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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
ДАК
0:0
Конец матча
Спартак Трнава
0'
23' Желтая карточка
Пих Роберт
33' Желтая карточка
Реджич Дамир
52' Желтая карточка
Кратохвил Милош
90' Желтая карточка
Прохазка Роман
90' Желтая карточка
Кубиста Войтех
90'+7
41
Попович
Александар
26
Ортис
Пабло
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
6
Байо
Махмуду
10
Рамадан
Аммар
27
Виталис
Милан
23
Реджич
Дамир
46
Труса
Матей
17
Андзуана
Иоан
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
2
Штетина
Лукаш
13
Уйлаки
Марек
3
Юрешкин
Роко
80
Желькович
Адриан
52
Сабо
Эрик
14
Кратохвил
Милош
7
Пих
Роберт
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
ДАК
4-1-2-3
Спартак Трнава
4-1-2-3

История личных встреч

ДАК
Спартак Трнава

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

41 матч

39%
14.6%
46.4%
16 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.3%
31.7%
39%
12 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
0:1
К
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:0
К
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

0.9
0.9

Среднее время на гол

99
100

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.65
0.81

Среднее время на гол

54
111

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.27
0.85

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 5 0.63
Реджич Дамир 4 0.5
Алмаши Ладислав 1 0.13
Виталис Милан 1 0.13
Димун Милан 1 (1) 0.13
Герц Кристиан 1 0.13
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 2 0.25
Дюриш Михал 1 0.13
Штетина Лукаш 1 0.13
Микович Мартин 1 0.13
Кратохвил Милош 1 0.13
Азанго Филип 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 4 0
Мендес Алехандро 2 0
Япи Ромарик 2 0
Труса Матей 2 0
Реджич Дамир 2 0
Хиско Муньос 1 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Бёсе Левенте 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кратохвил Милош 4 0
Прохазка Роман 3 0
Дюриш Михал 2 0
Желькович Адриан 2 0
Пих Роберт 1 0
Микович Мартин 1 0
Сабо Эрик 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

11
3
ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
18%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
15%
2
33%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2
Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0

Результаты матчей

ДАК
Спартак Трнава

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

ДАК
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
4
1
1.5
1
3
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
2
6
3
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 0 1 17 - 11 21
2.
Жилина
 7 5 2 0 17 - 5 17
3.
ДАК
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Ружомберок
 7 3 3 1 10 - 8 12
5.
Спартак Трнава
 8 2 6 0 6 - 4 12
6.
Комарно
 7 3 0 4 9 - 14 9
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 3 3 13 - 9 9
8.
Кошице
 9 2 3 4 11 - 12 9
9.
Дукла Банска-Бистрица
 9 1 4 4 10 - 14 7
10.
Тренчин
 9 1 4 4 8 - 14 7
11.
Михаловце
 9 1 4 4 10 - 18 7
12.
Скалица
 7 0 3 4 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 4 3 0 1 5 - 7 9
3.
Железярне Подбрезова
 4 2 2 0 12 - 3 8
4.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Тренчин
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
8.
ДАК
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
11.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
10.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 4
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Михаловце Тарадуда Денис 4
Скалица Martin Masik 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Реджич Дамир получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Пих Роберт получил желтую карточку от судьи
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