  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Герта
1:4
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
0:1
4' Пенальти
Semih Sahin
17' Желтая карточка
Дардаи Мартон
21' Желтая карточка
Nicolas Kristof
0:2
30' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
35' Желтая карточка
Баум Элиас
42' Желтая карточка
Robin Fellhauer
0:3
52' Гол
Дамар Мухаммед
57' Желтая карточка
Lukas Pinckert
1:3
60' Гол
Кюизанс Микаэль
1:4
65' Пенальти
Semih Sahin
69' Желтая карточка
Сикингер Карло
74' Желтая карточка
Клеменс Паскаль
90' Желтая карточка
Boris Lum
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Semih Sahin
17'
Дардаи Мартон
 
21'
 
Nicolas Kristof
30'
0:2
Luca Pascal Schnellbacher
35'
 
Баум Элиас
42'
 
Robin Fellhauer
46'
Клеменс Паскаль
Зефёйк Дейовайсио
 
52'
0:3
Дамар Мухаммед
(Асллани Фисник)
57'
 
Lukas Pinckert
60'
Кюизанс Микаэль
(Кенни Джонджо)
1:3
65'
1:4
Semih Sahin
68'
 
Сикингер Карло
Петков Лукас
68'
 
Frederik Schmahl
Дамар Мухаммед
68'
Сесса Кевин
Демме Диего
 
68'
Дардаи Палко
Шерхант Дерри
 
69'
 
Сикингер Карло
74'
Клеменс Паскаль
 
77'
 
Paul Stock
Luca Pascal Schnellbacher
77'
Нидерлехнер Флориан
Дардаи Мартон
 
85'
Boris Lum
Шулер Лука
 
90'
 
Manuel Feil
Баум Элиас
90'
 
Mohammad Mahmoud
Асллани Фисник
90'
Boris Lum
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 443 Количество передач 267
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
27
Кюизанс
Микаэль
6
Демме
Диего
10
Маза
Ибрагим
24
Торстейнссон
Йон
18
Шулер
Лука
39
Шерхант
Дерри
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
25
Петков
Лукас
6
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
30
Дамар
Мухаммед
10
Асллани
Фисник
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Герта
4-3-3
Эльвeрсберг
4-4-2

История личных встреч

Герта
Эльвeрсберг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
4:2
Б2
5:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

4.5
1.5

Среднее время на гол

20
60

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюизанс Микаэль 2 0.29
Шулер Лука 2 0.29
Шерхант Дерри 2 0.29
Кенни Джонджо 1 0.14
Маза Ибрагим 1 0.14
Нидерлехнер Флориан 1 0.14
Дардаи Палко 1 0.14
Демме Диего 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 4 0.57
Luca Pascal Schnellbacher 4 0.57
Semih Sahin 2 (2) 0.29
Герезгихер Филимон 1 0.14
Frederik Schmahl 1 0.14
Дамар Мухаммед 1 0.14
Robin Fellhauer 0 0
Maurice Neubauer 0 0
Manuel Feil 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 4 0
Клеменс Паскаль 3 0
Гехтер Линус 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Дардаи Мартон 1 0
Шулер Лука 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Маза Ибрагим 1 0
Boris Lum 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Semih Sahin 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Lukas Pinckert 2 0
Nicolas Kristof 2 0
Асллани Фисник 1 0
Дамар Мухаммед 1 0
Баум Элиас 1 0
Герезгихер Филимон 1 0

Результаты матчей

Герта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Герта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
6
Герта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

10
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0
Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0
Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0

Результаты матчей

Герта
Эльвeрсберг

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Герта
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Карлсруэ
 7 4 3 0 16 - 11 15
4.
Ганновер 96
 7 4 1 2 9 - 4 13
5.
Падерборн
 7 3 4 0 13 - 9 13
6.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
7.
Герта
 7 3 1 3 11 - 12 10
8.
Кёльн
 7 2 3 2 18 - 13 9
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 13 - 9 9
10.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
11.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
14.
Нюрнберг
 7 2 1 4 8 - 14 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 2 4 9 - 13 5
16.
Дармштадт
 7 1 2 4 9 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Кёльн
 4 1 1 2 11 - 8 4
9.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
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Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Дармштадт Лидберг Исак 5
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Нюрнберг Яндер Каспар 1 3
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