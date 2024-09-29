Тур: 7. Стадион: Олимпиаштадион.
0:2
Первый тайм: 42'
0'
0:1
3' ПенальтиSemih Sahin
17' Желтая карточкаДардаи Мартон
22' Желтая карточкаNicolas Kristof
0:2
30' ГолLuca Pascal Schnellbacher
36' Желтая карточкаБаум Элиас
Ход матча
3'
0:1
17'
22'
30'
36'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
10
Маза
Ибрагим
18
Шулер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Boris Lum
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Paul Stock
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Герта
Эльвeрсберг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
4.5
1.5
Среднее время на гол
20
60
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|2
|0.29
|Шерхант Дерри
|2
|0.29
|Кенни Джонджо
|1
|0.14
|Кюизанс Микаэль
|1
|0.14
|Маза Ибрагим
|1
|0.14
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.14
|Дардаи Палко
|1
|0.14
|Демме Диего
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|4
|0.57
|Luca Pascal Schnellbacher
|3
|0.43
|Герезгихер Филимон
|1
|0.14
|Semih Sahin
|1 (1)
|0.14
|Frederik Schmahl
|1
|0.14
|Robin Fellhauer
|0
|0
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Клеменс Паскаль
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Дардаи Мартон
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Feil
|2
|0
|Semih Sahin
|2
|0
|Nicolas Kristof
|2
|0
|Сикингер Карло
|1
|0
|Robin Fellhauer
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Дамар Мухаммед
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Результаты матчей
Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Герта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
6
Герта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0
Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0
Результаты матчей
Герта
Эльвeрсберг
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Герта
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 7
|15
|3.
|2:3
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|16 - 8
|12
|6.
|3:2
|7
|3
|2
|2
|17 - 11
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|8.
|0:2
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|14 - 17
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|1 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|2:3
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3:2
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|3:2
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|2:3
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|4
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|4