Тур: 9. Стадион: MOL Arena.
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаПих Роберт
33' Желтая карточкаРеджич Дамир
52' Желтая карточкаКратохвил Милош
90' Желтая карточкаПрохазка Роман
90' Желтая карточкаКубиста Войтех
90'+7
Ход матча
23'
33'
52'
90'
90'
26
Ортис
Пабло
23
Реджич
Дамир
46
Труса
Матей
13
Уйлаки
Марек
52
Сабо
Эрик
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Япи РомарикЗащитник
- Полузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
21 Mark Csinger
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
ДАК
Спартак Трнава
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
41 матч
39%
14.6%
46.4%
16 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
22%
43.9%
34.1%
9 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.3%
31.7%
39%
12 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
0.9
0.9
Среднее время на гол
99
100
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.65
0.81
Среднее время на гол
54
111
Всего голов
52
35
Голов в среднем за матч
1.27
0.85
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 61%
Меньше 39%
16
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|5
|0.63
|Реджич Дамир
|4
|0.5
|Алмаши Ладислав
|1
|0.13
|Виталис Милан
|1
|0.13
|Димун Милан
|1 (1)
|0.13
|Герц Кристиан
|1
|0.13
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|2
|0.25
|Дюриш Михал
|1
|0.13
|Штетина Лукаш
|1
|0.13
|Микович Мартин
|1
|0.13
|Кратохвил Милош
|1
|0.13
|Азанго Филип
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байо Махмуду
|4
|0
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Япи Ромарик
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Реджич Дамир
|2
|0
|Хиско Муньос
|1
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кратохвил Милош
|4
|0
|Прохазка Роман
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
3
ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
18%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
15%
2
33%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2
Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0
Результаты матчей
ДАК
Спартак Трнава
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
ДАК
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
53
26
35
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|4
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|4
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|4
|Скалица
|Martin Masik
|4