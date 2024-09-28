  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 28.
Палмейрас Сан-Паулу
1:0
Второй тайм: 54'
Атлетико Минейро
0'
25' Желтая карточка
Фабиньо Энрике
26' Желтая карточка
Rubens
45' Желтая карточка
Igor Gomes
1:0
45' Пенальти
Вейга Рафаэль
45' Желтая карточка
Мурило Серкейра

Ход матча

25'
Фабиньо Энрике
 
26'
 
Rubens
45'
 
Igor Gomes
45'
Вейга Рафаэль
1:0
45'
Мурило Серкейра
 
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Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Атлетико Минейро
1.82
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7.00
7.00
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Все Коэффициенты
21
Вевертон
Перейра
4
Гиай
Агустин
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
16
Caio
Paulista
5
Морено
Анибал
35
Фабиньо
Энрике
18
José
Maurisio3
23
Вейга
Рафаэль
9
Андерсон
Фелипе
42
Лопес
Хосе
Мануэль
22
Эверсон
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
44
Rubens
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
6
Скарпа
Густаво
7
Халк
Живанилдо
9
Дейверсон
Силва
Палмейрас Сан-Паулу
4-4-2
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

39 матчей

28.2%
38.5%
33.3%
11 побед 15 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.9%
51.3%
30.8%
7 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.2%
46.2%
25.6%
11 побед 18 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:4
СA
0:2
КЛ
0:0
КЛ
0:1
СA
1:1
СA
0:1
КЛ
0:0
КЛ
2:2
СA
0:0
СA
2:2
КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.11
1.05

Среднее время на гол

81
85

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.24
1.06

Среднее время на гол

72
85

Всего голов

46
41

Голов в среднем за матч

1.18
1.05

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

76
85

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстеван 9 (2) 0.32
Лопес Хосе Мануэль 9 0.32
Рони III 4 0.14
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.14
Андерсон Фелипе 2 0.07
Лазаро 2 0.07
José Maurisio3 2 0.07
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.07
Риос Ричард 1 0.04
Гомес Густаво 1 (1) 0.04
Морено Анибал 1 0.04
Фабиньо Энрике 1 0.04
Майке Роша 1 0.04
Мурило Серкейра 1 0.04
Менино Габриэль 1 0.04
Луиджи 1 0.04
Витор Нуньеш 1 0.04
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 8 (3) 0.31
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.23
Варгас Эдуардо 5 0.19
Скарпа Густаво 4 (2) 0.15
Carlos Amaral 3 0.12
Brahian Palacios 2 (1) 0.08
Сарачо Федерико 2 0.08
Igor Gomes 1 (1) 0.04
Дейверсон Силва 1 0.04
Арана Гильерме 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Мурило Серкейра 5 1
Абел Феррейра 6 0
Гомес Густаво 6 0
Рафаэл Жозе 6 0
Морено Анибал 5 0
Менино Габриэль 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Майке Роша 3 0
Эндрик II 3 0
Риос Ричард 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Роша Маркос 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстеван 2 0
Витор Нуньеш 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 7 1
Батталья Родриго 5 2
Эверсон 5 0
Халк Живанилдо 3 1
Паулиньо Жозе 3 1
Ромуло 3 1
Лянко Войнович 3 1
Igor Rabello 3 1
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Igor Gomes 4 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Милито Габриэль 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Rubens 2 0
Brahian Palacios 2 0
Бернард Дуарте 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Атлетико Минейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

1
6
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

16
17
Палмейрас Сан-Паулу
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Атлетико Минейро
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
4
15%
1
6%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
10
37%
1
6%
46-60
1
4%
3
19%
61-75
5
19%
7
44%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
3
30%
3
16%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
1
6%
7
37%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
5
31%
3
16%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
4
40%
3
18%
61-75
1
10%
2
12%
76-90

Забито

43
35
16 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
5
12%
3
9%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
5
12%
9
26%
31-45
12
28%
4
11%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
10
23%
10
29%
76-90

Пропущено

20
36
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
3
15%
5
14%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
3
15%
6
17%
31-45
5
25%
6
17%
46-60
6
30%
7
19%
61-75
2
10%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Точный счет

2:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
3:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
0
8 раз 30%
1
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
10
4
1.5
6
7
4
10
2.5
2
11
2
12
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
6
6
1
12
2.5
2
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
19
6
15
12
1.5
12
13
5
22
2.5
4
21
3
24
3.5
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 27 17 5 5 46 - 25 56
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 28 17 5 6 45 - 19 56
3.
Форталеза Сеара
 27 15 7 5 36 - 26 52
4.
Фламенго
 26 13 6 7 42 - 32 45
5.
Сан-Паулу
 27 13 5 9 35 - 29 44
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 26 11 9 6 32 - 23 42
7.
Крузейро
 27 12 6 9 34 - 27 42
8.
Байя
 27 12 6 9 38 - 31 42
9.
Атлетико Минейро
 0:1 26 9 9 8 35 - 37 36
10.
Васко да Гама
 26 10 5 11 30 - 36 35
11.
Ред Булл Брагантино
 27 8 8 11 33 - 37 32
12.
Жувентуде
 27 8 8 11 31 - 37 32
13.
Крисьюма
 27 8 8 11 34 - 41 32
14.
Атлетико Паранаэнсе
 25 8 7 10 27 - 29 31
15.
Гремио
 26 9 4 13 29 - 34 31
16.
Витория
 27 8 4 15 29 - 39 28
17.
Коринтианс
 27 6 10 11 26 - 33 28
18.
Флуминенсе
 26 7 6 13 21 - 29 27
19.
Куяба
 26 5 8 13 23 - 38 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 27 4 6 17 21 - 45 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 14 11 3 0 24 - 7 36
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 15 11 1 3 29 - 9 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 14 9 2 3 20 - 12 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
10.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 4 2 17 - 11 22
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Атлетико Минейро
 0:1 13 5 5 3 19 - 17 20
14.
Гремио
 14 6 1 7 16 - 18 19
15.
Крисьюма
 14 4 7 3 17 - 18 19
16.
Флуминенсе
 13 4 5 4 13 - 12 17
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 4 5 12 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 0:1 13 4 4 5 16 - 20 16
7.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Крисьюма
 13 4 1 8 17 - 23 13
10.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
11.
Крузейро
 14 3 4 7 11 - 18 13
12.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
13.
Куяба
 12 3 3 6 12 - 22 12
14.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 14 2 3 9 10 - 23 9
18.
Ред Булл Брагантино
 14 1 5 8 13 - 22 8
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 (3)
Байя Стум Эвералдо 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Marcos Ze 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Атлетико Минейро
1.82
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7.00
7.00
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Атлетико Минейро
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