Тур: 6. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Аурелиано Джанлука
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Васкес
Дэвис
21
Вити
Маттиа
43
Де
Хеа
Давид
21
Госенс
Робин
20
Кин
Мойзе
- Основной состав
-
23 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Фиорентина
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.38
Среднее время на гол
67
65
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.18
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
72
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|2 (1)
|0.33
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.33
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.17
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Анджорин Фаустино
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кин Мойзе
|2
|0.33
|Гудмундссон Альберт
|2 (2)
|0.33
|Госенс Робин
|1
|0.17
|Бираги Кристиано
|1
|0.17
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.17
|Адли Ясин
|0
|0
|Раньери Лука
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Понграчич Марин
|1
|1
|Додо Домилсон
|2
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
|Ричардсон Амир
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Эмполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Эмполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1
Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2
Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1
Результаты матчей
Эмполи
Фиорентина
Точный счет
0:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 11
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4 (1)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
|Верона
|Суслов Томаш
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Фиорентина
Исход игры
Эмполи
10.8% (12)
Ничья
36.9% (41)
Фиорентина
52.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
46.85% (52)
Меньше
53.15% (59)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
36% (40)
1:1 Ничья
33.3% (37)
0:1 Фиорентина
12.6% (14)
2:1 Эмполи
8.1% (9)
0:2 Фиорентина
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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