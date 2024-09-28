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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 10027
Ред Булл Зальцбург
2:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
9' Желтая карточка
Abubakr Barry
1:0
10' Пенальти
Глух Оскар
41' Желтая карточка
Фитц Доминик
52' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
2:0
88' Гол
Глух Оскар
90'+4
1
Бласвих
Янис
39
Моргалла
Леандро
91
Пёнтковски
Камиль
4
Бланк
Хендри
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
8
Байчетич
Стефан
7
Капальдо
Николас
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
45
Доргелес
Нене
1
Радлингер
Самуэль
26
Ранфтль
Райнхольд
15
Драгович
Александр
3
Галвао
Лукас
28
Визингер
Филип
30
Фишер
Манфред
21
Гуэнуш
Хаким
5
Abubakr
Barry
11
Прелец
Ник
77
Мэлоун
Морис
36
Фитц
Доминик
Ред Булл Зальцбург
4-3-3
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

44 матча

86.4%
13.6%
38 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
20.5%
20.4%
26 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.2%
9.1%
41 победа 4 ничьи 0 побед

19 матчей

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.2%
15.8%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

63 матча

60.3%
27%
12.7%
38 побед 17 ничьих 8 побед

Первый тайм

41.3%
39.7%
19%
26 побед 25 ничьих 12 побед

Второй тайм

65.1%
14.3%
20.6%
41 победа 9 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:1
К
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:2
Б
5:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
4:0
Б
5:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:2
К
5:2
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:2
КОС
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:4
Б
2:3
Б
3:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:1
Б(M
1:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
2:4
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
2:1
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
5:1
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
3:1

Голы

Всего голов

92
48

Голов в среднем за матч

2.88
1.55

Среднее время на гол

31
58

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.23
0.72

Среднее время на гол

73
125

Всего голов

130
71

Голов в среднем за матч

2.06
1.13

Тотал матчей

2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
54
Больше 86%
Меньше 14%
9
35
Больше 56%
Меньше 44%
28
27
Больше 43%
Меньше 57%
36
18
Больше 29%
Меньше 71%
45
7
Больше 11%
Меньше 89%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

43
79

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 5 (1) 0.83
Доргелес Нене 2 0.33
Йео Кунфоло Мусса 2 0.33
Ратков Петар 1 0.17
Бидструп Мадс 1 0.17
Конате Карим 1 (1) 0.17
Кьергаард Мауриц 0 0
Дедич Амар 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 3 0.38
Мэлоун Морис 2 0.25
Фитц Доминик 1 0.13
Винлёф Маттео 1 0.13
Галвао Лукас 1 0.13
Фишер Манфред 1 0.13
Хускович Муарем 1 0.13
Abubakr Barry 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 2 0
Дедич Амар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Доргелес Нене 1 0
Диамбу Мамади 1 0
Дагим Адам 1 0
Йео Кунфоло Мусса 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abubakr Barry 5 0
Фитц Доминик 4 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Галвао Лукас 3 0
Фишер Манфред 3 0
Винлёф Маттео 3 0
Драгович Александр 2 0
Прелец Ник 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Визингер Филип 1 0
Грубер Андреас 1 0
Мэлоун Морис 1 0
Кристиано 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Ред Булл Зальцбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7
Ред Булл Зальцбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Аустрия Вена
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
29%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
3
75%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
4
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

7
11
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
3
43%
1
9%
1-15
2
29%
6
55%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2
Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1
Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
2
1.5
3
5
2
4
2.5
1
7
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
2.
Рапид Вена
 8 4 3 1 11 - 9 15
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Вольфсбергер
 7 4 1 2 18 - 10 13
5.
Блау-Вайсс Линц
 8 4 1 3 11 - 12 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 3 3 10 - 11 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Альтах
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 8 2 1 5 10 - 15 7
10.
Хартберг
 6 1 3 2 6 - 8 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 2 4 4 - 9 5
12.
Гразер
 7 0 4 3 10 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Хартберг
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
4.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
6.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 4 1 0 3 4 - 8 3
9.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 4 (1)
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 4
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 4
Аустрия Вена Фитц Доминик 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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