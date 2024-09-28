Тур: 8. Стадион: Hofmann Personal Stadion. Зрители: 5595
1:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолБирет Мика
1:1
33' ГолГойгингер Томас
45' Желтая карточкаГойгингер Томас
45' Желтая карточкаШтраусс Фабио
1:2
71' ПенальтиКитеишвили Отар
79' Желтая карточкаЯрдымджи Эренджан
90' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
90' Желтая карточкаЧуквуани Точи
90'+6
Ход матча
18'
0:1
33'
1:1
45'
45'
71'
1:2
90'
90'
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
19
Хорват
Томи
36
Камара
Амади
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Simon PirklЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Малич АрьянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6
|0.75
|Гойгингер Томас
|1
|0.13
|Добрас Кристиан
|1
|0.13
|Simon Pirkl
|1
|0.13
|Носс Конор
|1
|0.13
|Simon Seidl
|1
|0.13
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|4
|0.5
|Китеишвили Отар
|3 (2)
|0.38
|Гргич Леон
|2
|0.25
|Бовинг Виллиам
|1
|0.13
|Лавале Димитри
|1
|0.13
|Хорват Томи
|1
|0.13
|Чуквуани Точи
|1
|0.13
|Ятта Сиди
|1
|0.13
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Хирлендер Штефан
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Ялькуйе Малик
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|2
|1
|Ronivaldo II
|3
|0
|Штраусс Фабио
|1
|1
|Гойгингер Томас
|2
|0
|Simon Pirkl
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|4
|0
|Карич Эмир
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Ятта Сиди
|1
|1
|Лавале Димитри
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Штурм Грац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
8
Блау-Вайсс Линц
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Штурм Грац
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Забито
11
14
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
9%
5
36%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
4
33%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1
Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1
Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
62
17
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|4 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|4
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|4
|Аустрия Вена
|Фитц Доминик
|4