86%
Меньше 14%
9
35
Больше 56%
Меньше 44%
28
27
Больше 43%
Меньше 57%
36
18
Больше 29%
Меньше 71%
45
7
Больше 11%
Меньше 89%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
43
79
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|5 (1)
|0.83
|Доргелес Нене
|2
|0.33
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0.33
|Ратков Петар
|1
|0.17
|Бидструп Мадс
|1
|0.17
|Конате Карим
|1 (1)
|0.17
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|3
|0.38
|Мэлоун Морис
|2
|0.25
|Фитц Доминик
|1
|0.13
|Винлёф Маттео
|1
|0.13
|Галвао Лукас
|1
|0.13
|Фишер Манфред
|1
|0.13
|Хускович Муарем
|1
|0.13
|Abubakr Barry
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Диамбу Мамади
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abubakr Barry
|5
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Галвао Лукас
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Винлёф Маттео
|3
|0
|Драгович Александр
|2
|0
|Прелец Ник
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Визингер Филип
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Ред Булл Зальцбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Ред Булл Зальцбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
3
75%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
7
11
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
3
43%
1
9%
1-15
2
29%
6
55%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2
Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1
Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
42
35
24
17
15
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|4 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|4
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|4
|Аустрия Вена
|Фитц Доминик
|4