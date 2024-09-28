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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:2
Второй тайм: 54'
Кошице
0'
22' Желтая карточка
Кривак Ян
0:1
28' Гол
Ниархос Иоаннис
32' Красная карточка
Jakub Jakubko
1:1
33' Пенальти
Рымаренко Мартин
40' Желтая карточка
Branislav Luptak
1:2
45' Гол
Ниархос Иоаннис

Ход матча

22'
 
Кривак Ян
28'
0:1
Ниархос Иоаннис
32'
 
Jakub Jakubko
33'
Рымаренко Мартин
1:1
40'
Branislav Luptak
 
45'
1:2
Ниархос Иоаннис
46'
 
Сантос Луис
Ниархос Иоаннис
46'
 
Бокрош Силард
Такач Далибор
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Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Кошице
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Все Коэффициенты
36
Трновски
Михал
25
Ivan
Mensah
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
13
Шикула
Николас
88
Глинка
Марек
10
Branislav
Luptak
44
Загуменски
Тимотей
20
Веселовски
Доминик
29
Малец
Томаш
11
Рымаренко
Мартин
1
Шипош
Давид
5
Jakub
Jakubko
20
Кривак
Ян
24
Кружляк
Доминик
19
Фабиш
Лукаш
21
Магда
Даниэль
17
Такач
Далибор
8
Галлович
Давид
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
7
Ниархос
Иоаннис
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3
Кошице
3-4-1-2

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Кошице

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

31 матч

45.2%
19.4%
35.4%
14 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:4
ТМК
4:1
ВЛ
3:1
С
2:1
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:0
CL
3:1
CL
4:0
CL
2:1
CL
4:1
CL
1:1
CL
2:2
К
1:0
К
0:2
CL
0:5
CL
0:0
CL
0:0
CL
0:0
CL
0:1
CL
3:0
CL
1:3

Голы

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.63
1.53

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.27
0.81

Среднее время на гол

71
110

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.45
1.16

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

62
77

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малец Томаш 3 0.33
Рымаренко Мартин 3 (2) 0.33
Годал Борис 1 0.11
Веселовски Доминик 1 0.11
Слебодник Тибор 1 0.11
Загуменски Тимотей 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Бренкус Адам 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 6 (2) 0.67
Ниархос Иоаннис 3 0.33
Галлович Давид 1 0.11
Фашко Михал 0 0
Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Branislav Luptak 3 0
Бренкус Адам 3 0
Lubomir Willweber 2 0
Рымаренко Мартин 2 0
Marek Bazik 1 0
Глинка Марек 1 0
Загуменски Тимотей 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Веселовски Доминик 1 0
Шикула Николас 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Ivan Mensah 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 4 1
Галлович Давид 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Жигмунд Марек 2 0
Ниархос Иоаннис 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Gergely Geri 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Кошице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кошице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
6
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
20%
3
38%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1
Кошице
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0
Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Кошице - Злате Моравце 0:2 Тренчин - Кошице 1:2

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Кошице

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 0 1 17 - 11 21
2.
Жилина
 7 5 2 0 17 - 5 17
3.
ДАК
 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Ружомберок
 7 3 3 1 10 - 8 12
5.
Спартак Трнава
 7 2 5 0 6 - 4 11
6.
Комарно
 7 3 0 4 9 - 14 9
7.
Железярне Подбрезова
 1:1 8 2 3 3 13 - 9 9
8.
Кошице
 2:1 9 2 3 4 10 - 11 9
9.
Дукла Банска-Бистрица
 1:2 9 1 4 4 9 - 13 7
10.
Тренчин
 1:1 9 1 4 4 8 - 14 7
11.
Михаловце
 9 1 4 4 10 - 18 7
12.
Скалица
 7 0 3 4 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 4 3 0 1 5 - 7 9
3.
Железярне Подбрезова
 1:1 4 2 2 0 12 - 3 8
4.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Тренчин
 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Кошице
 2:1 5 1 2 2 7 - 6 5
8.
Дукла Банска-Бистрица
 1:2 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
11.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Михаловце
 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Кошице
 2:1 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Дукла Банска-Бистрица
 1:2 4 0 3 1 4 - 5 3
10.
Тренчин
 1:1 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 1:1 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6
ДАК Труса Матей 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Слован Братислава Стрелец Давид 4
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Михаловце Тарадуда Денис 4
Скалица Martin Masik 4
ДАК Байо Махмуду 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Ниархос Иоаннис бьет в цель!
  • 40'
    Branislav Luptak получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Г О О О О Л - Рымаренко Мартин из команды Дукла Банска-Бистрица забивает с точки!
  • 32'
    УДАЛЕНИЕ! - Филип Якубко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 31'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Г О О О О Л - Ниархос Иоаннис бьет в цель!
  • 22'
    Кривак Ян получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Дукла Банска-Бистрица.
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