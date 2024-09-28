Тур: 9. Стадион: На Сихоти.
1:1
Второй тайм: 54'
0'
11' Желтая карточкаRahim Ibrahim
37' Желтая карточкаГалчик Роланд
0:1
41' ГолSanusi Ridwan
1:1
46' ГолBright Donkor
Ход матча
11'
37'
41'
0:1
46'
1:1
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
28
Данко
Адам
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
25
Simon
Fasko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
90 Hugo Pavek
-
18 Adrian Fiala
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
15 Rene Paraj
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
История личных встреч
Тренчин
Железярне Подбрезова
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.63
Среднее время на гол
50
55
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
77
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|2
|0.22
|Гайдош Артур
|1
|0.11
|Эмека Чинонсо
|1
|0.11
|Rahim Ibrahim
|1
|0.11
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.11
|Джуд Сандей
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|3
|0.38
|Sanusi Ridwan
|2
|0.25
|Alasana Yirajang
|2
|0.25
|Peter Juritka
|2
|0.25
|Samuel Datko
|1
|0.13
|Daniel Smekal
|1
|0.13
|Депетрис Давид
|1 (1)
|0.13
|Оравец Матей
|0
|0
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайдош Артур
|3
|1
|Бариш Дамьян
|3
|0
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0
|Rahim Ibrahim
|3
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|1
|Илья Столица
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Matus Slavicek
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Sani Suleiman
|1
|0
|Tadeas Hajovsky
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|2
|1
|Samuel Datko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
|Peter Juritka
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Тренчин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
11
Тренчин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
6
43%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1
Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3
Результаты матчей
Тренчин
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
26
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|17 - 11
|21
|2.
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|3.
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|6.
|7
|3
|0
|4
|9 - 14
|9
|7.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|13 - 9
|9
|8.
|2:1
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|1:2
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|10.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|11.
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|2:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|8.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|1:2
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|12.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|4
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|4
|Скалица
|Martin Masik
|4
|ДАК
|Байо Махмуду
|4