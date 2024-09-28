Тур: 9. Стадион: MOL Arena.
0:0
Второй тайм: 90+'
0'
23' Желтая карточкаПих Роберт
33' Желтая карточкаРеджич Дамир
52' Желтая карточкаКратохвил Милош
Ход матча
23'
33'
52'
26
Ортис
Пабло
23
Реджич
Дамир
46
Труса
Матей
13
Уйлаки
Марек
52
Сабо
Эрик
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Япи РомарикЗащитник
- Полузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
21 Mark Csinger
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
ДАК
Спартак Трнава
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
41 матч
39%
14.6%
46.4%
16 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.3%
31.7%
39%
12 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
0.9
0.9
Среднее время на гол
99
100
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.65
0.81
Среднее время на гол
54
111
Всего голов
52
35
Голов в среднем за матч
1.27
0.85
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|5
|0.63
|Реджич Дамир
|4
|0.5
|Алмаши Ладислав
|1
|0.13
|Виталис Милан
|1
|0.13
|Димун Милан
|1 (1)
|0.13
|Герц Кристиан
|1
|0.13
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|2
|0.25
|Дюриш Михал
|1
|0.13
|Штетина Лукаш
|1
|0.13
|Микович Мартин
|1
|0.13
|Кратохвил Милош
|1
|0.13
|Азанго Филип
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байо Махмуду
|4
|0
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Япи Ромарик
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Реджич Дамир
|2
|0
|Хиско Муньос
|1
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кратохвил Милош
|4
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
3
ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
18%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
15%
2
33%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2
Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0
Результаты матчей
ДАК
Спартак Трнава
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
ДАК
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
41
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|17 - 11
|21
|2.
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|0:0
|8
|2
|6
|0
|6 - 4
|12
|6.
|7
|3
|0
|4
|9 - 14
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|13 - 9
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|9.
|9
|1
|4
|4
|10 - 14
|7
|10.
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|11.
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|4
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|4
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|4
|Скалица
|Martin Masik
|4