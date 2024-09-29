Тур: 7. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
2:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаМуроя Сэй
45' Желтая карточкаКастроп Йенс
56' Желтая карточкаКристиансен Макс
69' Желтая карточкаЯндер Каспар
1:0
79' ПенальтиХальстенберг Марсель
2:0
80' ГолMonju Momuluh
90'+6
Ход матча
39'
45'
56'
69'
79'
80'
2:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
465 Количество передач 428
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
31
Кнохе
Робин
33
Сидел
Ник
17
Кастроп
Йенс
20
Яндер
Каспар
10
Юстван
Юлиан
30
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
33 Сидел НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
20 Яндер КаспарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Шевчик МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
История личных встреч
Ганновер 96
Нюрнберг
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.85
1.58
Среднее время на гол
48
56
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.17
1.38
Среднее время на гол
77
65
Всего голов
38
37
Голов в среднем за матч
1.52
1.48
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
60
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Monju Momuluh
|2
|0.29
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.14
|Кристиансен Макс
|1
|0.14
|Дем Янник
|1
|0.14
|Ли Хен-Чжу
|1
|0.14
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.14
|Нганкам Жессик
|1 (1)
|0.14
|Нильсен Ховард
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пик Флориан
|1
|0.14
|Окунуки Кандзи
|1
|0.14
|Шлаймер Лукас
|1
|0.14
|Шевчик Михал
|1
|0.14
|Яндер Каспар
|1
|0.14
|Цимас Стефанос
|1
|0.14
|Rafael Lubach
|1
|0.14
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.14
|Валентини Энрико
|0
|0
|Юстван Юлиан
|0
|0
|Кастроп Йенс
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Найт Джош
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Нойман Фил
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Кунце Фабиан
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Яндер Каспар
|3
|1
|Флик Флориан
|3
|0
|Цимас Стефанос
|0
|1
|Серра Янни
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
3
Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
0
3
Ганновер 96
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Нюрнберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4
Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2
Результаты матчей
Ганновер 96
Нюрнберг
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
34
16
16
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|5
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 3