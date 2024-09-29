Тур: 7. Стадион: Рейн Энерги.
0'
1:0
3' ГолВальдшмидт Лука
6' Желтая карточкаБурнич Дженис
2:0
7' ГолДоунс Дамион
3:0
15' ГолДоунс Дамион
3:1
19' ГолВанитцек Марвин
3:2
27' ГолВанитцек Марвин
4:2
45' ГолЛемперте Тим
45' Желтая карточкаВанитцек Марвин
4:3
52' ГолЙенсен Леон
4:4
55' ГолВанитцек Марвин
61' Желтая карточкаГюнтер Лассе
90'+6
Ход матча
3'
1:0
7'
2:0
15'
3:0
19'
27'
3:2
45'
4:2
45'
52'
4:3
55'
4:4
61'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 13
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
498 Количество передач 475
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
24
Julian
Pauli
19
Лемперте
Тим
37
Майна
Линтон
42
Доунс
Дамион
29
Гюнтер
Лассе
17
Рапп
Николай
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
-
19 Лемперте ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Enes Zengin
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Кёльн
Карлсруэ
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
90
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доунс Дамион
|4
|0.57
|Майна Линтон
|3
|0.43
|Лемперте Тим
|3
|0.43
|Любичич Деян
|2
|0.29
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.29
|Хюберс Тимо
|2
|0.29
|Гусенбашич Денис
|1
|0.14
|Мартель Эрик
|1
|0.14
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|6
|0.86
|Ванитцек Марвин
|4
|0.57
|Хунцикер Андрин
|2
|0.29
|Йенсен Леон
|2
|0.29
|Гюнтер Лассе
|1
|0.14
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.14
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Julian Pauli
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Лемперте Тим
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|4
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Зивзивадзе Буду
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Хунцикер Андрин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
6
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
8
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
4
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
5
71%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
5
31%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
5
45%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0
Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1
Результаты матчей
Кёльн
Карлсруэ
Точный счет
1:2
2 раза 50%
4:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
21
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
34
25
16
16
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 3