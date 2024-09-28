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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 5595
Блау-Вайсс Линц
1:2
Конец матча
Штурм Грац
0'
0:1
18' Гол
Бирет Мика
1:1
33' Гол
Гойгингер Томас
45' Желтая карточка
Гойгингер Томас
45' Желтая карточка
Штраусс Фабио
1:2
71' Пенальти
Китеишвили Отар
79' Желтая карточка
Ярдымджи Эренджан
90' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
90' Желтая карточка
Чуквуани Точи
90'+6
12
Луксе
Андреас
2
Штраусс
Фабио
15
Маранда
Мануэль
5
Митрович
Данило
28
Оливейра
Андерсон
60
Simon
Pirkl
18
Soumaila
Diabate
19
Alexander
Briedl
20
Simon
Seidl
27
Гойгингер
Томас
9
Ronivaldo
II
1
Схерпен
Кьелл
2
Джонстон
Макс
47
Айву
Эмануэль
24
Лавале
Димитри
22
Газибегович
Юсуф
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Ялькуйе
Малик
15
Бовинг
Виллиам
36
Камара
Амади
18
Бирет
Мика
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1
Штурм Грац
4-3-3

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:2
Б
1:1
Б
4:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 0.75
Гойгингер Томас 1 0.13
Добрас Кристиан 1 0.13
Simon Pirkl 1 0.13
Носс Конор 1 0.13
Simon Seidl 1 0.13
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 4 0.5
Китеишвили Отар 3 (2) 0.38
Гргич Леон 2 0.25
Бовинг Виллиам 1 0.13
Лавале Димитри 1 0.13
Хорват Томи 1 0.13
Чуквуани Точи 1 0.13
Ятта Сиди 1 0.13
Горенц-Станкович Йон 0 0
Хирлендер Штефан 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Ялькуйе Малик 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 2 1
Ronivaldo II 3 0
Штраусс Фабио 1 1
Гойгингер Томас 2 0
Simon Pirkl 2 0
Alexander Briedl 2 0
Simon Seidl 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Шмидт Александер 1 0
Пашич Алем 1 0
Морманн Мартин 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 4 0
Карич Эмир 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Ятта Сиди 1 1
Лавале Димитри 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Ярдымджи Эренджан 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Штурм Грац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
8
Блау-Вайсс Линц
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Штурм Грац
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

11
14
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
9%
5
36%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1
Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1
Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
6
2
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
2.
Рапид Вена
 8 4 3 1 11 - 9 15
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Вольфсбергер
 7 4 1 2 18 - 10 13
5.
Блау-Вайсс Линц
 8 4 1 3 11 - 12 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 3 3 10 - 11 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Альтах
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 8 2 1 5 10 - 15 7
10.
Хартберг
 6 1 3 2 6 - 8 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 2 4 4 - 9 5
12.
Гразер
 7 0 4 3 10 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Хартберг
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
4.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
6.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 4 1 0 3 4 - 8 3
9.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 4 (1)
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 4
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 4
Аустрия Вена Фитц Доминик 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Штраусс Фабио получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Гойгингер Томас получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Г О О О О Л - Гойгингер Томас бьет в цель!
    • 18'
      Г О О О О Л - Бирет Мика бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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