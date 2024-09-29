Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фаустино Анджорин не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Эмполи

45' Фаустино Анджорин успешно блокирует удар.

45' Гудмундссон Альберт пробил со штрафного прямо в стенку

43' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

40' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Фиорентина

38' Коломбо Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Кольпани Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Эмполи

33' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Эспозито Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Эмполи

31' Додо Домилсон из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Фиорентина

28' Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Эмполи

21' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Эмполи

19' Кин Мойзе не смог попасть в створ ударом издали

19' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Пеццелла Джузеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Эмполи

11' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Кольпани Андреа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Фиорентина

4' О, нет. Из многообещающей позиции Исмайли Ардиан из команды Эмполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

4' Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Фаустино Анджорин из команды Эмполи разыграл угловой с левого угла.

2' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эмполи начинает с центра поля