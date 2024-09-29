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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Кёльн
3:2
Первый тайм: 33'
Карлсруэ
0'
1:0
3' Гол
Вальдшмидт Лука
6' Желтая карточка
Бурнич Дженис
2:0
7' Гол
Доунс Дамион
3:0
15' Гол
Доунс Дамион
3:1
19' Гол
Ванитцек Марвин
3:2
27' Гол
Ванитцек Марвин

Ход матча

3'
Вальдшмидт Лука
1:0
6'
 
Бурнич Дженис
7'
Доунс Дамион
(Пакарада Леарт)
2:0
15'
Доунс Дамион
(Пакарада Леарт)
3:0
19'
3:1
Ванитцек Марвин
(Зивзивадзе Буду)
27'
3:2
Ванитцек Марвин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Карлсруэ
1.59
5.60
6.13
Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Julian
Pauli
17
Пакарада
Леарт
19
Лемперте
Тим
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
9
Вальдшмидт
Лука
42
Доунс
Дамион
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
22
Кобальд
Кристоф
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
Кёльн
4-4-2
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
Карлсруэ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:2
Б
0:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доунс Дамион 4 0.57
Майна Линтон 3 0.43
Лемперте Тим 2 0.29
Любичич Деян 2 0.29
Вальдшмидт Лука 2 0.29
Хюберс Тимо 2 0.29
Гусенбашич Денис 1 0.14
Мартель Эрик 1 0.14
Пакарада Леарт 0 0
Тилманн Ян 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 6 0.86
Хунцикер Андрин 2 0.29
Ванитцек Марвин 1 0.14
Шлойзенер Фабиан 1 0.14
Гюнтер Лассе 1 0.14
Йенсен Леон 1 0.14
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Julian Pauli 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Любичич Деян 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Лемперте Тим 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 4 0
Бурнич Дженис 3 0
Зивзивадзе Буду 2 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Ванитцек Марвин 1 0
Йенсен Леон 1 0
Байфус Марцель 1 0
Хунцикер Андрин 1 0

Результаты матчей

Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0
Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1

Результаты матчей

Кёльн
Карлсруэ

Точный счет

1:2
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
1
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Карлсруэ
 2:3 7 4 2 1 14 - 10 14
4.
Падерборн
 7 3 4 0 13 - 9 13
5.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
6.
Кёльн
 3:2 7 3 2 2 17 - 11 11
7.
Ганновер 96
 0:0 7 3 2 2 7 - 4 11
8.
Герта
 0:2 7 3 1 3 10 - 10 10
9.
Эльвeрсберг
 2:0 7 2 3 2 11 - 8 9
10.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
11.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
12.
Нюрнберг
 0:0 7 2 2 3 8 - 12 8
13.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
14.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 2 4 9 - 13 5
16.
Дармштадт
 7 1 2 4 9 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Карлсруэ
 2:3 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Кёльн
 3:2 4 2 0 2 10 - 6 6
6.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Эльвeрсберг
 2:0 3 1 1 1 7 - 5 4
9.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Нюрнберг
 0:0 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 0:2 4 1 0 3 3 - 6 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 0:2 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Кёльн
 3:2 3 1 2 0 7 - 5 5
7.
Эльвeрсберг
 2:0 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Карлсруэ
 2:3 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Нюрнберг
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
16.
Ганновер 96
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Дармштадт Лидберг Исак 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Фортуна Хоффманн Андре 4
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Карлсруэ
1.59
5.60
6.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кёльн 3:2 Карлсруэ онлайн

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