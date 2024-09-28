Тур: 9. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:2
Второй тайм: 54'
0'
22' Желтая карточкаКривак Ян
0:1
28' ГолНиархос Иоаннис
32' Красная карточкаJakub Jakubko
1:1
33' ПенальтиРымаренко Мартин
40' Желтая карточкаBranislav Luptak
1:2
45' ГолНиархос Иоаннис
Ход матча
22'
28'
0:1
32'
33'
1:1
40'
45'
1:2
25
Ivan
Mensah
33
Годал
Борис
88
Глинка
Марек
29
Малец
Томаш
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
-
21 Lukas MigalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
31 Michal Lukac
-
Главный тренер: Марек Бажик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Теплан МарекВратарь
- Защитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
-
10 Zyen Jones
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Кошице
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
31 матч
45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.63
1.53
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.27
0.81
Среднее время на гол
71
110
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.45
1.16
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
62
77
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малец Томаш
|3
|0.33
|Рымаренко Мартин
|3 (2)
|0.33
|Годал Борис
|1
|0.11
|Веселовски Доминик
|1
|0.11
|Слебодник Тибор
|1
|0.11
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|6 (2)
|0.67
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.33
|Галлович Давид
|1
|0.11
|Фашко Михал
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Branislav Luptak
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|0
|Marek Bazik
|1
|0
|Глинка Марек
|1
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Шикула Николас
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
|Ivan Mensah
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|4
|1
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кошице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
6
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
20%
3
38%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1
Кошице
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0
Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Кошице
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|17 - 11
|21
|2.
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|3.
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|6.
|7
|3
|0
|4
|9 - 14
|9
|7.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|13 - 9
|9
|8.
|2:1
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|1:2
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|10.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|11.
|9
|1
|4
|4
|10 - 18
|7
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|2:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|8.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|1:2
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|10.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|12.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|4
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|4
|Скалица
|Martin Masik
|4
|ДАК
|Байо Махмуду
|4