Тур: 28.
1:0
Второй тайм: 54'
0'
25' Желтая карточкаФабиньо Энрике
26' Желтая карточкаRubens
45' Желтая карточкаIgor Gomes
1:0
45' ПенальтиВейга Рафаэль
45' Желтая карточкаМурило Серкейра
Ход матча
25'
26'
45'
45'
1:0
45'
22
Эверсон
44
Rubens
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
17 ЛазароНападающий
-
-
-
7 Дуду
-
34 Kaiky Naves
-
40 _Figueiredo
-
44 Витор Нуньеш
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
47 РомулоНападающий
-
40 Victinho
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
39 матчей
28.2%
38.5%
33.3%
11 побед 15 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.9%
51.3%
30.8%
7 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.2%
46.2%
25.6%
11 побед 18 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.11
1.05
Среднее время на гол
81
85
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.24
1.06
Среднее время на гол
72
85
Всего голов
46
41
Голов в среднем за матч
1.18
1.05
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
76
85
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстеван
|9 (2)
|0.32
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0.32
|Рони III
|4
|0.14
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|0.14
|Андерсон Фелипе
|2
|0.07
|Лазаро
|2
|0.07
|José Maurisio3
|2
|0.07
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.07
|Риос Ричард
|1
|0.04
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.04
|Морено Анибал
|1
|0.04
|Фабиньо Энрике
|1
|0.04
|Майке Роша
|1
|0.04
|Мурило Серкейра
|1
|0.04
|Менино Габриэль
|1
|0.04
|Луиджи
|1
|0.04
|Витор Нуньеш
|1
|0.04
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|8 (3)
|0.31
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.23
|Варгас Эдуардо
|5
|0.19
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.15
|Carlos Amaral
|3
|0.12
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.08
|Сарачо Федерико
|2
|0.08
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.04
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|Арана Гильерме
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Мурило Серкейра
|5
|1
|Абел Феррейра
|6
|0
|Гомес Густаво
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|6
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Риос Ричард
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Роша Маркос
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстеван
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Эверсон
|5
|0
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Лянко Войнович
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Brahian Palacios
|2
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Атлетико Минейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
1
6
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
16
17
Палмейрас Сан-Паулу
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Атлетико Минейро
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
27
16
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
4
15%
1
6%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
10
37%
1
6%
46-60
1
4%
3
19%
61-75
5
19%
7
44%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
10%
3
16%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
3
30%
3
16%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
1
10%
4
21%
76-90
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
6%
2
11%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
1
6%
7
37%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
5
31%
3
16%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
20%
2
12%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
4
40%
3
18%
61-75
1
10%
2
12%
76-90
Забито
43
35
16 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
5
12%
3
9%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
5
12%
9
26%
31-45
12
28%
4
11%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
10
23%
10
29%
76-90
Пропущено
20
36
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
3
15%
5
14%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
3
15%
6
17%
31-45
5
25%
6
17%
46-60
6
30%
7
19%
61-75
2
10%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0
Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Точный счет
2:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
3:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
0
8 раз 30%
1
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
104
67
410
211
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
58
66
112
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
196
1512
1213
522
421
324
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|5
|5
|46 - 25
|56
|2.
|1:0
|28
|17
|5
|6
|45 - 19
|56
|3.
|27
|15
|7
|5
|36 - 26
|52
|4.
|26
|13
|6
|7
|42 - 32
|45
|5.
|27
|13
|5
|9
|35 - 29
|44
|6.
|26
|11
|9
|6
|32 - 23
|42
|7.
|27
|12
|6
|9
|34 - 27
|42
|8.
|27
|12
|6
|9
|38 - 31
|42
|9.
|0:1
|26
|9
|9
|8
|35 - 37
|36
|10.
|26
|10
|5
|11
|30 - 36
|35
|11.
|27
|8
|8
|11
|33 - 37
|32
|12.
|27
|8
|8
|11
|31 - 37
|32
|13.
|27
|8
|8
|11
|34 - 41
|32
|14.
|25
|8
|7
|10
|27 - 29
|31
|15.
|26
|9
|4
|13
|29 - 34
|31
|16.
|27
|8
|4
|15
|29 - 39
|28
|17.
|27
|6
|10
|11
|26 - 33
|28
|18.
|26
|7
|6
|13
|21 - 29
|27
|19.
|26
|5
|8
|13
|23 - 38
|23
|20.
|27
|4
|6
|17
|21 - 45
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|24 - 7
|36
|2.
|1:0
|15
|11
|1
|3
|29 - 9
|34
|3.
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|4.
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|5.
|13
|9
|2
|2
|20 - 7
|29
|6.
|14
|9
|2
|3
|20 - 12
|29
|7.
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|10.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|11.
|12
|6
|4
|2
|17 - 11
|22
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|0:1
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|14.
|14
|6
|1
|7
|16 - 18
|19
|15.
|14
|4
|7
|3
|17 - 18
|19
|16.
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|6.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|16 - 20
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|4
|1
|8
|17 - 23
|13
|10.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|13
|3
|2
|8
|10 - 18
|11
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|10 - 23
|9
|18.
|14
|1
|5
|8
|13 - 22
|8
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8 (3)
|Байя
|Стум Эвералдо
|8 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 8