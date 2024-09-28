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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Тренчин
1:1
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
11' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
37' Желтая карточка
Галчик Роланд
0:1
41' Гол
Sanusi Ridwan
1:1
46' Гол
Bright Donkor
60' Желтая карточка
Славик Адриан
90' Желтая карточка
Sani Suleiman
90' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
90'+4
1
Andrija
Katic
6
Tadeas
Hajovsky
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
42
Саллам
Самир
Бен
10
Джерлек
Армин
27
Бариш
Дамьян
7
Джуд
Сандей
20
Rahim
Ibrahim
23
Шефчик
Самуэль
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
11
Samuel
Datko
25
Simon
Fasko
26
Стефаник
Самуэль
27
Sanusi
Ridwan
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
10
Alasana
Yirajang
Тренчин
4-1-2-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Тренчин
Железярне Подбрезова

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:8
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
4:1
2ЙД
1:0

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.63

Среднее время на гол

50
55

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
77

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 2 0.22
Гайдош Артур 1 0.11
Эмека Чинонсо 1 0.11
Rahim Ibrahim 1 0.11
Bright Donkor 1 0.11
Бариш Дамьян 1 (1) 0.11
Джуд Сандей 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 3 0.38
Sanusi Ridwan 2 0.25
Alasana Yirajang 2 0.25
Peter Juritka 2 0.25
Samuel Datko 1 0.13
Daniel Smekal 1 0.13
Депетрис Давид 1 (1) 0.13
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Демл Ондржей 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайдош Артур 3 1
Эмека Чинонсо 2 1
Бариш Дамьян 3 0
Lazar Stojsavljevic 3 0
Rahim Ibrahim 3 0
Илья Столица 2 0
Бондаренко Тарас 2 0
Джерлек Армин 2 0
Matus Slavicek 2 0
Luka Zoric 2 0
Sani Suleiman 2 0
Andrija Katic 2 0
Саллам Самир Бен 1 0
Багин Сауэль 1 0
Tadeas Hajovsky 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 2 1
Samuel Datko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Славик Адриан 1 0
Галчик Роланд 1 0
Rene Paraj 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Simon Fasko 1 0
Kayode Saliman 1 0
Peter Juritka 1 0

Результаты матчей

Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Тренчин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
11
Тренчин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
4
33%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
1
10%
1-15
6
40%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1
Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3

Результаты матчей

Тренчин
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 0 1 17 - 11 21
2.
Жилина
 7 5 2 0 17 - 5 17
3.
ДАК
 0:0 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Ружомберок
 7 3 3 1 10 - 8 12
5.
Спартак Трнава
 0:0 8 2 6 0 6 - 4 12
6.
Комарно
 7 3 0 4 9 - 14 9
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 3 3 13 - 9 9
8.
Кошице
 9 2 3 4 11 - 12 9
9.
Дукла Банска-Бистрица
 9 1 4 4 10 - 14 7
10.
Тренчин
 9 1 4 4 8 - 14 7
11.
Михаловце
 9 1 4 4 10 - 18 7
12.
Скалица
 7 0 3 4 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 4 3 0 1 5 - 7 9
3.
Железярне Подбрезова
 4 2 2 0 12 - 3 8
4.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Спартак Трнава
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Тренчин
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
8.
ДАК
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
11.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
ДАК
 0:0 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Спартак Трнава
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
10.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 4
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Михаловце Тарадуда Денис 4
Скалица Martin Masik 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Оравец Матей сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Ridwan Sanusi бьет в цель!
    • 37'
      Галчик Роланд получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Рахим Ибрахим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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