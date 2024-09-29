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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Эмполи
0:0
Конец матча
Фиорентина
0'
90' Желтая карточка
Комуццо Пьетро
90'+5

Ход матча

58'
Сольбаккен Ола
Коломбо Лоренцо
 
71'
 
Бельтран Лукас
Гудмундссон Альберт
71'
 
Иконе Жонатан
Кольпани Андреа
71'
 
Адли Ясин
Катальди Данило
75'
Эконг Эммануэль
Хендерсон Лиам
 
76'
Пеллегри Пьетро
Эспозито Себастьяно
 
81'
 
Соттиль Риккардо
Куаме Кристиан
85'
Хаас Николас
Анджорин Фаустино
 
88'
 
Паризи Фабьяно
Госенс Робин
90'
 
Комуццо Пьетро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 311 Количество передач 534
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Эмполи 10.8% (12)
X 36.9% (41)
Фиорентина 52.3% (58)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
5
Грасси
Альберто
11
Гьяси
Эммануэль
8
Анджорин
Фаустино
6
Хендерсон
Лиам
3
Пеццелла
Джузеппе
99
Эспозито
Себастьяно
29
Коломбо
Лоренцо
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
4
Бове
Эдоардо
32
Катальди
Данило
23
Кольпани
Андреа
10
Гудмундссон
Альберт
99
Куаме
Кристиан
20
Кин
Мойзе
Эмполи
3-1-4-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Эмполи
Фиорентина

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
1:1
К
2:1
К
1:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.38

Среднее время на гол

67
65

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.18
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
72

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.33
Гьяси Эммануэль 2 0.33
Эспозито Себастьяно 1 0.17
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 2 0.33
Гудмундссон Альберт 2 (2) 0.33
Госенс Робин 1 0.17
Бираги Кристиано 1 0.17
Мартинес Куарта Лукас 1 0.17
Адли Ясин 0 0
Раньери Лука 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Лиам 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Мале Юссеф 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Какаче Либерато 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Понграчич Марин 1 1
Додо Домилсон 2 0
Бираги Кристиано 1 0
Госенс Робин 1 0
Бове Эдоардо 1 0
Ричардсон Амир 1 0
Комуццо Пьетро 1 0

Результаты матчей

Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Эмполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Эмполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1
Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2
Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1
Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1

Результаты матчей

Эмполи
Фиорентина

Точный счет

0:0
3 раза 100%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
2.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
3.
Интер Милан
 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
4.
Торино
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
7.
Удинезе
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
10.
Комо
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Аталанта
 Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
12.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
14.
Верона
 Заявка 6 2 0 4 10 - 11 6
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 6 1 2 3 3 - 11 5
18.
Венеция
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Удинезе
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
8.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
10.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
13.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
15.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Лечче
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
19.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 4 (1)
Комо Кутроне Патрик 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Ювентус Влахович Душан 4
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Болонья Лукуми Джон 1 2
Верона Суслов Томаш 1 2
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эмполи: 37%, Фиорентина: 63%.
  • 94'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Прогнозы 111
    Эмполи 10.8% (12)
    X 36.9% (41)
    Фиорентина 52.3% (58)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Фиорентина

    Исход игры
    Эмполи
    10.8% (12)
    Ничья
    36.9% (41)
    Фиорентина
    52.3% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    36% (40)
    1:1 Ничья
    33.3% (37)
    0:1 Фиорентина
    12.6% (14)
    2:1 Эмполи
    8.1% (9)
    0:2 Фиорентина
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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