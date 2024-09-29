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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Эмполи
0:0
Перерыв
Фиорентина
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 111
Эмполи 10.8% (12)
X 36.9% (41)
Фиорентина 52.3% (58)
Все прогнозы
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Эмполи
Ничья
Фиорентина
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23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
8
Анджорин
Фаустино
5
Грасси
Альберто
6
Хендерсон
Лиам
3
Пеццелла
Джузеппе
29
Коломбо
Лоренцо
99
Эспозито
Себастьяно
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
4
Бове
Эдоардо
32
Катальди
Данило
23
Кольпани
Андреа
10
Гудмундссон
Альберт
99
Куаме
Кристиан
20
Кин
Мойзе
Эмполи
3-5-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Эмполи
Фиорентина

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
1:1
К
2:1
К
1:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.38

Среднее время на гол

67
65

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.18
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
72

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.33
Гьяси Эммануэль 2 0.33
Эспозито Себастьяно 1 0.17
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 2 0.33
Гудмундссон Альберт 2 (2) 0.33
Госенс Робин 1 0.17
Бираги Кристиано 1 0.17
Мартинес Куарта Лукас 1 0.17
Адли Ясин 0 0
Раньери Лука 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Лиам 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Мале Юссеф 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Какаче Либерато 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Понграчич Марин 1 1
Додо Домилсон 2 0
Бираги Кристиано 1 0
Госенс Робин 1 0
Бове Эдоардо 1 0
Ричардсон Амир 1 0

Результаты матчей

Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Эмполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Эмполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1
Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2
Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1

Результаты матчей

Эмполи
Фиорентина

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Эмполи
 0:0 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
10.
Комо
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Фиорентина
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
14.
Верона
 Заявка 6 2 0 4 10 - 11 6
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
18.
Венеция
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Фиорентина
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
13.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 0:0 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Фиорентина
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
19.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Верона Суслов Томаш 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
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  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Эмполи: 37%, Фиорентина: 63%.
  • 46'
    Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Удар от ворот произведет Эмполи
  • 45'
    Контроль мяча: Эмполи: 37%, Фиорентина: 63%.
  • 45'
    Фаустино Анджорин успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Куаме Кристиан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
    • 40'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 40'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Эмполи: 38%, Фиорентина: 62%.
    • 39'
      Куаме Кристиан из команды Фиорентина заходит слишком далеко, он валит Гогличидзе Саба.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 111
    Эмполи 10.8% (12)
    X 36.9% (41)
    Фиорентина 52.3% (58)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Фиорентина
    3.80
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    3.30
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Фиорентина

    Исход игры
    Эмполи
    10.8% (12)
    Ничья
    36.9% (41)
    Фиорентина
    52.3% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    36% (40)
    1:1 Ничья
    33.3% (37)
    0:1 Фиорентина
    12.6% (14)
    2:1 Эмполи
    8.1% (9)
    0:2 Фиорентина
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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