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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Кёльн
4:4
Конец матча
Карлсруэ
0'
1:0
3' Гол
Вальдшмидт Лука
6' Желтая карточка
Бурнич Дженис
2:0
7' Гол
Доунс Дамион
3:0
15' Гол
Доунс Дамион
3:1
19' Гол
Ванитцек Марвин
3:2
27' Гол
Ванитцек Марвин
4:2
45' Гол
Лемперте Тим
45' Желтая карточка
Ванитцек Марвин
4:3
52' Гол
Йенсен Леон
4:4
55' Гол
Ванитцек Марвин
61' Желтая карточка
Гюнтер Лассе
90'+6

Ход матча

3'
Вальдшмидт Лука
1:0
6'
 
Бурнич Дженис
7'
Доунс Дамион
(Пакарада Леарт)
2:0
15'
Доунс Дамион
(Пакарада Леарт)
3:0
19'
3:1
Ванитцек Марвин
(Зивзивадзе Буду)
27'
3:2
Ванитцек Марвин
45'
Лемперте Тим
(Пакарада Леарт)
4:2
45'
 
Ванитцек Марвин
52'
4:3
Йенсен Леон
(Ванитцек Марвин)
55'
4:4
Ванитцек Марвин
(Гюнтер Лассе)
56'
Карстенсен Расмус
Тилманн Ян
 
61'
 
Гюнтер Лассе
63'
Обуз Марвин
Доунс Дамион
 
71'
 
Херольд Дэвид
Гюнтер Лассе
75'
Тиггес Штеффен
Лемперте Тим
 
75'
Jaka Cuber Potocnik
Вальдшмидт Лука
 
79'
 
Пфайффер Лука
Зивзивадзе Буду
86'
 
Хессер Робин
Йенсен Леон
86'
 
Хунцикер Андрин
Шлойзенер Фабиан

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 13
  • 5 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 498 Количество передач 475
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Julian
Pauli
17
Пакарада
Леарт
19
Лемперте
Тим
6
Мартель
Эрик
8
Гусенбашич
Денис
37
Майна
Линтон
9
Вальдшмидт
Лука
42
Доунс
Дамион
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
22
Кобальд
Кристоф
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
24
Шлойзенер
Фабиан
Кёльн
4-4-2
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
Карлсруэ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:2
Б
0:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доунс Дамион 4 0.57
Майна Линтон 3 0.43
Лемперте Тим 3 0.43
Любичич Деян 2 0.29
Вальдшмидт Лука 2 0.29
Хюберс Тимо 2 0.29
Гусенбашич Денис 1 0.14
Мартель Эрик 1 0.14
Пакарада Леарт 0 0
Тилманн Ян 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 6 0.86
Ванитцек Марвин 4 0.57
Хунцикер Андрин 2 0.29
Йенсен Леон 2 0.29
Гюнтер Лассе 1 0.14
Шлойзенер Фабиан 1 0.14
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Julian Pauli 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Любичич Деян 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Лемперте Тим 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 4 0
Бурнич Дженис 3 0
Зивзивадзе Буду 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Йенсен Леон 1 0
Байфус Марцель 1 0
Хунцикер Андрин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0

Результаты матчей

Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Карлсруэ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
6
Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
4
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
5
71%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
5
31%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
5
45%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0
Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Шпортфройнде Зиген - Кёльн 0:6 Кёльн - Rheingold Poll 18:0 Хайденхайм - Кёльн 4:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Кёльн - Фрайбург 0:0 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Дармштадт 0:2 Бавария - Кёльн 2:0
Карлсруэ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1

Результаты матчей

Кёльн
Карлсруэ

Точный счет

1:2
2 раза 50%
4:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
1
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
6
1
3
4
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Карлсруэ
 7 4 3 0 16 - 11 15
4.
Ганновер 96
 7 4 1 2 9 - 4 13
5.
Падерборн
 7 3 4 0 13 - 9 13
6.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
7.
Герта
 7 3 1 3 11 - 12 10
8.
Кёльн
 7 2 3 2 18 - 13 9
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 13 - 9 9
10.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
11.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
14.
Нюрнберг
 7 2 1 4 8 - 14 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 2 4 9 - 13 5
16.
Дармштадт
 7 1 2 4 9 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Кёльн
 4 1 1 2 11 - 8 4
9.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Дармштадт Лидберг Исак 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Нюрнберг Яндер Каспар 1 3
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