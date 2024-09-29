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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Герта
0:2
Первый тайм: 42'
Эльвeрсберг
0'
0:1
3' Пенальти
Semih Sahin
17' Желтая карточка
Дардаи Мартон
22' Желтая карточка
Nicolas Kristof
0:2
30' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
36' Желтая карточка
Баум Элиас

Ход матча

3'
0:1
Semih Sahin
17'
Дардаи Мартон
 
22'
 
Nicolas Kristof
30'
0:2
Luca Pascal Schnellbacher
36'
 
Баум Элиас

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Эльвeрсберг
1.80
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4.40
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4.40
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Все Коэффициенты
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
27
Кюизанс
Микаэль
6
Демме
Диего
10
Маза
Ибрагим
24
Торстейнссон
Йон
18
Шулер
Лука
39
Шерхант
Дерри
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
25
Петков
Лукас
6
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
30
Дамар
Мухаммед
10
Асллани
Фисник
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Герта
4-3-3
Эльвeрсберг
4-4-2

История личных встреч

Герта
Эльвeрсберг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
4:2
Б2
5:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

4.5
1.5

Среднее время на гол

20
60

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 2 0.29
Шерхант Дерри 2 0.29
Кенни Джонджо 1 0.14
Кюизанс Микаэль 1 0.14
Маза Ибрагим 1 0.14
Нидерлехнер Флориан 1 0.14
Дардаи Палко 1 0.14
Демме Диего 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 4 0.57
Luca Pascal Schnellbacher 3 0.43
Герезгихер Филимон 1 0.14
Semih Sahin 1 (1) 0.14
Frederik Schmahl 1 0.14
Robin Fellhauer 0 0
Maurice Neubauer 0 0
Manuel Feil 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 4 0
Гехтер Линус 2 0
Клеменс Паскаль 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Дардаи Мартон 1 0
Шулер Лука 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Маза Ибрагим 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Feil 2 0
Semih Sahin 2 0
Nicolas Kristof 2 0
Сикингер Карло 1 0
Robin Fellhauer 1 0
Асллани Фисник 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Дамар Мухаммед 1 0
Герезгихер Филимон 1 0

Результаты матчей

Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Герта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
6
Герта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0
Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0

Результаты матчей

Герта
Эльвeрсберг

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Герта
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Карлсруэ
 2:3 7 4 2 1 14 - 10 14
4.
Падерборн
 7 3 4 0 13 - 9 13
5.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
6.
Кёльн
 3:2 7 3 2 2 17 - 11 11
7.
Ганновер 96
 0:0 7 3 2 2 7 - 4 11
8.
Герта
 0:2 7 3 1 3 10 - 10 10
9.
Эльвeрсберг
 2:0 7 2 3 2 11 - 8 9
10.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
11.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
12.
Нюрнберг
 0:0 7 2 2 3 8 - 12 8
13.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 2 4 9 - 13 5
16.
Дармштадт
 7 1 2 4 9 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Карлсруэ
 2:3 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Кёльн
 3:2 4 2 0 2 10 - 6 6
6.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Эльвeрсберг
 2:0 3 1 1 1 7 - 5 4
9.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Нюрнберг
 0:0 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 0:2 4 1 0 3 3 - 6 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 0:2 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Кёльн
 3:2 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Эльвeрсберг
 2:0 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Карлсруэ
 2:3 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Нюрнберг
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
16.
Ганновер 96
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Дармштадт Лидберг Исак 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Эльвeрсберг
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