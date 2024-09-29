Тур: 7. Стадион: Рейн Энерги.
0'
1:0
3' ГолВальдшмидт Лука
6' Желтая карточкаБурнич Дженис
2:0
7' ГолДоунс Дамион
3:0
15' ГолДоунс Дамион
3:1
19' ГолВанитцек Марвин
3:2
27' ГолВанитцек Марвин
Ход матча
3'
1:0
7'
2:0
15'
3:0
19'
27'
3:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
24
Julian
Pauli
19
Лемперте
Тим
37
Майна
Линтон
42
Доунс
Дамион
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
-
19 Лемперте ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Enes Zengin
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Кёльн
Карлсруэ
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
90
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доунс Дамион
|4
|0.57
|Майна Линтон
|3
|0.43
|Лемперте Тим
|2
|0.29
|Любичич Деян
|2
|0.29
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.29
|Хюберс Тимо
|2
|0.29
|Гусенбашич Денис
|1
|0.14
|Мартель Эрик
|1
|0.14
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|6
|0.86
|Хунцикер Андрин
|2
|0.29
|Ванитцек Марвин
|1
|0.14
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.14
|Гюнтер Лассе
|1
|0.14
|Йенсен Леон
|1
|0.14
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Julian Pauli
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|4
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Зивзивадзе Буду
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Ванитцек Марвин
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Хунцикер Андрин
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
8
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0
Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1
Результаты матчей
Кёльн
Карлсруэ
Точный счет
1:2
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 7
|15
|3.
|2:3
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|16 - 8
|12
|6.
|3:2
|7
|3
|2
|2
|17 - 11
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|8.
|0:2
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|14 - 17
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|9 - 16
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|1 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|2:3
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3:2
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|9 - 9
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|3:2
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|2:3
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|4
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|4