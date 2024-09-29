Тур: 7. Стадион: Олимпиаштадион.
1:4
Конец матча
0'
0:1
4' ПенальтиSemih Sahin
17' Желтая карточкаДардаи Мартон
21' Желтая карточкаNicolas Kristof
0:2
30' ГолLuca Pascal Schnellbacher
35' Желтая карточкаБаум Элиас
42' Желтая карточкаRobin Fellhauer
0:3
52' ГолДамар Мухаммед
57' Желтая карточкаLukas Pinckert
1:3
60' ГолКюизанс Микаэль
1:4
65' ПенальтиSemih Sahin
69' Желтая карточкаСикингер Карло
74' Желтая карточкаКлеменс Паскаль
90' Желтая карточкаBoris Lum
90'+5
Ход матча
4'
0:1
17'
21'
30'
35'
42'
52'
0:3
57'
60'
1:3
65'
1:4
69'
74'
85'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 9
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
443 Количество передач 267
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 Победит «Герта»
-
10
Маза
Ибрагим
18
Шулер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Boris Lum
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Paul Stock
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Герта
Эльвeрсберг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
4.5
1.5
Среднее время на гол
20
60
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.29
|Шулер Лука
|2
|0.29
|Шерхант Дерри
|2
|0.29
|Кенни Джонджо
|1
|0.14
|Маза Ибрагим
|1
|0.14
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.14
|Дардаи Палко
|1
|0.14
|Демме Диего
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|4
|0.57
|Luca Pascal Schnellbacher
|4
|0.57
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.29
|Герезгихер Филимон
|1
|0.14
|Frederik Schmahl
|1
|0.14
|Дамар Мухаммед
|1
|0.14
|Robin Fellhauer
|0
|0
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|3
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Дардаи Мартон
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
|Boris Lum
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Semih Sahin
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Lukas Pinckert
|2
|0
|Nicolas Kristof
|2
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Дамар Мухаммед
|1
|0
|Баум Элиас
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Результаты матчей
Герта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Герта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
6
Герта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
10
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0
Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0
Результаты матчей
Герта
Эльвeрсберг
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Герта
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
43
16
25
16
25
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 3