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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Ганновер 96
2:0
Конец матча
Нюрнберг
0'
39' Желтая карточка
Муроя Сэй
45' Желтая карточка
Кастроп Йенс
56' Желтая карточка
Кристиансен Макс
69' Желтая карточка
Яндер Каспар
1:0
79' Пенальти
Хальстенберг Марсель
2:0
80' Гол
Monju Momuluh
90'+6

Ход матча

39'
Муроя Сэй
 
45'
 
Кастроп Йенс
46'
Нильсен Ховард
Nicolo Tresoldi
 
56'
Кристиансен Макс
 
59'
 
Rafael Lubach
Шлаймер Лукас
60'
Фогльзаммер Андреас
Нганкам Жессик
 
60'
Monju Momuluh
Рохельт Янник
 
69'
 
Яндер Каспар
75'
 
Серра Янни
Эмрели Махир
75'
Кунце Фабиан
Enzo Leopold
 
79'
Хальстенберг Марсель
1:0
80'
Monju Momuluh
(Кунце Фабиан)
2:0
85'
Дем Янник
Муроя Сэй
 
89'
 
Berkay Yilmaz
Данило Соарес
89'
 
Пик Флориан
Вилладсен Оливер

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 465 Количество передач 428
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
17
Вдовик
Бартломей
11
Ли
Хен-Чжу
8
Enzo
Leopold
13
Кристиансен
Макс
10
Рохельт
Янник
7
Нганкам
Жессик
9
Nicolo
Tresoldi
1
Рейхерт
Ян
2
Вилладсен
Оливер
31
Кнохе
Робин
33
Сидел
Ник
3
Данило
Соарес
36
Шлаймер
Лукас
17
Кастроп
Йенс
20
Яндер
Каспар
44
Карафиат
Ондржей
10
Юстван
Юлиан
30
Эмрели
Махир
Ганновер 96
4-4-2
Нюрнберг
4-5-1

История личных встреч

Ганновер 96
Нюрнберг

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
0:3
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
2:5
Б2
0:3
Б2
0:4
Б
2:0
Б
2:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б
0:2
Б
3:3
Б
2:2
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:1

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.85
1.58

Среднее время на гол

48
56

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.17
1.38

Среднее время на гол

77
65

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.52
1.48

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
60

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Monju Momuluh 2 0.29
Nicolo Tresoldi 1 0.14
Кристиансен Макс 1 0.14
Дем Янник 1 0.14
Ли Хен-Чжу 1 0.14
Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.14
Нганкам Жессик 1 (1) 0.14
Нильсен Ховард 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Вдовик Бартломей 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пик Флориан 1 0.14
Окунуки Кандзи 1 0.14
Шлаймер Лукас 1 0.14
Шевчик Михал 1 0.14
Яндер Каспар 1 0.14
Цимас Стефанос 1 0.14
Rafael Lubach 1 0.14
Думан Тайлан 1 (1) 0.14
Валентини Энрико 0 0
Юстван Юлиан 0 0
Кастроп Йенс 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Макс 3 0
Нганкам Жессик 3 0
Найт Джош 2 0
Муроя Сэй 2 0
Нойман Фил 2 0
Стефан Леитл 1 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Дем Янник 1 0
Кунце Фабиан 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Enzo Leopold 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Яндер Каспар 3 1
Флик Флориан 3 0
Цимас Стефанос 0 1
Серра Янни 1 0
Думан Тайлан 1 0
Данило Соарес 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Шевчик Михал 1 0
Эмрели Махир 1 0
Ельч Финн 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3
Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

0
3
Ганновер 96
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Нюрнберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4
Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2

Результаты матчей

Ганновер 96
Нюрнберг

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Магдебург
 7 4 3 0 15 - 7 15
3.
Карлсруэ
 7 4 3 0 16 - 11 15
4.
Ганновер 96
 7 4 1 2 9 - 4 13
5.
Падерборн
 7 3 4 0 13 - 9 13
6.
Гамбург
 7 3 3 1 16 - 8 12
7.
Герта
 7 3 1 3 11 - 12 10
8.
Кёльн
 7 2 3 2 18 - 13 9
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 13 - 9 9
10.
Гройтер Фюрт
 7 2 3 2 11 - 8 9
11.
Кайзерслаутерн
 7 2 3 2 11 - 12 9
12.
Ульм 1846
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Шальке 04
 7 2 1 4 14 - 17 7
14.
Нюрнберг
 7 2 1 4 8 - 14 7
15.
Пройссен Мюнстер
 7 1 2 4 9 - 13 5
16.
Дармштадт
 7 1 2 4 9 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 1 1 5 7 - 19 4
18.
Ян
 7 1 1 5 1 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
4.
Падерборн
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Фортуна
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 7 - 5 4
8.
Кёльн
 4 1 1 2 11 - 8 4
9.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
10.
Шальке 04
 3 1 0 2 9 - 9 3
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Магдебург
 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
9.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Ульм 1846
 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Пройссен Мюнстер
 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Дармштадт
 3 1 0 2 6 - 10 3
16.
Ганновер 96
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 5
Дармштадт Лидберг Исак 5
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Нюрнберг Яндер Каспар 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Кастроп Йенс получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Муроя Сэй получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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